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  4. Стыковые матчи РПЛ - Первая лига 2023

РОССИЯ: Стыковые матчи РПЛ - Первая лига
2023

Стадион: .
Енисей
 
Позже
Факел
Прогнозы 47
Енисей 31.9% (15)
X 21.3% (10)
Факел 46.8% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Факел
3.80
3.30
3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Енисей
Факел

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
КФ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПД
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.38

Среднее время на гол

70
65

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

79
84

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2
Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1
Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0
Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 17.8% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Енисей 31.9% (15)
    X 21.3% (10)
    Факел 46.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Факел
    3.80
    3.30
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Енисей - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Факел

    Исход игры
    Енисей
    31.1% (14)
    Ничья
    22.2% (10)
    Факел
    46.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (11)
    Меньше
    63.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (18)
    Нет
    40% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    0:1 Факел
    17.8% (8)
    2:1 Енисей
    11.1% (5)
    1:2 Факел
    11.1% (5)
    1:0 Енисей
    6.7% (3)
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    Енисей
    Факел
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