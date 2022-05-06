Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
6' ГолЦаджу Франк
2:0
19' ГолЦаджу Франк
27' Желтая карточкаПеттинари Стефано
45' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
2:1
46' ГолПартипило Антони
3:1
60' ГолЦаджу Франк
4:1
63' Гол в свои воротаДефенди Марино
Ход матча
6'
1:0
19'
2:0
45'
46'
60'
3:1
63'
4:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
58 Владение мячом, % 42
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Асколи
Тернана
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.24
|Бидуи Софьян
|8
|0.21
|Цаджу Франк
|4
|0.11
|Баскиротто Федерико
|4
|0.11
|Майстро Фабио
|3
|0.08
|Коллоколо Микеле
|3
|0.08
|Шарич Дарио
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.08
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.08
|Илиев Атанас
|2
|0.05
|Боттегин Эрик
|2
|0.05
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|14 (1)
|0.37
|Партипило Антони
|9
|0.24
|Фалетти Сесар
|8
|0.21
|Петтинари Стефано
|6
|0.16
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Палумбо Антонио
|3
|0.08
|Дефенди Марино
|2
|0.05
|Мартелла Бруно
|2
|0.05
|Соренсен Фредерик
|2
|0.05
|Пройетти Маттиа
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Богдан Лука
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Бобен Матия
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|11
|0
|Шарич Дарио
|7
|1
|Сальви Алессандро
|6
|1
|Эрамо Мирко
|7
|0
|Коллоколо Микеле
|7
|0
|Калигара Фабрицио
|7
|0
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Беллучи Джузеппе
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Цаджу Франк
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|8
|2
|Соренсен Фредерик
|11
|0
|Агацци Давиде
|7
|1
|Пагера Фабрицио
|6
|0
|Гирингелли Лука
|6
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Диаките Салим
|4
|1
|Петтинари Стефано
|5
|0
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Мартелла Бруно
|4
|0
|Богдан Лука
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Фурлан Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
31
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
9%
8
26%
1-15
7
32%
2
6%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
3
14%
8
26%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
3
14%
5
16%
76-90
Пропущено
20
31
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 17
2
10%
7
23%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
5
25%
7
23%
31-45
3
15%
2
6%
46-60
6
30%
5
16%
61-75
2
10%
4
13%
76-90
Забито
30
31
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
5
17%
6
19%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
7
32%
8
31%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
7
32%
3
12%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
Забито
52
62
26 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 34
22 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
6
12%
11
18%
1-15
10
19%
8
13%
16-30
10
19%
9
15%
31-45
9
17%
12
19%
46-60
9
17%
11
18%
61-75
8
15%
11
18%
76-90
Пропущено
42
57
20 В 1-м тайме 35
22 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 28
3
7%
10
18%
1-15
9
21%
14
25%
16-30
8
19%
11
19%
31-45
10
24%
5
9%
46-60
7
17%
7
12%
61-75
5
12%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0
Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4
Тернана
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2
Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|59 - 31
|71
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|57 - 39
|69
|3.
|Пиза
|Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 35
|67
|4.
|Монца
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|60 - 38
|67
|5.
|Брешия
|Заявка
|38
|17
|15
|6
|55 - 35
|66
|6.
|Асколи
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|52 - 42
|65
|7.
|Беневенто
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|62 - 39
|63
|8.
|Перуджа
|Заявка
|38
|14
|16
|8
|40 - 32
|58
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|58 - 45
|58
|10.
|Тернана
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|58 - 61
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|38 - 36
|52
|12.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|13.
|Реджина
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|31 - 49
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|38
|11
|14
|13
|49 - 54
|47
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|46 - 54
|42
|16.
|Козенца
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|36 - 59
|35
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|38
|3
|9
|26
|29 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|37 - 14
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|34 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 20
|32
|8.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Козенца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 23
|27
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|19 - 16
|26
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 21
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|6.
|Пиза
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 22
|29
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|9.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|11.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 34
|25
|12.
|Монца
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 24
|24
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 26
|22
|15.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 25
|19
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 37
|5