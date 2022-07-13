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Мельбурн Виктори
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 43
Мельбурн Виктори 2.3% (1)
X 4.7% (2)
Манчестер Юнайтед 93% (40)
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Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2022, осталось 2 дня 4 часа 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Мельбурн Виктори 2.3% (1)
    X 4.7% (2)
    Манчестер Юнайтед 93% (40)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Мельбурн Виктори
    2.3% (1)
    Ничья
    4.7% (2)
    Манчестер Юнайтед
    93% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    34.9% (15)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    25.6% (11)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    16.3% (7)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    4.7% (2)
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    Мельбурн Виктори
    Манчестер Юнайтед
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