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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Истанбулспор
3:3
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
6' Гол
Рроца Эдуарт
31' Желтая карточка
Jason Eyenga-Lokilo2
1:1
42' Гол
Фернандо Мартинс
2:1
45' Гол
Ба Махамаду
47' Желтая карточка
Этеми Вален
2:2
51' Гол
Райт Хаджи
3:2
55' Гол
Эргюн Онур
63' Желтая карточка
Ба Махамаду
74' Желтая карточка
Tuncer Duhan Aksu
79' Желтая карточка
Фреди Гомеш
84' Желтая карточка
Дахени Демиако
87' Желтая карточка
Йенсен Давид
3:3
88' Пенальти
Райт Хаджи
90' Желтая карточка
Эргюн Онур
90' Желтая карточка
Дели Симон
90'+9

Ход матча

6'
Рроца Эдуарт
(Emeka Eze2)
1:0
31'
Jason Eyenga-Lokilo2
 
42'
1:1
Фернандо Мартинс
45'
Ба Махамаду
(Jason Eyenga-Lokilo2)
2:1
46'
 
Ракип Эрдаль
Акьоль Уфук
46'
 
Фреди Гомеш
Синик Догукан
47'
Этеми Вален
 
51'
2:2
Райт Хаджи
(Вурал Гюрай)
55'
Эргюн Онур
3:2
62'
 
Йылдырым Бертуг
Ндао Алассан
63'
Ба Махамаду
 
71'
 
Накацзима Шоя
Ларссон Сэм
73'
Эрсой Эртугрул
Jason Eyenga-Lokilo2
 
73'
Muammer Sarikaya
Ба Махамаду
 
74'
Tuncer Duhan Aksu
 
78'
Яшар Али
Tuncer Duhan Aksu
 
79'
 
Фреди Гомеш
84'
Дахени Демиако
 
84'
Emir Gultekin
Этеми Вален
 
87'
Йенсен Давид
 
88'
3:3
Райт Хаджи
90'
Эргюн Онур
 
90'
 
Топрак Омер
Фернандо Мартинс
90'
Дели Симон
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 10
  • 8 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 275 Количество передач 593
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Mehmet
Yesil
III
20
Дели
Симон
3
Tuncer
Duhan
Aksu
12
Ба
Махамаду
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
8
Эргюн
Онур
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
90
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
5
Узунхан
Эмреджан
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
8
Фернандо
Мартинс
18
Ндао
Алассан
20
Ларссон
Сэм
70
Синик
Догукан
9
Райт
Хаджи
Истанбулспор
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Антальяспор

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
ТМС
1:2
АЛ
0:0
АЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 10 (2) 0.36
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.14
Топали Етмир 4 0.14
Рроца Эдуарт 2 0.07
Emir Gultekin 2 0.07
Emeka Eze2 1 0.04
Мехремич Ади 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Melih Kabasakal 1 0.04
Mehmet Yesil III 1 0.04
Эргюн Онур 1 0.04
Ба Махамаду 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Шен Керем 1 0.04
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 15 (2) 0.54
Фернандо Мартинс 5 (1) 0.18
Вурал Гюрай 3 0.11
Фреди Гомеш 3 0.11
Адриано Луис 2 0.07
Синик Догукан 2 0.07
Сари Вейсел 2 0.07
Байракдар Гокдениз 2 0.07
Йылдырым Бертуг 2 0.07
Ларссон Сэм 1 0.04
Ндао Алассан 1 0.04
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Айдогду Сонер 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0
Узунхан Эмреджан 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Tuncer Duhan Aksu 5 0
Этеми Вален 5 0
Йенсен Давид 4 0
Ibrahim Yilmaz 4 0
Дахени Демиако 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Okan Erdogan 4 0
Muammer Sarikaya 4 0
Ба Махамаду 4 0
Emeka Eze2 3 0
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Дели Симон 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Мартинс 9 1
Вурал Гюрай 7 0
Фреди Гомеш 5 1
Айдогду Сонер 3 1
Кудряшов Фёдор 4 0
Сари Вейсел 4 0
Ларссон Сэм 4 0
Адриано Луис 2 1
Гача Хуссам 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Топрак Омер 2 0
Синик Догукан 2 0
Сертель Джемали 2 0
Балчи Бюньямин 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Мехмеди Адмир 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Райт Хаджи 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Узунхан Эмреджан 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Антальяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

11
11
Истанбулспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Антальяспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

6
25
Истанбулспор
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Антальяспор
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

28
10

Волевые поражения

17
36

Голы по времени матча

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
5
26%
5
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Пропущено

27
24
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 11
1
4%
1
4%
1-15
9
33%
4
17%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
3
11%
8
33%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
7
26%
1
4%
76-90

Забито

13
27
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
3
11%
1-15
3
23%
2
7%
16-30
1
8%
8
30%
30%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
4
31%
2
7%
61-75
2
15%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
2
10%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
8
28%
2
10%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Забито

32
40
11 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
3
9%
3
8%
1-15
4
13%
4
10%
16-30
4
13%
12
30%
31-45
8
25%
9
23%
46-60
6
19%
2
5%
61-75
7
22%
10
25%
76-90

Пропущено

56
44
27 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
4
7%
3
7%
1-15
12
21%
7
16%
16-30
11
20%
10
23%
31-45
11
20%
10
23%
46-60
5
9%
8
18%
61-75
13
23%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1
Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2
Антальяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0
Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Антальяспор - Маккаби Тель-Авив 1:2

Результаты матчей

Истанбулспор
Антальяспор

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
3
2 раза 7%
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
7
7
2
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
18
10
11
17
1.5
11
17
2
26
2.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 29 23 3 3 67 - 20 72
2.
Фенербахче
 0:1 28 19 3 6 70 - 33 60
3.
Бешикташ
 28 16 8 4 64 - 28 56
4.
Адана Демирспор
 2:1 28 14 9 5 57 - 30 51
5.
Истанбул Башакшехир
 1:0 28 14 6 8 43 - 28 48
6.
Кайсериспор
 28 13 3 12 55 - 46 42
7.
Трабзонспор
 27 12 6 9 48 - 38 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 27 9 10 8 66 - 51 37
9.
Антальяспор
 28 9 6 13 39 - 45 33
10.
Коньяспор
 1:2 27 7 12 8 36 - 32 33
11.
Касымпаша
 28 8 6 14 36 - 49 30
12.
Аланьяспор
 28 7 8 13 48 - 55 29
13.
Анкарагюджю
 27 8 4 15 37 - 42 28
14.
Истанбулспор
 28 8 4 16 39 - 55 28
15.
Сивасспор
 27 7 7 13 35 - 40 28
16.
Гиресунспор
 27 6 9 12 36 - 47 27
17.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 81 25
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 92 23
19.
Умраниеспор
 27 4 8 15 38 - 52 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
3.
Фенербахче
 0:1 14 10 1 3 39 - 20 31
4.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
5.
Истанбул Башакшехир
 1:0 14 10 1 3 27 - 13 31
6.
Адана Демирспор
 2:1 13 9 4 0 34 - 7 31
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Коньяспор
 1:2 15 4 6 5 13 - 14 18
13.
Анкарагюджю
 13 5 2 6 18 - 20 17
14.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 37 16
15.
Гиресунспор
 13 4 3 6 21 - 20 15
16.
Сивасспор
 13 3 6 4 15 - 14 15
17.
Истанбулспор
 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 46 13
19.
Умраниеспор
 13 1 4 8 17 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 0:1 14 9 2 3 31 - 13 29
3.
Бешикташ
 14 6 5 3 23 - 17 23
4.
Адана Демирспор
 2:1 15 5 5 5 23 - 23 20
5.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
6.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 33 - 24 17
7.
Истанбул Башакшехир
 1:0 14 4 5 5 16 - 15 17
8.
Коньяспор
 1:2 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 14 4 1 9 20 - 26 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 20 - 28 13
11.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
13.
Гиресунспор
 14 2 6 6 15 - 27 12
14.
Трабзонспор
 12 3 2 7 21 - 27 11
15.
Анкарагюджю
 14 3 2 9 19 - 22 11
16.
Антальяспор
 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Касымпаша
 13 2 3 8 11 - 23 9
18.
Аланьяспор
 14 1 4 9 21 - 34 7
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 17 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 17 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Умраниеспор Сакей Айзаак 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Jason Eyenga-Lokilo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Mahamadou Ba бьет в цель!
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Фернандо Мартинс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Jason Eyenga-Lokilo получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Emeka Eze сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Eduart Rroca бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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