Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Платенсе
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
5' Желтая карточкаLeandro Desábato III
1:0
19' ГолMatias Tissera
1:1
30' ГолLucas Emanuel Gamba
55' Желтая карточкаКуручет Факундо
73' Желтая карточкаLuciano Ferreyra
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
19
Броун
Хорхе
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
19'
30'
55'
73'
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Росарио Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|5
|0.29
|Augusto Schott
|3
|0.18
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.18
|Куручет Факундо
|2
|0.12
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.06
|Бертоло Николас
|1
|0.06
|Hernan Lamberti
|1
|0.06
|Lucas Acevedo
|1
|0.06
|Kevin Lomonaco
|1
|0.06
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|6
|0.35
|Lucas Emanuel Gamba
|4
|0.24
|Gaston Avilla
|3
|0.18
|Emiliano Vecchio
|2
|0.12
|Gino Infantino
|2
|0.12
|Alan Marinelli
|1
|0.06
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.06
|Luciano Ferreyra
|1
|0.06
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.06
|Каральо Милтон
|1
|0.06
|Facundo Almada
|1
|0.06
|Russo Cordero
|1
|0.06
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Pedro Ojeda
|0
|0
|Lautaro Blanco
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Augusto Schott
|4
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Куручет Факундо
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Nahuel Iribarren
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Vecchio
|4
|1
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Pedro Ojeda
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|Рубен Марко
|2
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Ricardo Garay
|2
|0
|Gaston Avilla
|2
|0
|Gino Infantino
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|1
|Броун Хорхе
|1
|0
|Michael Covea
|1
|0
|Leandro Desábato III
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Julio Luques
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
3
25%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
4
31%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
7
54%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Забито
18
25
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
1
6%
5
20%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
9
36%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
1
5%
8
35%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
29%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Тачира - Росарио Сентраль 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|13 - 16
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|6
|6
|4
|17 - 15
|24
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|17
|5
|8
|4
|13 - 9
|23
|12.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|17
|6
|4
|7
|19 - 23
|22
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|5
|6
|5
|15 - 14
|21
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|18.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|19.
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|4
|7
|16 - 23
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|21.
|Альдосиви
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|23.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|24.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|13.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|15.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 8
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|20.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|4.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|14.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|15.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|16.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|22.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|4.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|5
|1