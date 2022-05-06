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  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Асколи
4:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
6' Гол
Цаджу Франк
2:0
19' Гол
Цаджу Франк
27' Желтая карточка
Петтинари Стефано
45' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
2:1
46' Гол
Партипило Антони
3:1
60' Гол
Цаджу Франк
4:1
63' Гол в свои ворота
Дефенди Марино
90'+4
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
3
Д'Орацио
Томмазо
55
Беллучи
Джузеппе
15
Кваранта
Данило
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
37
Майстро
Фабио
74
Цаджу
Франк
9
Дионизи
Федерико
1
Яннарилли
Энтони
42
Бобен
Матия
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
25
Дефенди
Марино
34
Агацци
Давиде
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
87
Мартелла
Бруно
32
Петтинари
Стефано
99
Доннарумма
Альфредо
Асколи
4-3-1-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Тернана

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:4
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.24
Бидуи Софьян 8 0.21
Цаджу Франк 4 0.11
Баскиротто Федерико 4 0.11
Майстро Фабио 3 0.08
Коллоколо Микеле 3 0.08
Шарич Дарио 3 0.08
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.08
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.08
Илиев Атанас 2 0.05
Боттегин Эрик 2 0.05
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Беллучи Джузеппе 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 14 (1) 0.37
Партипило Антони 9 0.24
Фалетти Сесар 8 0.21
Петтинари Стефано 6 0.16
Маццокки Симоне 4 0.11
Палумбо Антонио 3 0.08
Дефенди Марино 2 0.05
Мартелла Бруно 2 0.05
Соренсен Фредерик 2 0.05
Пройетти Маттиа 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Богдан Лука 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Бобен Матия 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 11 0
Шарич Дарио 7 1
Сальви Алессандро 6 1
Эрамо Мирко 7 0
Коллоколо Микеле 7 0
Калигара Фабрицио 7 0
Боттегин Эрик 5 1
Беллучи Джузеппе 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Д'Орацио Томмазо 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Цаджу Франк 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Леали Никола 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 8 2
Соренсен Фредерик 11 0
Агацци Давиде 7 1
Пагера Фабрицио 6 0
Гирингелли Лука 6 0
Палумбо Антонио 6 0
Партипило Антони 6 0
Диаките Салим 4 1
Петтинари Стефано 5 0
Куцупиас Илиас 5 0
Яннарилли Энтони 4 0
Мартелла Бруно 4 0
Богдан Лука 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Фурлан Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
31
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
9%
8
26%
1-15
7
32%
2
6%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
3
14%
8
26%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
3
14%
5
16%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 17
2
10%
7
23%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
5
25%
7
23%
31-45
3
15%
2
6%
46-60
6
30%
5
16%
61-75
2
10%
4
13%
76-90

Забито

30
31
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
5
17%
6
19%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
7
32%
8
31%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
7
32%
3
12%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
3
14%
6
23%
76-90

Забито

52
62
26 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 34
22 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
6
12%
11
18%
1-15
10
19%
8
13%
16-30
10
19%
9
15%
31-45
9
17%
12
19%
46-60
9
17%
11
18%
61-75
8
15%
11
18%
76-90

Пропущено

42
57
20 В 1-м тайме 35
22 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 28
3
7%
10
18%
1-15
9
21%
14
25%
16-30
8
19%
11
19%
31-45
10
24%
5
9%
46-60
7
17%
7
12%
61-75
5
12%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0
Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4
Тернана
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2
Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 38 19 14 5 59 - 31 71
2. Кремонезе Заявка 38 20 9 9 57 - 39 69
3. Пиза Заявка 38 18 13 7 48 - 35 67
4. Монца Заявка 38 19 10 9 60 - 38 67
5. Брешия Заявка 38 17 15 6 55 - 35 66
6. Асколи Заявка 38 19 8 11 52 - 42 65
7. Беневенто Заявка 38 18 9 11 62 - 39 63
8. Перуджа Заявка 38 14 16 8 40 - 32 58
9. Фрозиноне Заявка 38 15 13 10 58 - 45 58
10. Тернана Заявка 38 15 9 14 58 - 61 54
11. Читтаделла Заявка 38 13 13 12 38 - 36 52
12. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
13. Реджина Заявка 38 13 9 16 31 - 49 48
14. Комо Заявка 38 11 14 13 49 - 54 47
15. СПАЛ 2013 Заявка 38 9 15 14 46 - 54 42
16. Козенца Заявка 38 8 11 19 36 - 59 35
17. Виченца Виртус Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
18. Алессандрия Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне Заявка 38 3 9 26 29 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 19 13 5 1 37 - 14 44
2. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 19 10 6 3 34 - 16 36
6. Беневенто Заявка 19 10 4 5 38 - 20 34
7. Брешия Заявка 19 8 8 3 30 - 20 32
8. Асколи Заявка 19 8 6 5 24 - 18 30
9. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Козенца Заявка 19 8 3 8 21 - 23 27
12. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Перуджа Заявка 19 6 8 5 19 - 16 26
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо Заявка 19 5 7 7 20 - 21 22
16. Алессандрия Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Кремонезе Заявка 19 9 3 7 25 - 21 30
5. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
6. Пиза Заявка 19 8 5 6 22 - 22 29
7. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла Заявка 19 6 8 5 16 - 18 26
9. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Комо Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
11. Тернана Заявка 19 6 7 6 28 - 34 25
12. Монца Заявка 19 6 6 7 23 - 24 24
13. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. СПАЛ 2013 Заявка 19 5 7 7 16 - 26 22
15. Реджина Заявка 19 4 7 8 12 - 25 19
16. Виченца Виртус Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 19 1 2 16 10 - 37 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Д'Орацио Томмазо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Петтинари Стефано получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Цаджу Франк бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Цаджу Франк бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Асколи 4:1 Тернана онлайн

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