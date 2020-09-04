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Ротор
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.33
2. Серченков Сергей 1 0.17
3. Степанов Данил 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 3 0.5
2. Кабелла Реми 2 0.33
3. Вандерсон Кампос 1 0.17
4. Петров Сергей 1 0.17
5. Газинский Юрий 0 0
6. Олссон Кристоффер 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 3 1
2. Кожемякин Олег 3 0
3. Байрыев Азат 2 0
4. Кверквелия Соломон 2 0
5. Макаров Сергей 2 0
6. Степанов Данил 2 0
7. Алейник Олег 1 0
8. Султонов Мухаммад 1 0
9. Муллин Камиль 1 0
10. Пискунов Антон 1 0
11. Жигулёв Илья 1 0
12. Серченков Сергей 1 0
13. Микелтадзе Бека 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 3 0
2. Олссон Кристоффер 3 0
3. Кайо Панталеао 1 1
4. Берг Маркус 2 0
5. Рамирес Кристьян 2 0
6. Уткин Даниил 2 0
7. Мартынович Александр 1 0
8. Газинский Юрий 1 0
9. Классон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 Краснодар 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор
Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор 0:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 70
    Ротор 8.6% (6)
    X 18.6% (13)
    Краснодар 72.9% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Краснодар
    7.30
    4.45
    1.59
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ротор - Краснодар

    Исход игры
    Ротор
    8.6% (6)
    Ничья
    18.6% (13)
    Краснодар
    72.9% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.76% (32)
    Меньше
    52.24% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    64.18% (43)
    Нет
    35.82% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    32.9% (23)
    1:1 Ничья
    17.1% (12)
    0:2 Краснодар
    17.1% (12)
    0:1 Краснодар
    12.9% (9)
    1:3 Краснодар
    5.7% (4)
    2:1 Ротор
    4.3% (3)
    1:0 Ротор
    2.9% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.50 4.10 1.53
    6.50 4.30 1.51
    7.30 4.45 1.56
    5.87 4.02 1.59
    7.17 4.07 1.50

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.30 1.32 2.60 1.52 2.08 1.77 1.82 2.01 1.42 2.80 1.30 3.45 1.12 6.20 1.09 6.60 1.01 12.00
    8.60 1.02 7.90 1.05 3.18 1.33 2.45 1.55 1.91 2.09 1.41 2.91 1.27 3.62 1.10 5.85 1.06 6.75
    8.58 1.06 7.46 1.08 3.31 1.32 2.57 1.49 1.83 1.95 1.45 2.70 1.31 3.37 1.13 5.71 1.11 6.29 1.03 11.22 1.03 12.05
    3.43 1.29 2.59 1.48 2.07 1.75 1.80 2.00 1.61 2.30 1.41 2.83 1.28 3.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.40
    2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.12 6.45 1.09 7.50
    2.81 1.42 1.86 1.91 1.40 2.89 1.12 5.98 1.09 7.01 1.01 15.41 1.01 16.08
    2.98 1.40 2.44 1.55 1.89 1.91 1.55 2.46 1.39 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
    3.76 1.27 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.18 1.68
    2.06 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
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