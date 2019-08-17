Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Уфа
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов
Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень Уфа 1:0 Ботошани Карабах 2:1 Уфа Хорн 2:1 Уфа Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула
Зенит Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит
Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига
Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Краснодар Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Спартак Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Ростов Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
7. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9. Уфа Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
10. Ахмат Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
11. Урал Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
12. Крылья Советов Заявка 6 2 0 4 9 - 9 6
13. Динамо Москва Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Сочи Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
16. Оренбург Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Зенит

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Уфа - Зенит
    Уфа
    5% (3)
    Ничья
    13.3% (8)
    Зенит
    81.7% (49)
    1:2 Зенит
    26.7% (16)
    0:2 Зенит
    23.3% (14)
    0:1 Зенит
    21.7% (13)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    0:3 Зенит
    3.3% (2)
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