Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
42' Желтая карточкаВивиани Маттиа
1:0
45' ГолБарба Федерико
1:1
49' ГолДоннарумма Альфредо
1:2
84' ГолПартипило Антони
88' Желтая карточкаЯннарилли Энтони
89' Желтая карточкаБарба Федерико
Ход матча
42'
45'
49'
84'
88'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 10
-
12 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 7
-
56 Владение мячом, % 44
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
11
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Беневенто
Тернана
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.28
|Тельо Андрес
|7
|0.19
|Инсинье Роберто
|7 (2)
|0.19
|Форте Франческо
|7 (3)
|0.19
|Мончини Габриэле
|6
|0.17
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|Барба Федерико
|3
|0.08
|Акампора Дженнаро
|2
|0.06
|Фариас Диего
|2
|0.06
|Ионице Артур
|2
|0.06
|Вивиани Маттиа
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|13 (1)
|0.36
|Партипило Антони
|8
|0.22
|Фалетти Сесар
|8
|0.22
|Петтинари Стефано
|6
|0.17
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Палумбо Антонио
|3
|0.08
|Дефенди Марино
|2
|0.06
|Мартелла Бруно
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Пройетти Маттиа
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Богдан Лука
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Бобен Матия
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|8
|1
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|3
|2
|Вивиани Маттиа
|6
|0
|Барба Федерико
|5
|0
|Кало Джакомо
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Импрота Риккардо
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вокич Деян
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Палеари Альберто
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|11
|0
|Пройетти Маттиа
|7
|2
|Агацци Давиде
|7
|1
|Гирингелли Лука
|6
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Диаките Салим
|4
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Мартелла Бруно
|4
|0
|Богдан Лука
|4
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Фурлан Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
29
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
5
14%
8
28%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
6
17%
7
24%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
6
17%
5
17%
76-90
Пропущено
19
28
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
2
11%
6
21%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
6
32%
7
25%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
26%
4
14%
76-90
Забито
24
30
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
8%
3
10%
1-15
8
33%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
3
13%
6
20%
76-90
Пропущено
16
26
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
4
25%
3
12%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
38%
6
23%
76-90
Забито
60
59
30 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
7
12%
11
19%
1-15
13
22%
8
14%
16-30
10
17%
8
14%
31-45
9
15%
11
19%
46-60
12
20%
10
17%
61-75
9
15%
11
19%
76-90
Пропущено
35
54
16 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 27
6
17%
9
17%
1-15
0
0%
13
24%
16-30
10
29%
11
20%
31-45
6
17%
4
7%
46-60
2
6%
7
13%
61-75
11
31%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3
Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2
Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|36
|18
|14
|4
|57 - 29
|68
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|55 - 37
|66
|3.
|Монца
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|57 - 37
|64
|4.
|Пиза
|Заявка
|36
|17
|12
|7
|45 - 33
|63
|5.
|Брешия
|Заявка
|36
|16
|15
|5
|52 - 34
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|61 - 34
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|47 - 41
|59
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|57 - 40
|58
|9.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|36
|13
|16
|7
|39 - 30
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|56 - 57
|51
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|37 - 35
|49
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|0:2 Заявка
|36
|10
|15
|11
|44 - 41
|45
|14.
|Комо
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|41 - 53
|36
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|35 - 56
|33
|17.
|Козенца
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|34 - 58
|31
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|36
|7
|7
|22
|35 - 58
|28
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|4
|13
|19
|38 - 57
|25
|20.
|Порденоне
|Заявка
|36
|3
|8
|25
|26 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|32 - 17
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|25 - 12
|37
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|29 - 27
|26
|11.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|12.
|Парма
|0:2 Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 18
|23
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 18
|23
|14.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 15
|23
|15.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|27 - 28
|17
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 25
|17
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|25 - 14
|34
|2.
|Асколи
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 24
|32
|3.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|18
|8
|8
|2
|21 - 15
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 16
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 15
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|10.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 26
|22
|12.
|Парма
|0:2 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 23
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|14 - 35
|7
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|15 - 33
|5
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5