Стадион: Райн-Неккар-Арена
0:1
Второй тайм: 72'
0:1
13' ГолБоатенг Кевин-Принс
23' Желтая карточкаШтендера Марк
55' Желтая карточкаГачинович Мийат
Второй тайм
71'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
71'
71'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
71'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
70'
Акпогума Кевин выбил мяч на угловой.
70'
Тактическая замена. Халлер Себастьен уходит с поля и его заменяет Йович Лука
69'
69'
69'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает навес
68'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает подножку. Вольф Мариус заработал фол.
67'
Виллемс Джетро наказан за толчок Демирбай Керем
66'
66'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
65'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
63'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Тактическая замена. Вагнер Сандро уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
62'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
62'
62'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
62'
Гайгер Деннис на финте ушёл от оппонента.
62'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Шульц Нико на финте ушёл от оппонента.
61'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
61'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Вагнер Сандро.
60'
Тактическая замена. Штендера Марк уходит с поля и его заменяет Хасебе Макото
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
59'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает навес
58'
58'
57'
Штендера Марк коснулся мяча рукой.
56'
56'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
56'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
56'
Гайгер Деннис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
56'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Гачинович Мийат получает желтую карточку.
55'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Гриллич Флориан.
53'
Тактическая замена. Рупп Лукас уходит с поля и его заменяет Гнабри Серж
53'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
52'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
52'
50'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
48'
48'
Гачинович Мийат на финте ушёл от оппонента.
47'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Гайгер Деннис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
47'
46'
46'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Виллемс Джетро.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Штендера Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Виллемс Джетро.
44'
Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
43'
Ют Марк из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Сальседо Карлос.
42'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
42'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
42'
Гриллич Флориан коснулся мяча рукой.
41'
41'
ШТАНГА! Вагнер Сандро попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
41'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
41'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм. Это Халлер Себастьен заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
39'
Гриллич Флориан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Гриллич Флориан на финте ушёл от оппонента.
38'
38'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
38'
37'
Фалетт Симон выбил мяч подальше от ворот.
37'
37'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает навес
36'
36'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает навес
36'
Рупп Лукас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
34'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Шульц Нико заработал фол.
33'
32'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Штендера Марк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
29'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
29'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Демирбай Керем коснулся мяча рукой.
27'
Ребич Анте наказан за толчок Фогт Кевин
27'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает навес
27'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
23'
Штендера Марк получает желтую карточку.
23'
Штендера Марк атакует сзади соперника. Гайгер Деннис пострадал.
22'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Фогт Кевин заработал фол.
22'
21'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
21'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
21'
Боатенг Кевин-Принс выбил мяч на угловой.
21'
Ют Марк на финте ушёл от оппонента.
20'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр в офсайде
20'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
20'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр. Это Акпогума Кевин заработал фол.
18'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Рупп Лукас заработал фол.
17'
17'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм в офсайде
16'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Боатенг Кевин-Принс!
13'
Рупп Лукас ошибается в защите.
13'
13'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
12'
11'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр в офсайде
11'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
11'
Пош Штефан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
9'
Вагнер Сандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
8'
8'
Сальседо Карлос наказан за толчок Вагнер Сандро
7'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Вагнер Сандро наказан за толчок Абрахам Давид
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Ют Марк из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
5'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
5'
Градецки Лукаш выбил мяч на угловой.
5'
4'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
3'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
2'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает подножку. Вольф Мариус заработал фол.
1'
1'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
81.9% (149)
Ничья:
14.3% (26)
Айнтрахт Фр
3.8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
46.2% (84)
1:0 Хоффенхайм:
22.5% (41)
1:1 Ничья:
9.9% (18)
2:0 Хоффенхайм:
8.8% (16)
1:2 Айнтрахт Фр:
3.3% (6)
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