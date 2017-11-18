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Стадион:
Хоффенхайм
0:1
Второй тайм: 72'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
13' Гол
Боатенг Кевин-Принс
23' Желтая карточка
Штендера Марк
55' Желтая карточка
Гачинович Мийат
72'
Второй тайм
71'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
71'
Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
71'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Угловой
70'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
70'
Акпогума Кевин выбил мяч на угловой.
70'
Тактическая замена. Халлер Себастьен уходит с поля и его заменяет Йович Лука
69'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
69'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
68'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает подножку. Вольф Мариус заработал фол.
Фол, нарушение
67'
Виллемс Джетро наказан за толчок Демирбай Керем
66'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
66'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
65'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
63'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Тактическая замена. Вагнер Сандро уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
Офсайд
62'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
62'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
62'
Гайгер Деннис на финте ушёл от оппонента.
62'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Шульц Нико на финте ушёл от оппонента.
61'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
61'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Вагнер Сандро.
60'
Тактическая замена. Штендера Марк уходит с поля и его заменяет Хасебе Макото
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает навес
58'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
57'
Штендера Марк коснулся мяча рукой.
56'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
Угловой
56'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
56'
Гайгер Деннис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
56'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
55'
Гачинович Мийат получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Гриллич Флориан.
53'
Тактическая замена. Рупп Лукас уходит с поля и его заменяет Гнабри Серж
Фол, нарушение
53'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
52'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
50'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
50'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
48'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Гачинович Мийат на финте ушёл от оппонента.
47'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
46'
Гайгер Деннис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
47'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Виллемс Джетро.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Штендера Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Виллемс Джетро.
Фол, нарушение
44'
Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Ют Марк из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Сальседо Карлос.
Офсайд
42'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
42'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
42'
Гриллич Флориан коснулся мяча рукой.
41'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
41'
ШТАНГА! Вагнер Сандро попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
41'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
41'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
39'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм. Это Халлер Себастьен заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
39'
Гриллич Флориан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Гриллич Флориан на финте ушёл от оппонента.
38'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
38'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
38'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Фалетт Симон выбил мяч подальше от ворот.
37'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает навес
36'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает навес
36'
Рупп Лукас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
34'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Шульц Нико заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
32'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Штендера Марк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
29'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
29'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
28'
Демирбай Керем коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
27'
Ребич Анте наказан за толчок Фогт Кевин
27'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает навес
27'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
25'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
Желтая карточка
23'
Штендера Марк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Штендера Марк атакует сзади соперника. Гайгер Деннис пострадал.
Фол, нарушение
22'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Фогт Кевин заработал фол.
22'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
21'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
21'
Боатенг Кевин-Принс выбил мяч на угловой.
21'
Ют Марк на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
20'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр в офсайде
20'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
20'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
18'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр. Это Акпогума Кевин заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Рупп Лукас заработал фол.
17'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм в офсайде
Офсайд
16'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Боатенг Кевин-Принс!
13'
Рупп Лукас ошибается в защите.
13'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
12'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Офсайд
11'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Угловой
11'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
11'
Пош Штефан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
Вагнер Сандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
8'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Сальседо Карлос наказан за толчок Вагнер Сандро
7'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
7'
Вагнер Сандро наказан за толчок Абрахам Давид
6'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
6'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Ют Марк из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
Угловой
5'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
5'
Градецки Лукаш выбил мяч на угловой.
5'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
Офсайд
4'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
3'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
2'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает подножку. Вольф Мариус заработал фол.
1'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
81.9% (149)
Ничья:
14.3% (26)
Айнтрахт Фр
3.8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
46.2% (84)
Хоффенхайм:
22.5% (41)
Ничья:
9.9% (18)
Хоффенхайм:
8.8% (16)
Айнтрахт Фр:
3.3% (6)
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