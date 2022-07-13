Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1
Прогнозы на матч Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Мельбурн Виктори
2.3% (1)
Ничья
4.7% (2)
Манчестер Юнайтед
93% (40)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
34.9% (15)
0:2 Манчестер Юнайтед
25.6% (11)
1:3 Манчестер Юнайтед
16.3% (7)
0:3 Манчестер Юнайтед
4.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!