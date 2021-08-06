Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Реал Мадрид
 
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Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан
Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Милан: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Реал Мадрид 3:1 Милан Товарищеские матчи Реал Мадрид 0:0 Милан Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:4 Милан Товарищеские матчи Реал Мадрид 5:1 Милан Международные матчи (клубы)
Милан 2:2 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 2:0 Милан Лига чемпионов Реал Мадрид 4:3 Милан Товарищеские матчи Милан 1:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 2:3 Милан Лига чемпионов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



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