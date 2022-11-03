Тур: 6. Стадион: Геламко. Зрители: 12000
0'
27' Желтая карточкаРиса Бирк
32' Желтая карточкаЮльсагер Эндрю
1:0
52' ГолЮльсагер Эндрю
2:0
62' ГолГодо Бруно
3:0
80' ГолКумс Свен
83' Желтая карточкаЛовик Матиас
4:0
89' ПенальтиКейперс Уго
90' Желтая карточкаЭриксен Кристиан I
90'+4
Ход матча
27'
32'
52'
1:0
62'
2:0
80'
3:0
83'
89'
4:0
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
40 Борре РенеВратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Гент
Мольде
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.5
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.33
|Хон Хён-Сок
|1
|0.17
|Годо Бруно
|1
|0.17
|Кумс Свен
|1
|0.17
|Депуатр Лоран
|1
|0.17
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.17
|Фофанан Малик
|0
|0
|Фортуна Нуриу
|0
|0
|Хёуге Йенс
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.42
|Брейвик Эмиль
|4
|0.33
|Фофана Датро
|4 (1)
|0.33
|Маннсверк Сиверт
|3 (1)
|0.25
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.17
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.17
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.08
|Линнес Мартин
|1
|0.08
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.08
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Хансен Беньямин
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|1
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Марре Сулейман
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Фофана Датро
|2
|1
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Хауган Эйрик
|3
|0
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Грёдем Магнус
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
3
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мольде
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
1
10
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мольде
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
1
13
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
3
100%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
23
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
10%
6
26%
46-60
5
50%
4
17%
61-75
2
20%
6
26%
76-90
Пропущено
6
15
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0
Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0
Результаты матчей
Гент
Мольде
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гент
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
42
21
42
21
33
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
51
12
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
93
33
84
24
48
15
210
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Гент 4:0 Мольде
Исход игры
Гент
80% (92)
Ничья
12.2% (14)
Мольде
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.51% (61)
Меньше
46.49% (53)
Обе команды забьют
Да
64.04% (73)
Нет
35.96% (41)
Популярный счёт
2:1 Гент
44.3% (51)
1:0 Гент
23.5% (27)
1:1 Ничья
10.4% (12)
2:0 Гент
8.7% (10)
1:2 Мольде
2.6% (3)
3:1 Гент
2.6% (3)
0:1 Мольде
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!