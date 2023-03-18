Тур: 26. Стадион: Vodafone Park.
3:1
Конец матча
0'
1:0
42' ГолТосун Дженк
45' Желтая карточкаTuncer Duhan Aksu
2:0
56' ГолАбубакар Венсан
2:1
70' ГолJason Eyenga-Lokilo2
76' Желтая карточкаДахени Демиако
3:1
90' ГолРедмонд Натан
90'+7
Ход матча
42'
1:0
56'
2:0
70'
76'
90'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
652 Количество передач 333
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
12
Ба
Махамаду
27
Этеми
Вален
20
Дели
Симон
90
Emeka
Eze2
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
-
20 Дели СимонПолузащитник
-
90 Emeka Eze2Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Защитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Alp Arda
-
-
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Бешикташ
Истанбулспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|10 (2)
|0.4
|Вегхорст Ваут
|8
|0.32
|Мулека Джексон
|4
|0.16
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.16
|Учан Салих
|3
|0.12
|Абубакар Венсан
|3
|0.12
|Масуаку Артур
|2
|0.08
|Редмонд Натан
|2
|0.08
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.08
|Алли Деле
|2
|0.08
|Сануч Тайиб
|2
|0.08
|Розье Валентен
|1
|0.04
|Соуза Жосеф
|1
|0.04
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Саисс Ромен
|0
|0
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|10 (2)
|0.42
|Топали Етмир
|4
|0.17
|Jason Eyenga-Lokilo2
|3
|0.13
|Emir Gultekin
|2
|0.08
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Мехремич Ади
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Melih Kabasakal
|1
|0.04
|Mehmet Yesil III
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|6
|0
|Тосун Дженк
|4
|1
|Розье Валентен
|4
|1
|Редмонд Натан
|5
|0
|Фернандеш Жедсон
|5
|0
|Учан Салих
|4
|0
|Саисс Ромен
|4
|0
|Велинтон Соуза
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|7
|1
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|4
|0
|Okan Erdogan
|4
|0
|Йенсен Давид
|3
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Muammer Sarikaya
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Дахени Демиако
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Топали Етмир
|2
|0
|Emeka Eze2
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0
|Ба Махамаду
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Истанбулспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
1
6
Бешикташ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
17
Волевые поражения
20
9
Бешикташ
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Истанбулспор
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
19
Волевые поражения
21
15
Голы по времени матча
Забито
25
11
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
3
27%
16-30
6
24%
1
9%
31-45
6
24%
1
9%
46-60
2
8%
4
36%
61-75
4
16%
2
18%
76-90
Пропущено
11
26
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
3
27%
7
27%
46-60
3
27%
3
12%
61-75
1
9%
6
23%
76-90
Забито
22
15
16 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
6
27%
2
13%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
14%
5
33%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
3
25%
8
35%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
4
33%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
25%
6
26%
76-90
Забито
47
26
29 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
9
19%
2
8%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
12
26%
2
8%
31-45
7
15%
5
19%
46-60
4
9%
6
23%
61-75
7
15%
7
27%
76-90
Пропущено
23
49
8 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
1
4%
3
6%
1-15
4
17%
10
20%
16-30
3
13%
10
20%
31-45
7
30%
9
18%
46-60
4
17%
5
10%
61-75
4
17%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Истанбулспор
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1
Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2
Результаты матчей
Бешикташ
Истанбулспор
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
83
85
65
58
110
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
66
310
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
177
1411
915
718
123
223
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|23 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|14 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|14 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|12 (1)
|Истанбулспор
|Этеми Вален
|10 (4)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 8
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 8
|Касымпаша
|Эйссерик Валентин
|9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 7
|Касымпаша
|Бен Уаннес Мортада
|1 7