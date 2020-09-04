Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.33
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.17
|3.
|Степанов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|3
|0.5
|2.
|Кабелла Реми
|2
|0.33
|3.
|Вандерсон Кампос
|1
|0.17
|4.
|Петров Сергей
|1
|0.17
|5.
|Газинский Юрий
|0
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|3
|1
|2.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|3.
|Байрыев Азат
|2
|0
|4.
|Кверквелия Соломон
|2
|0
|5.
|Макаров Сергей
|2
|0
|6.
|Степанов Данил
|2
|0
|7.
|Алейник Олег
|1
|0
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|9.
|Муллин Камиль
|1
|0
|10.
|Пискунов Антон
|1
|0
|11.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|12.
|Серченков Сергей
|1
|0
|13.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|3
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|3.
|Кайо Панталеао
|1
|1
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|6.
|Уткин Даниил
|2
|0
|7.
|Мартынович Александр
|1
|0
|8.
|Газинский Юрий
|1
|0
|9.
|Классон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Краснодар
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +8 =7 -5Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор
Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Ротор - Краснодар
Исход игры
Ротор
8.6% (6)
Ничья
18.6% (13)
Краснодар
72.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (32)
Меньше
52.24% (35)
Обе команды забьют
Да
64.18% (43)
Нет
35.82% (24)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
32.9% (23)
1:1 Ничья
17.1% (12)
0:2 Краснодар
17.1% (12)
0:1 Краснодар
12.9% (9)
1:3 Краснодар
5.7% (4)
2:1 Ротор
4.3% (3)
1:0 Ротор
2.9% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|3.30
|1.32
|2.60
|1.52
|2.08
|1.77
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.42
|2.80
|1.30
|3.45
|1.12
|6.20
|1.09
|6.60
|1.01
|12.00
|—
|—
|8.60
|1.02
|7.90
|1.05
|3.18
|1.33
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.91
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.27
|3.62
|1.10
|5.85
|1.06
|6.75
|—
|—
|—
|—
|8.58
|1.06
|7.46
|1.08
|3.31
|1.32
|2.57
|1.49
|—
|—
|1.83
|1.95
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.31
|3.37
|1.13
|5.71
|1.11
|6.29
|1.03
|11.22
|1.03
|12.05
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.29
|2.59
|1.48
|2.07
|1.75
|1.80
|2.00
|1.61
|2.30
|1.41
|2.83
|1.28
|3.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.12
|6.45
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.42
|—
|—
|1.86
|1.91
|—
|—
|1.40
|2.89
|1.12
|5.98
|1.09
|7.01
|1.01
|15.41
|1.01
|16.08
|2.98
|1.40
|2.44
|1.55
|1.89
|1.91
|1.55
|2.46
|1.39
|2.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—