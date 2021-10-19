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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
5' Желтая карточка
Leandro Desábato III
1:0
19' Гол
Matias Tissera
1:1
30' Гол
Lucas Emanuel Gamba
55' Желтая карточка
Куручет Факундо
73' Желтая карточка
Luciano Ferreyra
90'+4
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
6
Luciano
Leonel
Recalde
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
21
Ivan
Gomez
25
Куручет
Факундо
35
Бертоло
Николас
9
Мансилья
Брайан
7
Matias
Tissera
19
Броун
Хорхе
20
Fernando
Torrent
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
8
Diego
Zabala
6
Leandro
Desábato
III
25
Pedro
Ojeda
27
Gino
Infantino
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Росарио Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 5 0.29
Augusto Schott 3 0.18
Мансилья Брайан 3 (1) 0.18
Куручет Факундо 2 0.12
Mauro Bogado 1 (1) 0.06
Бертоло Николас 1 0.06
Hernan Lamberti 1 0.06
Lucas Acevedo 1 0.06
Kevin Lomonaco 1 0.06
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Facundo Russo 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 6 0.35
Lucas Emanuel Gamba 4 0.24
Gaston Avilla 3 0.18
Emiliano Vecchio 2 0.12
Gino Infantino 2 0.12
Alan Marinelli 1 0.06
Damian Alberto Martinez 1 0.06
Luciano Ferreyra 1 0.06
Luca Martinez Dupuy 1 0.06
Каральо Милтон 1 0.06
Facundo Almada 1 0.06
Russo Cordero 1 0.06
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Pedro Ojeda 0 0
Lautaro Blanco 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Augusto Schott 4 0
Mauro Bogado 2 0
Ivan Gomez 2 0
Куручет Факундо 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Nahuel Iribarren 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Vecchio 4 1
Damian Alberto Martinez 5 0
Pedro Ojeda 4 0
Facundo Almada 3 0
Rodrigo Villagra 1 1
Рубен Марко 2 0
Diego Zabala 2 0
Fernando Torrent 2 0
Ricardo Garay 2 0
Gaston Avilla 2 0
Gino Infantino 2 0
Nicolas Ferreyra 0 1
Броун Хорхе 1 0
Michael Covea 1 0
Leandro Desábato III 1 0
Alan Marinelli 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Julio Luques 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
3
25%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
4
31%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
7
54%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Забито

18
25
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
1
6%
5
20%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
9
36%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
1
5%
8
35%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
29%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Тачира - Росарио Сентраль 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 11 3 2 32 - 12 36
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Бока Хуниорс 16 7 6 3 19 - 12 27
4. Ланус 16 8 3 5 27 - 25 27
5. Эстудиантес Ла Плата 16 7 5 4 25 - 17 26
6. Колон 16 7 5 4 13 - 16 26
7. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
8. Дефенса и Хустисия 16 6 6 4 20 - 13 24
9. Индепендьенте Авельянеда 16 6 6 4 17 - 15 24
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Расинг Авельянеда 0:0 17 5 8 4 13 - 9 23
12. Уракан 16 5 7 4 12 - 12 22
13. Унион Санта-Фе 0:0 17 6 4 7 19 - 23 22
14. Аргентинос Хуниорс 16 5 6 5 15 - 14 21
15. Химнасия Ла-Плата 16 5 6 5 13 - 16 21
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
18. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
19. Атлетико Тукуман 16 5 4 7 16 - 23 19
20. Сан-Лоренсо 16 4 5 7 14 - 20 17
21. Альдосиви 16 5 1 10 17 - 29 16
22. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
23. Банфилд 16 2 9 5 11 - 15 15
24. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
8. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
9. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
12. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 11 - 5 12
13. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
14. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
15. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Унион Санта-Фе 0:0 9 3 2 4 10 - 8 11
18. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
19. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
20. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
4. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
5. Расинг Авельянеда 0:0 9 3 4 2 8 - 5 13
6. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
7. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
8. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
9. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Унион Санта-Фе 0:0 8 3 2 3 9 - 15 11
11. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
12. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
14. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
15. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
16. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
22. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 3
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Уракан Jonathan Galvan 7 0
4. Уракан Cesar Ibanez 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 5 1
Весь список
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