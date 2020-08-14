  1. Футбол
  2. Матчи
Барселона
1:3
Первый тайм: 30'

Стадион:
Бавария
0'
0:1
4' Гол
Мюллер Томас
1:1
7' Гол в свои ворота
Алаба Давид
1:2
22' Гол
Перишич Иван
1:3
28' Гол
Гнабри Серж
30'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
20
Роберто
Серхи
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
22
Видаль
Артуро
9
Суарес
Луис
10
Месси
Лионель
1
Нойер
Мануэль
32
Киммих
Йозуа
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
18
Горетцка
Леон
6
Тьяго
Алькантара
22
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
14
Перишич
Иван
9
Левандовски
Роберт
Барселона
4-3-1-2
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Мюллер Томас
(Левандовски Роберт)
7'
Алаба Давид
1:1
22'
1:2
Перишич Иван
(Гнабри Серж)
28'
1:3
Гнабри Серж
(Горетцка Леон)

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 4 (1) 0.44
2. Месси Лионель 3 0.33
3. Гризманн Антуан 2 0.22
4. Ленгле Клеман 1 0.11
5. Перес Карлес 1 0.11
6. Ансу Фати 1 0.11
7. Ракитич Иван 0 0
8. Видаль Артуро 0 0
9. Мело Артур 0 0
10. Семеду Нелсон 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 13 (2) 1.44
2. Гнабри Серж 6 0.67
3. Толиссо Корентен 3 0.33
4. Мюллер Томас 3 0.33
5. Перишич Иван 2 0.22
6. Коман Кингсли 2 0.22
7. Коутиньо Филиппе 1 0.11
8. Горетцка Леон 1 0.11
9. Киммих Йозуа 1 0.11
10. Альфонсо Дэвис 0 0
11. Тьяго Алькантара 0 0
12. Павар Бенджамин 0 0
13. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 1
2. Пике Херард 3 0
3. Бускетс Серхио 3 0
4. Месси Лионель 2 0
5. Гризманн Антуан 2 0
6. Семеду Нелсон 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Альба Жорди 1 0
9. Суарес Луис 1 0
10. Роберто Серхи 1 0
11. Ленгле Клеман 1 0
12. Дембеле Усман 1 0
13. Фирпо Жуниор 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 2 0
2. Киммих Йозуа 2 0
3. Нойер Мануэль 1 0
4. Гнабри Серж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Бавария 13.33% (4) 3.33% (1) 13.33% (4) 20% (6) 20% (6) 30% (9)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона
Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария
Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Барселона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Бавария: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Бавария 3:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:0 Бавария Лига чемпионов Бавария 2:0 Барселона Товарищеские матчи Барселона 0:3 Бавария Лига чемпионов
Бавария 4:0 Барселона Лига чемпионов Бавария 0:2 Барселона Кубок Ауди Барселона 2:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:1 Барселона Лига чемпионов Барселона 4:0 Бавария Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:4!!!
    МЮЛЛЕР!!!
  • Угловой
    31'
    Неудачно разыграли немцы угловой удар. Киммих на фланге оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    30'
    Снова Тер Штеген ошибается во вводе мяча. Левандовски перехватывает сферу и с четырнадцати метров бьёт рядом с левой штангой.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    ГНАБРИ!!! Горетцка в касание после паса Тьяго вывел справа к воротам Гнабри. Серж точно пробил в дальний угол \мимо Тер Штегена.
  • Угловой
    28'
    Следующий угловой Месси разыграл с Роберто. Ленгле пробил головой неточно из офсайда после навеса Лионеля к воротам.
  • Угловой
    27'
    Месси от углового флага исполнил слабую и низкую подачу к ближней штанге.
  • 26'
    Прострел Роберто справа к воротам прервал Боатенг.
  • 25'
    Киммих справа выкатил мяч на Тьяго, который с двадцати одного метра пробил выше ворот.
  • 24'
    За полтайма команды забили три гола. А ещё была штанга и нереализованные выходы один на один.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ПЕРИШИЧ!!! Гнабри у чужой штрафной площади отобрал мяч и вывел слева к воротам Перишича. Тер Штеген подставил ногу под удар Ивана, но мяч от ней залетел под перекладину.
  • Опасный момент
    22'
    Месси справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Нойер успел сложиться и поймать мяч.
  • Угловой
    21'
    Тер Штеген выходит на подачу Киммиха от углового флага и выбивает кулаками мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    20'
    Киммих с Тьяго разыграли угловой удар. Навес Йозуа к воротам защитник5и "Барселоны" блокируют.
  • Угловой
    19'
    Горетцка после подачи  от углового флага головой пробил выше ворот.
  • 18'
    Перишич справа прокинул мяч в штрафную площадь, но сам между двух соперников проскочить не смог.
  • Фол, нарушение
    17'
    Альфонсо в центре поля толкнул в спину Видаля.
  • Фол, нарушение
    16'
    Тьяго в центре поля завалил на газон Видаля.
  • 15'
    Мяч не задерживается в центре поля. Обе команды быстро переходят от обороны в атаку.
  • Опасный момент
    14'
    После неудачного выноса Тер Штегена от ворот мяч оказывается у Левандовски, который с лёта с десяти метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    13'
    Киммих от углового флага навесил к ближней штанге, где Гнабри не смог переправить мяч в ворота.
  • 12'
    Ленгле прервал опасную подачу Альфонсо слева на Горетцку.
  • Фол, нарушение
    11'
    Месси на чужой половине поля зацепил ноги Альфонсо.
  • Угловой
    10'
    Испанцы разыграли угловой удар. Навес Месси с фланга и мяч попадает в дальнюю штангу.
  • Опасный момент
    9'
    Семеду вывел один на один Суареса, но Луис не смог переиграть Нойера.
  • Гол в свои ворота
    7'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    АЛАБА!!! Алаба прерывал прострел слева и послал мяч под перекладину собственных ворот. Нойер в прыжке сумел лишь задеть футбольный снаряд.
  • 7'
    Семеду на правом фланге встретили два соперника и мяч отобрали.
  • Фол, нарушение
    6'
    Гнабри на правом фланге атаки ударил по ногам Альбу.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МЮЛЛЕР!!! Перешич слева выдал пас на Мюллера, который обыгрался с Левандовски и с двенадцати метров точно пробил в левый угол.
  • 4'
    Боатенг с трудом прервал передачу справа на Суареса и смог отбить мяч на Нойера.
  • 3'
    Альфонсо слева прострелил на Мюллера, который ни ногой, ни головой не смог сделать передачу в штрафную площадь на партнёров.
  • 2'
    "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, "Бавария" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эштадиу да Луш"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Барселона 1:3 Бавария

Исход игры
Барселона
37.3% (72)
Ничья
13% (25)
Бавария
49.7% (96)
Тотал 2.5
Больше
87.29% (158)
Меньше
12.71% (23)
Обе команды забьют
Да
92.27% (167)
Нет
7.73% (14)
Популярный счёт
1:2 Бавария
33.2% (64)
2:1 Барселона
24.4% (47)
2:2 Ничья
6.7% (13)
1:1 Ничья
5.7% (11)
1:3 Бавария
5.2% (10)
3:2 Барселона
3.6% (7)
2:3 Бавария
3.6% (7)
0:2 Бавария
2.6% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Барселона 1:3 Бавария онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
3.00 3.75 2.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 3.00
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный