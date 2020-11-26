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Ростов
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.31
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.25
3. Байрамян Хорен 3 0.19
4. Мамаев Павел 2 0.13
5. Ионов Алексей 1 0.06
6. Глебов Данил 1 0.06
7. Ерёменко Роман 1 0.06
8. Норманн Матиас 1 0.06
9. Чернов Евгений 1 0.06
10. Терентьев Денис 0 0
11. Осипенко Максим 0 0
12. Хаджикадунич Деннис 0 0
13. Алмквист Понтус 0 0
14. Гапечкин Александр 0 0
15. Сохиев Артур 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.19
2. Комнен Андрич 2 (1) 0.13
3. Бизяк Ловро 1 (1) 0.06
4. Йокич Боян 1 0.06
5. Аликин Павел 1 0.06
6. Кротов Вячеслав 1 0.06
7. Мрзляк Филип 1 0.06
8. Алиев Азер 1 0.06
9. Камилов Владислав 1 0.06
10. Голубев Артём 1 0.06
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 5 1
2. Хаджикадунич Деннис 4 1
3. Ерёменко Роман 2 1
4. Чернов Евгений 3 0
5. Хасимото Кэнто 3 0
6. Глебов Данил 1 1
7. Ионов Алексей 2 0
8. Козлов Алексей 2 0
9. Терентьев Денис 2 0
10. Байрамян Хорен 2 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Алеесами Хайтам 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 4 0
2. Голубев Артём 4 0
3. Табидзе Джемал 4 0
4. Сухов Александр 3 0
5. Алиев Азер 3 0
6. Безденежных Игорь 3 0
7. Карп Кэтэлин 3 0
8. Жамалетдинов Тимур 3 0
9. Аликин Павел 2 0
10. Данченко Олег 2 0
11. Неделчару Ионуц 2 0
12. Тилль Оливье 2 0
13. Плиев Константин 2 0
14. Кротов Вячеслав 0 1
15. Сысуев Дмитрий 1 0
16. Никитин Алексей 1 0
17. Мрзляк Филип 1 0
18. Морозов Григорий 1 0
19. Бизяк Ловро 1 0
20. Комнен Андрич 1 0
21. Агаларов Гамид 1 0
22. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 26.32% (5)
 Уфа 15.38% (2) 0 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов
Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов
Уфа Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал
Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Уфа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Уфа 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Ростов Премьер-лига Уфа 1:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:0 Уфа Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 7 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Ростов 94.9% (56)
    X 1.7% (1)
    Уфа 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Уфа
    1.78
    3.90
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.90 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.60 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.65 5.35
      1.69 3.72 5.41

    Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.20 1.06 6.30 1.12 2.80 1.44 2.12 1.77 1.80 2.08 1.62 2.37 1.29 3.60 1.21 4.40 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 23.00
    8.20 1.08 6.55 1.12 2.79 1.45 2.10 1.75 1.64 2.40 1.30 3.60 1.22 4.40 1.07 8.60 1.06 9.50 1.00 19.00
    2.79 1.45 2.46 1.57 2.10 1.76 1.80 2.07 1.62 2.36 1.45 2.84 1.20 4.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.64 2.23 1.32 3.45 1.08 7.90
    2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
    2.60 1.52 2.13 1.76 1.64 2.30 1.42 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.63 1.52 2.44 1.17 4.50
    3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 5.00 1.12 6.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.25 1.65
    Букмекер Да Нет
    6.20 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
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    Прогнозы на матч Ростов - Уфа

    Исход игры
    Ростов
    94.9% (56)
    Ничья
    1.7% (1)
    Уфа
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (20)
    Меньше
    64.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    33.93% (19)
    Нет
    66.07% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Ростов
    30.5% (18)
    1:0 Ростов
    27.1% (16)
    2:1 Ростов
    25.4% (15)
    3:0 Ростов
    3.4% (2)
    3:1 Ростов
    3.4% (2)
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