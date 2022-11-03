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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 12000
Гент
4:0
Конец матча
Мольде
0'
27' Желтая карточка
Риса Бирк
32' Желтая карточка
Юльсагер Эндрю
1:0
52' Гол
Юльсагер Эндрю
2:0
62' Гол
Годо Бруно
3:0
80' Гол
Кумс Свен
83' Желтая карточка
Ловик Матиас
4:0
89' Пенальти
Кейперс Уго
90' Желтая карточка
Эриксен Кристиан I
90'+4
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
17
Юльсагер
Эндрю
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
7
Хон
Хён-Сок
24
Кумс
Свен
29
Депуатр
Лоран
16
Салах
Ибрагим
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
31
Ловик
Матиас
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
25
Брейвик
Эмиль
11
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
Гент
5-3-2
Мольде
3-4-1-2

История личных встреч

Гент
Мольде

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.5
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.33
Хон Хён-Сок 1 0.17
Годо Бруно 1 0.17
Кумс Свен 1 0.17
Депуатр Лоран 1 0.17
Юльсагер Эндрю 1 0.17
Фофанан Малик 0 0
Фортуна Нуриу 0 0
Хёуге Йенс 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 5 0.42
Брейвик Эмиль 4 0.33
Фофана Датро 4 (1) 0.33
Маннсверк Сиверт 3 (1) 0.25
Коса Маркус Андреас 2 0.17
Хуссейн Эцаз 2 0.17
Эриксен Кристиан I 1 0.08
Линнес Мартин 1 0.08
Хёуген Кристоффер 1 0.08
Эйкрем Магнус 0 0
Хансен Беньямин 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 1 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Марре Сулейман 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брейвик Эмиль 4 0
Фофана Датро 2 1
Эриксен Кристиан I 3 0
Хауган Эйрик 3 0
Брюнхильдсен Ола 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Грёдем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Ловик Матиас 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0

Результаты матчей

Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
3
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мольде
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

1
10
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мольде
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

1
13

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
3
100%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
23
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
10%
6
26%
46-60
5
50%
4
17%
61-75
2
20%
6
26%
76-90

Пропущено

6
15
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0
Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0

Результаты матчей

Гент
Мольде

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гент
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
1
1.5
4
2
2
1
2.5
3
3
1
2
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
9
3
3
3
1.5
8
4
2
4
2.5
4
8
1
5
3.5
2
10

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 6 5 1 0 12 - 6 16
2. Гент Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
3. Мольде Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
4. Шемрок Роверс Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Гент Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3. Мольде Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Шемрок Роверс Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Мольде Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
3. Гент Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Шемрок Роверс Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 33'
      Матисс Самуас уходит с поля. Фортуна Нуриу выходит вместо него
    • Желтая карточка
      32'
      Юльсагер Эндрю получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Риса Бирк получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Гент 80% (92)
    X 12.2% (14)
    Мольде 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Гент 4:0 Мольде

    Исход игры
    Гент
    80% (92)
    Ничья
    12.2% (14)
    Мольде
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.51% (61)
    Меньше
    46.49% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    64.04% (73)
    Нет
    35.96% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Гент
    44.3% (51)
    1:0 Гент
    23.5% (27)
    1:1 Ничья
    10.4% (12)
    2:0 Гент
    8.7% (10)
    1:2 Мольде
    2.6% (3)
    3:1 Гент
    2.6% (3)
    0:1 Мольде
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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