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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Мальмё
0:2
Конец матча
Брага
0'
12' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
0:1
30' Гол
Родригеш Бруну
57' Желтая карточка
Оливейра Витор
0:2
70' Пенальти
Орта Рикарду
78' Желтая карточка
Ольссон Мартин
80' Желтая карточка
Буя Турай Мохамед
84' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
85' Желтая карточка
Секейра Нуну
90' Желтая карточка
Кнудсен Йонас
90'+7

Ход матча

12'
Ракип Эрдаль
 
25'
Буя Турай Мохамед
Ракип Эрдаль
 
30'
0:1
Родригеш Бруну
(Паулу Оливейра)
46'
Тойвонен Ола
Телин Исаак
 
46'
Пенья Серхио
Левицки Оскар
 
56'
Сисей Йозеф
Беихмо Феликс
 
57'
 
Оливейра Витор
61'
 
Джало Альваро
Оливейра Витор
70'
0:2
Орта Рикарду
74'
 
Рачич Урош
Орта Андре
74'
 
Гомес Родриго
Лаинес Диего
78'
Ольссон Мартин
 
80'
Буя Турай Мохамед
 
84'
Мойсандер Никлас
 
85'
 
Секейра Нуну
85'
 
Каштру Андре
Орта Рикарду
85'
 
Борха Кристиан
Секейра Нуну
88'
Кнудсен Йонас
Ольссон Мартин
 
90'
Кнудсен Йонас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 123
Мальмё 13.8% (17)
X 32.5% (40)
Брага 53.7% (66)
0
выиграет Брага, со счетом 1:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Диавара
Исмаэль
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
4
Мойсандер
Никлас
14
Беихмо
Феликс
10
Кристиансен
Андерс
6
Левицки
Оскар
13
Ольссон
Мартин
7
Ракип
Эрдаль
9
Телин
Исаак
32
Бергет
Йо
Инге
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
24
Родригеш
Бруну
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
18
Лаинес
Диего
9
Руис
Абель
99
Оливейра
Витор
21
Орта
Рикарду
Мальмё
3-4-3
Брага
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойвонен Ола 2 0.4
Бирманчевич Велько 2 0.4
Телин Исаак 2 0.4
Мойсандер Никлас 1 0.2
Кристиансен Андерс 1 0.2
Зейдан Мустафа 1 0.2
Буя Турай Мохамед 1 0.2
Сисей Йозеф 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Ларссон Хуго 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Бруну 1 1
Орта Рикарду 1 (1) 1
Паулу Оливейра 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 0
Мойсандер Никлас 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Кнудсен Йонас 1 0
Далин Юхан 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Эммануэль Ломотей 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Секейра Нуну 1 0
Оливейра Витор 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2
Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0
Брага
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3
Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2 Брага - Арока 1:0 Белененсеш - Брага 0:1 Брага - Порту 1:0 Эшторил - Брага 0:0 Рейнджерс - Брага 3:1 Визела - Брага 0:1 Брага - Рейнджерс 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брага Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальмё Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Бруно Родригес бьет в цель!
    • 25'
      Ракип Эрдаль уходит с поля. Буя Турай Мохамед выходит вместо него
    • Желтая карточка
      12'
      Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Мальмё 13.8% (17)
    X 32.5% (40)
    Брага 53.7% (66)
    0
    выиграет Брага, со счетом 1:2
    да
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    Где смотреть матч Мальмё 0:2 Брага онлайн

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    Прогнозы на матч Мальмё 0:2 Брага

    Исход игры
    Мальмё
    13.8% (17)
    Ничья
    32.5% (40)
    Брага
    53.7% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (88)
    Нет
    22.81% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    32.5% (40)
    1:1 Ничья
    28.5% (35)
    0:1 Брага
    11.4% (14)
    2:1 Мальмё
    7.3% (9)
    0:2 Брага
    3.3% (4)
    1:0 Мальмё
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Мальмё
    1.6% (2)
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