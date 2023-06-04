Стадион: Football Arena Yenisey.
История личных встреч
Енисей
Факел
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.38
Среднее время на гол
70
65
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.13
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
79
84
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2
Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1
Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0
Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1
Прогнозы на матч Енисей - Факел
Исход игры
Енисей
31.1% (14)
Ничья
22.2% (10)
Факел
46.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (11)
Меньше
63.33% (19)
Обе команды забьют
Да
60% (18)
Нет
40% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
17.8% (8)
0:1 Факел
17.8% (8)
2:1 Енисей
11.1% (5)
1:2 Факел
11.1% (5)
1:0 Енисей
6.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!