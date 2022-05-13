Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
25' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
31' Желтая карточкаКало Джакомо
36' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
0:1
38' ГолЛападула Джанлука
49' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
88' Желтая карточкаЛеали Никола
89' Желтая карточкаДионизи Федерико
90' Красная карточкаДионизи Федерико
Ход матча
25'
31'
38'
49'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
59 Владение мячом, % 41
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Асколи
Беневенто
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1
Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4
Беневенто
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4
Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1