Следующий угловой Месси разыграл с Роберто. Ленгле пробил головой неточно из офсайда после навеса Лионеля к воротам.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! ГНАБРИ!!! Горетцка в касание после паса Тьяго вывел справа к воротам Гнабри. Серж точно пробил в дальний угол \мимо Тер Штегена.

Снова Тер Штеген ошибается во вводе мяча. Левандовски перехватывает сферу и с четырнадцати метров бьёт рядом с левой штангой.

Неудачно разыграли немцы угловой удар. Киммих на фланге оказался в офсайде.

27' Месси от углового флага исполнил слабую и низкую подачу к ближней штанге.

26' Прострел Роберто справа к воротам прервал Боатенг.

25' Киммих справа выкатил мяч на Тьяго, который с двадцати одного метра пробил выше ворот.

24' За полтайма команды забили три гола. А ещё была штанга и нереализованные выходы один на один.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

ПЕРИШИЧ!!! Гнабри у чужой штрафной площади отобрал мяч и вывел слева к воротам Перишича. Тер Штеген подставил ногу под удар Ивана, но мяч от ней залетел под перекладину.

22' Месси справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Нойер успел сложиться и поймать мяч.

21' Тер Штеген выходит на подачу Киммиха от углового флага и выбивает кулаками мяч из штрафной площади.

20' Киммих с Тьяго разыграли угловой удар. Навес Йозуа к воротам защитник5и "Барселоны" блокируют.

19' Горетцка после подачи от углового флага головой пробил выше ворот.

18' Перишич справа прокинул мяч в штрафную площадь, но сам между двух соперников проскочить не смог.

17' Альфонсо в центре поля толкнул в спину Видаля.

16' Тьяго в центре поля завалил на газон Видаля.

15' Мяч не задерживается в центре поля. Обе команды быстро переходят от обороны в атаку.

14' После неудачного выноса Тер Штегена от ворот мяч оказывается у Левандовски, который с лёта с десяти метров пробил выше ворот.

13' Киммих от углового флага навесил к ближней штанге, где Гнабри не смог переправить мяч в ворота.

12' Ленгле прервал опасную подачу Альфонсо слева на Горетцку.

11' Месси на чужой половине поля зацепил ноги Альфонсо.

10' Испанцы разыграли угловой удар. Навес Месси с фланга и мяч попадает в дальнюю штангу.

9' Семеду вывел один на один Суареса, но Луис не смог переиграть Нойера.

7' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

АЛАБА!!! Алаба прерывал прострел слева и послал мяч под перекладину собственных ворот. Нойер в прыжке сумел лишь задеть футбольный снаряд.

7' Семеду на правом фланге встретили два соперника и мяч отобрали.

6' Гнабри на правом фланге атаки ударил по ногам Альбу.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МЮЛЛЕР!!! Перешич слева выдал пас на Мюллера, который обыгрался с Левандовски и с двенадцати метров точно пробил в левый угол.

4' Боатенг с трудом прервал передачу справа на Суареса и смог отбить мяч на Нойера.

3' Альфонсо слева прострелил на Мюллера, который ни ногой, ни головой не смог сделать передачу в штрафную площадь на партнёров.

2' "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, "Бавария" - в белой.