Стадион: Спарта. Главный судья: Маншот Ероен
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
25' Желтая карточкаПлегесуэло Хулио
27' Желтая карточкаБренет Джошуа
31' Желтая карточкаЭрдхёйзен Майк
1:0
47' ПенальтиВан Крой Вито
53' Желтая карточкаСадилек Михал
1:1
90' ГолЗерруки Рамиз
Ход матча
25'
27'
31'
47'
1:0
53'
63'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
194 Количество передач 262
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.87 Победа «Твенте»
-
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
18
Влап
Михел
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Пинту МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Даан Ротс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Твенте
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
22 матча
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.64
1.18
Среднее время на гол
141
76
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.27
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.45
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
70
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|2 (2)
|0.67
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.33
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|1
|0.33
|Манфред Угалде
|1
|0.33
|Проппер Робин
|1
|0.33
|Бренет Джошуа
|1
|0.33
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.33
|Влап Михел
|1
|0.33
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|2
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Манфред Угалде
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1
Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Твенте
Точный счет
0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|2 (1)
|Твенте
|Черны Вацлав
|1 (2)
|Твенте
|Манфред Угалде
|1 (1)
|Утрехт
|Виргевер Ник
|1
|Твенте
|Проппер Робин
|1
|Твенте
|Садилек Михал
|2
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|1
|Херенвен
|Хайе Том
|1
|Твенте
|Бренет Джошуа
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.87 Победа «Твенте»
-
Прогнозы на матч Спарта Роттердам 1:1 Твенте
Исход игры
Спарта Роттердам
15.3% (18)
Ничья
19.5% (23)
Твенте
65.3% (77)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (78)
Меньше
27.78% (30)
Обе команды забьют
Да
86.11% (93)
Нет
13.89% (15)
Популярный счёт
1:2 Твенте
42.4% (50)
1:1 Ничья
12.7% (15)
2:1 Спарта Роттердам
11.9% (14)
0:1 Твенте
7.6% (9)
2:2 Ничья
5.9% (7)
1:3 Твенте
4.2% (5)
0:2 Твенте
3.4% (4)
1:0 Спарта Роттердам
1.7% (2)
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