Нам нужна Победа!
2mech #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6
|0.23
|Глушков Никита Андреевич
|6
|0.23
|Окладников Андрей
|4
|0.15
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.12
|Масловский Александр
|2
|0.08
|Молтенинов Илья
|2
|0.08
|Столбов Кирилл
|2
|0.08
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.08
|Иванов Егор
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Умаев Идрис
|1
|0.04
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.04
|Самойлов Денис
|1
|0.04
|Апушников Егор
|1
|0.04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.46
|Мусаев Тамерлан
|7
|0.27
|Лазарев Владислав
|6
|0.23
|Остойич Иван
|4
|0.15
|Клёнкин Данил
|2
|0.08
|Кузьмин Максим
|2
|0.08
|Барков Дмитрий
|2
|0.08
|Маляров Кирилл
|2
|0.08
|Казаев Ян
|2
|0.08
|Пряхин Сергей
|2
|0.08
|Осипов Александр
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Радмановац Никола
|1
|0.04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Егор
|6
|0
|Ланин Олег
|6
|0
|Кичин Валерий
|6
|0
|Масловский Александр
|4
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|1
|Канаплин Александр
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Самойлов Денис
|2
|1
|Саная Анзор
|3
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Рукас Андрюс
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|6
|1
|Лазарев Владислав
|5
|1
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Казаев Ян
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|3
|0
|Дудиев Аслан
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|11
|1
|45 - 22
|53
|2.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 24
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|34 - 25
|44
|5.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|29 - 23
|39
|6.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|18 - 18
|37
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 30
|36
|8.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|28 - 25
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 31
|35
|11.
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|28 - 28
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|21 - 24
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|14.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 29
|30
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|25 - 42
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 35
|24
|17.
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|17 - 41
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|19 - 36
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|10.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9