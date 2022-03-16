Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
21' Желтая карточкаЦаджу Франк
38' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
1:0
41' ГолДионизи Федерико
2:0
45' ГолДионизи Федерико
90' Желтая карточкаКоэн Йонатан
Ход матча
21'
41'
45'
2:0
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
51 Владение мячом, % 49
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Асколи
Пиза
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.3
|Бидуи Софьян
|6
|0.2
|Шарич Дарио
|3
|0.1
|Коллоколо Микеле
|3
|0.1
|Майстро Фабио
|3
|0.1
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.1
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.07
|Илиев Атанас
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Баскиротто Федерико
|2
|0.07
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.2
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.17
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.13
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.13
|Пушкаш Георге
|3
|0.1
|Туре Идрисса
|3
|0.1
|Марсура Давиде
|2
|0.07
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|6
|1
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Беллучи Джузеппе
|4
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Цаджу Франк
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|9
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Лукка Лоренцо
|5
|1
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|5
|0
|Мастину Джузеппе
|5
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Надь Адам
|3
|1
|Туре Идрисса
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Коэн Йонатан
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
6%
3
20%
1-15
6
38%
2
13%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
5
28%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Забито
27
20
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 17
4
15%
5
25%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
4
15%
3
15%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
7
37%
2
17%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Забито
43
35
23 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 7
5
12%
8
23%
1-15
9
21%
4
11%
16-30
9
21%
8
23%
31-45
6
14%
7
20%
46-60
8
19%
2
6%
61-75
6
14%
6
17%
76-90
Пропущено
37
28
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
3
8%
5
18%
1-15
7
19%
5
18%
16-30
8
22%
5
18%
31-45
9
24%
4
14%
46-60
6
16%
5
18%
61-75
4
11%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1
Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1
Пиза
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0
Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|2.
|Пиза
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|39 - 24
|55
|3.
|Лечче
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|49 - 27
|55
|4.
|Монца
|Заявка
|30
|15
|9
|6
|50 - 30
|54
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Асколи
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 37
|49
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|9.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|33 - 26
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|37 - 33
|38
|13.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|14.
|Тернана
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|28 - 48
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 46
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|31 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|10.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|13.
|Перуджа
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 13
|19
|14.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|7.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3