Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси
Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астана 2:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Челси: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Манчестер Юнайтед: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок
Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 25 24 1 0 60 - 15 73
2. Манчестер Сити Заявка 25 16 3 6 65 - 29 51
3. Лестер Заявка 26 15 5 6 54 - 26 50
4. Челси Заявка 25 12 5 8 43 - 34 41
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 10 9 7 28 - 24 39
6. Тоттенхэм Заявка 25 10 7 8 40 - 32 37
7. Эвертон Заявка 26 10 6 10 34 - 38 36
8. Вулверхэмптон Заявка 26 8 12 6 35 - 32 36
9. Манчестер Юнайтед Заявка 25 9 8 8 36 - 29 35
10. Бёрнли Заявка 25 9 4 12 28 - 38 31
11. Саутгемптон Заявка 25 9 4 12 31 - 46 31
12. Ньюкасл Заявка 25 8 7 10 24 - 36 31
13. Арсенал Заявка 25 6 13 6 32 - 34 31
14. Кристал Пэлас Заявка 26 7 9 10 23 - 32 30
15. Брайтон Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
16. Борнмут Заявка 26 7 5 14 26 - 40 26
17. Астон Вилла Заявка 25 7 4 14 32 - 47 25
18. Вест Хэм Заявка 25 6 6 13 30 - 43 24
19. Уотфорд Заявка 26 5 9 12 24 - 40 24
20. Норвич Заявка 25 4 6 15 24 - 47 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 17.02.2020, осталось 2 дня 21 час.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
    Челси
    70.5% (55)
    Ничья
    19.2% (15)
    Манчестер Юнайтед
    10.3% (8)
    2:1 Челси
    48.7% (38)
    1:1 Ничья
    10.3% (8)
    1:0 Челси
    9% (7)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    7.7% (6)
    2:2 Ничья
    6.4% (5)
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