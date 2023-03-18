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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Бешикташ
3:1
Конец матча
Истанбулспор
0'
1:0
42' Гол
Тосун Дженк
45' Желтая карточка
Tuncer Duhan Aksu
2:0
56' Гол
Абубакар Венсан
2:1
70' Гол
Jason Eyenga-Lokilo2
76' Желтая карточка
Дахени Демиако
3:1
90' Гол
Редмонд Натан
90'+7

Ход матча

42'
Тосун Дженк
(Геззаль Рашид)
1:0
45'
 
Tuncer Duhan Aksu
56'
Абубакар Венсан
(Тосун Дженк)
2:0
63'
Максим Александру
Учан Салих
 
63'
Редмонд Натан
Геззаль Рашид
 
64'
 
Шен Керем
Лосаж Флорьян
64'
 
Бербер Огузхан
Emeka Eze2
69'
 
Мехремич Ади
Mehmet Yesil III
70'
2:1
Jason Eyenga-Lokilo2
(Этеми Вален)
76'
 
Дахени Демиако
83'
Саисс Ромен
Сануч Тайиб
 
83'
Бингол Тайфур
Тосун Дженк
 
84'
 
Топали Етмир
Muammer Sarikaya
84'
 
Эргюн Онур
Jason Eyenga-Lokilo2
90'
Редмонд Натан
(Булут Онур)
3:1
90'
Мулека Джексон
Масуаку Артур
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 652 Количество передач 333
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
3
Сануч
Тайиб
6
Колли
Омар
25
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
18
Геззаль
Рашид
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
9
Тосун
Дженк
10
Абубакар
Венсан
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
34
Лосаж
Флорьян
4
Mehmet
Yesil
III
3
Tuncer
Duhan
Aksu
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
24
Muammer
Sarikaya
12
Ба
Махамаду
27
Этеми
Вален
20
Дели
Симон
90
Emeka
Eze2
Бешикташ
4-1-4-1
Истанбулспор
4-4-1-1

История личных встреч

Бешикташ
Истанбулспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0
С
2:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 10 (2) 0.4
Вегхорст Ваут 8 0.32
Мулека Джексон 4 0.16
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.16
Учан Салих 3 0.12
Абубакар Венсан 3 0.12
Масуаку Артур 2 0.08
Редмонд Натан 2 0.08
Геззаль Рашид 2 (1) 0.08
Алли Деле 2 0.08
Сануч Тайиб 2 0.08
Розье Валентен 1 0.04
Соуза Жосеф 1 0.04
Фернандеш Жедсон 0 0
Саисс Ромен 0 0
Бингол Тайфур 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 10 (2) 0.42
Топали Етмир 4 0.17
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0.13
Emir Gultekin 2 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.04
Мехремич Ади 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Melih Kabasakal 1 0.04
Mehmet Yesil III 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 6 0
Тосун Дженк 4 1
Розье Валентен 4 1
Редмонд Натан 5 0
Фернандеш Жедсон 5 0
Учан Салих 4 0
Саисс Ромен 4 0
Велинтон Соуза 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Бингол Тайфур 1 0
Колли Омар 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Tuncer Duhan Aksu 4 0
Okan Erdogan 4 0
Йенсен Давид 3 0
Mehmet Yesil III 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Дахени Демиако 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Emeka Eze2 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0
Ба Махамаду 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Истанбулспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
6
Бешикташ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
17

Волевые поражения

20
9
Бешикташ
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Истанбулспор
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
19

Волевые поражения

21
15

Голы по времени матча

Забито

25
11
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
3
27%
16-30
6
24%
1
9%
31-45
6
24%
1
9%
46-60
2
8%
4
36%
61-75
4
16%
2
18%
76-90

Пропущено

11
26
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
3
27%
7
27%
46-60
3
27%
3
12%
61-75
1
9%
6
23%
76-90

Забито

22
15
16 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
6
27%
2
13%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
14%
5
33%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
3
25%
8
35%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
4
33%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Забито

47
26
29 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
9
19%
2
8%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
12
26%
2
8%
31-45
7
15%
5
19%
46-60
4
9%
6
23%
61-75
7
15%
7
27%
76-90

Пропущено

23
49
8 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
1
4%
3
6%
1-15
4
17%
10
20%
16-30
3
13%
10
20%
31-45
7
30%
9
18%
46-60
4
17%
5
10%
61-75
4
17%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Истанбулспор
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1
Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2

Результаты матчей

Бешикташ
Истанбулспор

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
3
8
5
1.5
6
5
5
8
2.5
1
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
3
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
17
7
14
11
1.5
9
15
7
18
2.5
1
23
2
23
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 26 20 3 3 55 - 19 63
2.
Фенербахче
 23 16 3 4 58 - 25 51
3.
Бешикташ
 25 14 7 4 48 - 25 49
4.
Адана Демирспор
 25 12 9 4 50 - 27 45
5.
Трабзонспор
 24 12 5 7 45 - 32 41
6.
Истанбул Башакшехир
 23 12 4 7 32 - 24 40
7.
Кайсериспор
 24 11 2 11 42 - 36 35
8.
Коньяспор
 24 7 10 7 32 - 27 31
9.
Фатих Карагюмрюк
 23 7 9 7 52 - 45 30
10.
Антальяспор
 25 8 4 13 32 - 40 28
11.
Аланьяспор
 24 7 7 10 40 - 43 28
12.
Касымпаша
 25 7 5 13 34 - 44 26
13.
Анкарагюджю
 23 7 4 12 30 - 35 25
14.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 57 25
15.
Сивасспор
 24 6 6 12 32 - 38 24
16.
Истанбулспор
 24 7 3 14 27 - 48 24
17.
Гиресунспор
 24 5 8 11 23 - 42 23
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 65 23
19.
Умраниеспор
 24 4 7 13 33 - 43 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 12 10 1 1 24 - 12 31
2.
Бешикташ
 13 9 3 1 29 - 10 30
3.
Трабзонспор
 13 9 3 1 24 - 7 30
4.
Фенербахче
 12 9 1 2 35 - 15 28
5.
Адана Демирспор
 12 8 4 0 29 - 7 28
6.
Истанбул Башакшехир
 12 8 1 3 19 - 13 25
7.
Аланьяспор
 12 6 4 2 25 - 14 22
8.
Антальяспор
 13 6 2 5 23 - 20 20
9.
Кайсериспор
 12 6 1 5 25 - 16 19
10.
Касымпаша
 14 5 3 6 23 - 26 18
11.
Коньяспор
 13 4 5 4 11 - 11 17
12.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 25 16
13.
Фатих Карагюмрюк
 11 4 4 3 26 - 21 16
14.
Анкарагюджю
 12 4 2 6 15 - 18 14
15.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 34 13
16.
Гиресунспор
 11 3 2 6 12 - 18 11
17.
Истанбулспор
 11 3 2 6 15 - 23 11
18.
Сивасспор
 11 2 5 4 12 - 13 11
19.
Умраниеспор
 12 1 3 8 15 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 10 2 2 31 - 7 32
2.
Фенербахче
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Бешикташ
 12 5 4 3 19 - 15 19
4.
Адана Демирспор
 13 4 5 4 21 - 20 17
5.
Кайсериспор
 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Истанбул Башакшехир
 11 4 3 4 13 - 11 15
7.
Коньяспор
 11 3 5 3 21 - 16 14
8.
Фатих Карагюмрюк
 12 3 5 4 26 - 24 14
9.
Сивасспор
 13 4 1 8 20 - 25 13
10.
Истанбулспор
 13 4 1 8 12 - 25 13
11.
Умраниеспор
 12 3 4 5 18 - 22 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 23 12
13.
Гиресунспор
 13 2 6 5 11 - 24 12
14.
Анкарагюджю
 11 3 2 6 15 - 17 11
15.
Трабзонспор
 11 3 2 6 21 - 25 11
16.
Касымпаша
 11 2 2 7 11 - 18 8
17.
Антальяспор
 12 2 2 8 9 - 20 8
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 40 7
19.
Аланьяспор
 12 1 3 8 15 - 29 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 23 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 14 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 14 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 12 (1)
Истанбулспор Этеми Вален 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 8
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 8
Касымпаша Эйссерик Валентин 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 7
Касымпаша Бен Уаннес Мортада 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Tuncer Duhan Aksu получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Tuncer Duhan Aksu получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Геззаль Рашид сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Тосун Дженк бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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