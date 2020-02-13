Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Манчестер Юнайтед
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси
Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли
Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астана 2:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Манчестер Юнайтед: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|24
|1
|0
|60 - 15
|73
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|65 - 29
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|54 - 26
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|43 - 34
|41
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|28 - 24
|39
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 32
|37
|7.
|Эвертон
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 38
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|35 - 32
|36
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|36 - 29
|35
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 38
|31
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 46
|31
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 36
|31
|13.
|Арсенал
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|32 - 34
|31
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 32
|30
|15.
|Брайтон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|16.
|Борнмут
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|26 - 40
|26
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|32 - 47
|25
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|30 - 43
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 40
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 47
|18
Челси
70.5% (55)
Ничья
19.2% (15)
Манчестер Юнайтед
10.3% (8)
2:1 Челси
48.7% (38)
1:1 Ничья
10.3% (8)
1:0 Челси
9% (7)
1:2 Манчестер Юнайтед
7.7% (6)
2:2 Ничья
6.4% (5)
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