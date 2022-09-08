да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойвонен Ола
|2
|0.4
|Бирманчевич Велько
|2
|0.4
|Телин Исаак
|2
|0.4
|Мойсандер Никлас
|1
|0.2
|Кристиансен Андерс
|1
|0.2
|Зейдан Мустафа
|1
|0.2
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.2
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Бруну
|1
|1
|Орта Рикарду
|1 (1)
|1
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|Мойсандер Никлас
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Эммануэль Ломотей
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Секейра Нуну
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брага
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальмё
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0