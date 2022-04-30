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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Монца
3:0
Конец матча
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Сампиризи Марио
31' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
1:0
48' Гол
Мота Дани
49' Желтая карточка
Пастина Кристиан
2:0
52' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
59' Желтая карточка
Тельо Андрес
75' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
83' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
85' Желтая карточка
Барберис Андреа
3:0
89' Гол
Мота Дани
90'+1
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
5
Кальдирола
Лука
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
7
Мачин
Хосе
4
Маццители
Лука
84
Чиурриа
Патрик
79
Молина
Сальваторе
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
29
Палеари
Альберто
16
Импрота
Риккардо
14
Фольякко
Алессандро
58
Пастина
Кристиан
3
Летиция
Гаэтано
23
Ионице
Артур
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
21
Мончини
Габриэле
11
Фариас
Диего
Монца
3-5-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Монца
Беневенто

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
3:1
К
3:4
ППД
1:0
СCA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 11 0.3
Валоти Матиа 10 (4) 0.27
Гюткьяр Кристиан 9 (3) 0.24
Чиурриа Патрик 5 0.14
Колпани Андреа 5 0.14
Мачин Хосе 4 0.11
Сампиризи Марио 3 0.08
Маццители Лука 2 (1) 0.05
Д'Аллесандро Марко 2 0.05
Барберис Андреа 2 0.05
Аугусто Карлос 2 0.05
Манкузо Леонардо 1 0.03
Рамирес Гастон 1 0.03
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Бетелла Давиде 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.27
Тельо Андрес 7 0.19
Инсинье Роберто 7 (2) 0.19
Форте Франческо 7 (3) 0.19
Мончини Габриэле 6 0.16
Импрота Риккардо 4 0.11
Барба Федерико 3 0.08
Ди Серио Джузеппе 3 0.08
Акампора Дженнаро 2 0.05
Фариас Диего 2 0.05
Ионице Артур 2 0.05
Вивиани Маттиа 2 0.05
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 9 1
Валоти Матиа 8 0
Марроне Лука 6 1
Донати Джулио 6 1
Сампиризи Марио 6 1
Аугусто Карлос 6 1
Мачин Хосе 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Чиурриа Патрик 5 0
Перейра Педру II 5 0
Д'Аллесандро Марко 3 1
Барберис Андреа 4 0
Мота Дани 4 0
Колпани Андреа 4 0
Палетта Габриэль 3 0
Молина Сальваторе 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Антов Валентин 1 0
Брешанини Марко 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 9 1
Акампора Дженнаро 8 0
Вивиани Маттиа 7 0
Глик Камил 3 2
Барба Федерико 5 0
Кало Джакомо 5 0
Ионице Артур 4 0
Импрота Риккардо 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Фольякко Алессандро 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Пастина Кристиан 1 0
Талия Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
24
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 10
19 Не забивали 24
7
19%
2
8%
1-15
5
14%
8
33%
16-30
2
5%
4
17%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
14
38%
3
13%
76-90

Пропущено

14
19
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
7%
4
21%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
7
37%
76-90

Забито

23
36
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 24
2
9%
5
14%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
5
22%
6
17%
46-60
5
22%
8
22%
61-75
3
13%
6
17%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
17%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
30%
6
32%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Забито

60
60
24 В 1-м тайме 30
36 Во 2-м тайме 30
23 Забивали первыми 20
5 Не забивали 11
9
15%
7
12%
1-15
9
15%
13
22%
16-30
6
10%
10
17%
31-45
10
17%
9
15%
46-60
9
15%
12
20%
61-75
17
28%
9
15%
76-90

Пропущено

37
38
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
5
14%
6
16%
1-15
2
5%
0
0%
16-30
7
19%
10
26%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
10
27%
2
5%
61-75
6
16%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0
Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0
Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 37 18 14 5 58 - 31 68
2. Монца Заявка 37 19 10 8 60 - 37 67
3. Кремонезе Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
4. Пиза Заявка 37 17 13 7 46 - 34 64
5. Брешия Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто Заявка 37 18 9 10 61 - 37 63
7. Асколи Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне Заявка 37 15 13 9 57 - 43 58
9. Перуджа Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина 0:2 Заявка 37 13 9 15 30 - 44 48
13. Комо 2:0 Заявка 37 11 14 12 46 - 51 47
14. Парма Заявка 37 10 16 11 47 - 43 46
15. СПАЛ 2013 Заявка 37 8 15 14 44 - 53 39
16. Алессандрия Заявка 37 8 10 19 37 - 58 34
17. Козенца Заявка 37 7 11 19 35 - 59 32
18. Виченца Виртус Заявка 37 8 7 22 37 - 59 31
19. Кротоне Заявка 37 4 14 19 41 - 60 26
20. Порденоне Заявка 37 3 9 25 29 - 70 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина 0:2 Заявка 19 9 2 8 18 - 22 29
10. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
13. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо 2:0 Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Комо 2:0 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
10. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
11. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
12. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
13. Парма Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
14. Реджина 0:2 Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Вивиани Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Сампиризи Марио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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