Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +6 =3 -11Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов
Зенит Последние 20 матчей: +14 =4 -2Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит
Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Уфа
5% (3)
Ничья
13.3% (8)
Зенит
81.7% (49)
1:2 Зенит
26.7% (16)
0:2 Зенит
23.3% (14)
0:1 Зенит
21.7% (13)
1:1 Ничья
11.7% (7)
0:3 Зенит
3.3% (2)
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