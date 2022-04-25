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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
1:2
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
42' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
1:0
45' Гол
Барба Федерико
1:1
49' Гол
Доннарумма Альфредо
1:2
84' Гол
Партипило Антони
88' Желтая карточка
Яннарилли Энтони
89' Желтая карточка
Барба Федерико
90'+6
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
93
Барба
Федерико
14
Фольякко
Алессандро
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
16
Импрота
Риккардо
88
Форте
Франческо
11
Фариас
Диего
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
25
Дефенди
Марино
34
Агацци
Давиде
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
23
Гирингелли
Лука
32
Петтинари
Стефано
99
Доннарумма
Альфредо
Беневенто
4-3-3
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Беневенто
Тернана

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:2
СB
2:1
СB
0:1
СCA
2:0
СCB
3:1
СCB
2:1
СCB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.28
Тельо Андрес 7 0.19
Инсинье Роберто 7 (2) 0.19
Форте Франческо 7 (3) 0.19
Мончини Габриэле 6 0.17
Импрота Риккардо 4 0.11
Барба Федерико 3 0.08
Акампора Дженнаро 2 0.06
Фариас Диего 2 0.06
Ионице Артур 2 0.06
Вивиани Маттиа 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 13 (1) 0.36
Партипило Антони 8 0.22
Фалетти Сесар 8 0.22
Петтинари Стефано 6 0.17
Маццокки Симоне 4 0.11
Палумбо Антонио 3 0.08
Дефенди Марино 2 0.06
Мартелла Бруно 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Пройетти Маттиа 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Богдан Лука 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Бобен Матия 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 8 1
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 3 2
Вивиани Маттиа 6 0
Барба Федерико 5 0
Кало Джакомо 5 0
Ионице Артур 4 0
Импрота Риккардо 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Вокич Деян 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Талия Анджело 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 11 0
Пройетти Маттиа 7 2
Агацци Давиде 7 1
Гирингелли Лука 6 0
Партипило Антони 6 0
Диаките Салим 4 1
Пагера Фабрицио 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Куцупиас Илиас 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Мартелла Бруно 4 0
Богдан Лука 4 0
Яннарилли Энтони 3 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Фурлан Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
29
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
5
14%
8
28%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
6
17%
7
24%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
6
17%
5
17%
76-90

Пропущено

19
28
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
2
11%
6
21%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
6
32%
7
25%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
26%
4
14%
76-90

Забито

24
30
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
8%
3
10%
1-15
8
33%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
3
13%
6
20%
76-90

Пропущено

16
26
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
4
25%
3
12%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
38%
6
23%
76-90

Забито

60
59
30 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
7
12%
11
19%
1-15
13
22%
8
14%
16-30
10
17%
8
14%
31-45
9
15%
11
19%
46-60
12
20%
10
17%
61-75
9
15%
11
19%
76-90

Пропущено

35
54
16 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 27
6
17%
9
17%
1-15
0
0%
13
24%
16-30
10
29%
11
20%
31-45
6
17%
4
7%
46-60
2
6%
7
13%
61-75
11
31%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3
Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2
Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 36 18 14 4 57 - 29 68
2. Кремонезе Заявка 36 19 9 8 55 - 37 66
3. Монца Заявка 36 18 10 8 57 - 37 64
4. Пиза Заявка 36 17 12 7 45 - 33 63
5. Брешия Заявка 36 16 15 5 52 - 34 63
6. Беневенто Заявка 36 18 9 9 61 - 34 63
7. Асколи Заявка 36 17 8 11 47 - 41 59
8. Фрозиноне Заявка 36 15 13 8 57 - 40 58
9. Перуджа 2:0 Заявка 36 13 16 7 39 - 30 55
10. Тернана Заявка 36 14 9 13 56 - 57 51
11. Читтаделла Заявка 36 12 13 11 37 - 35 49
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 0:2 Заявка 36 10 15 11 44 - 41 45
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 36 7 15 14 41 - 53 36
16. Алессандрия Заявка 36 8 9 19 35 - 56 33
17. Козенца Заявка 36 7 10 19 34 - 58 31
18. Виченца Виртус Заявка 36 7 7 22 35 - 58 28
19. Кротоне Заявка 36 4 13 19 38 - 57 25
20. Порденоне Заявка 36 3 8 25 26 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
2. Монца Заявка 18 12 4 2 34 - 14 40
3. Кремонезе Заявка 18 11 6 1 32 - 17 39
4. Пиза Заявка 18 10 7 1 25 - 12 37
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
9. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
10. Тернана Заявка 18 8 2 8 29 - 27 26
11. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
12. Парма 0:2 Заявка 18 5 8 5 23 - 18 23
13. Читтаделла Заявка 18 6 5 7 21 - 18 23
14. Перуджа 2:0 Заявка 18 5 8 5 18 - 15 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
18. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 8 7 27 - 28 17
19. Виченца Виртус Заявка 18 4 5 9 20 - 25 17
20. Порденоне Заявка 18 2 6 10 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 18 9 7 2 25 - 14 34
2. Асколи Заявка 18 10 2 6 27 - 24 32
3. Перуджа 2:0 Заявка 18 8 8 2 21 - 15 32
4. Беневенто Заявка 18 8 5 5 24 - 16 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 18 6 9 3 21 - 15 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне Заявка 18 5 7 6 24 - 26 22
12. Парма 0:2 Заявка 18 5 7 6 21 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 18 0 7 11 14 - 35 7
19. Кротоне Заявка 18 0 5 13 15 - 33 5
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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