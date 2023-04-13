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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 27.
Енисей
 
Позже
Балтика
Прогнозы 54
Енисей 29.6% (16)
X 55.6% (30)
Балтика 14.8% (8)
0
выиграет Балтика, со счетом 0:2
Нам нужна Победа!
2mech #
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Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Балтика
2.48
3.30
2.48
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Енисей
Балтика

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.08

Среднее время на гол

100
83

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
1.2

Среднее время на гол

83
75

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

90
79

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.23
Глушков Никита Андреевич 6 0.23
Окладников Андрей 4 0.15
Саная Анзор 3 (2) 0.12
Масловский Александр 2 0.08
Молтенинов Илья 2 0.08
Столбов Кирилл 2 0.08
Кичин Валерий 2 (1) 0.08
Иванов Егор 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Умаев Идрис 1 0.04
Бардыбахин Вячеслав 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04
Апушников Егор 1 0.04
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.46
Мусаев Тамерлан 7 0.27
Лазарев Владислав 6 0.23
Остойич Иван 4 0.15
Клёнкин Данил 2 0.08
Кузьмин Максим 2 0.08
Барков Дмитрий 2 0.08
Маляров Кирилл 2 0.08
Казаев Ян 2 0.08
Пряхин Сергей 2 0.08
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 6 0
Ланин Олег 6 0
Кичин Валерий 6 0
Масловский Александр 4 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Канаплин Александр 4 0
Раздорских Никита 2 1
Самойлов Денис 2 1
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Хозин Владимир 2 0
Рукас Андрюс 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 6 1
Лазарев Владислав 5 1
Маляров Кирилл 4 0
Казаев Ян 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0

Результаты матчей

Енисей
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Балтика
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

1
7
Енисей
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

13
21
Енисей
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (9)
62% (16)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Балтика
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

19
24
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
3
16%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
1
5%
9
38%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
13%
4
19%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
4
19%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
5
31%
2
18%
61-75
3
19%
5
45%
76-90

Забито

34
45
17 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
5
15%
7
16%
1-15
5
15%
9
20%
16-30
7
21%
7
16%
31-45
5
15%
4
9%
46-60
8
24%
6
13%
61-75
4
12%
12
27%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 15
4
16%
3
14%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
5
20%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0
Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1
Балтика
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1
Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0

Результаты матчей

Енисей
Балтика

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 42%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Енисей
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
8
4
1.5
7
6
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
22
4
13
13
1.5
15
11
2
24
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Алания
 Заявка 26 12 8 6 41 - 28 44
4.
Енисей
 Заявка 26 11 11 4 34 - 25 44
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 26 9 10 7 18 - 18 37
7.
Шинник
 Заявка 26 10 6 10 31 - 30 36
8.
Арсенал Тула
 Заявка 26 10 6 10 33 - 33 36
9.
КАМАЗ
 Заявка 26 9 9 8 28 - 25 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
11.
Акрон
 Заявка 26 7 13 6 28 - 28 34
12.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
13.
Родина Москва
 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 Заявка 26 8 6 12 28 - 29 30
15.
Велес Москва
 Заявка 26 7 4 15 25 - 42 25
16.
Уфа
 Заявка 26 6 6 14 25 - 35 24
17.
Краснодар-2
 Заявка 26 5 6 15 17 - 41 21
18.
Волга Ульяновск
 Заявка 26 4 9 13 19 - 36 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 39 минут.



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    • Прогнозы 54
    Енисей 29.6% (16)
    X 55.6% (30)
    Балтика 14.8% (8)
    0
    выиграет Балтика, со счетом 0:2
    Нам нужна Победа!
    2mech #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Балтика
    2.48
    3.30
    2.48
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Енисей - Балтика

    Исход игры
    Енисей
    29.6% (16)
    Ничья
    55.6% (30)
    Балтика
    14.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.08% (12)
    Меньше
    76.92% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (39)
    Нет
    25% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (27)
    1:0 Енисей
    14.8% (8)
    2:1 Енисей
    9.3% (5)
    1:2 Балтика
    7.4% (4)
    0:2 Балтика
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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