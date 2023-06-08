"Твенте" добирается до штрафной площади соперника, там следует сразу несколько ударов, которые оказываются заблокированы.

С углового последовала подача на дальнюю штангу, Плегесуэло тянулся к верховому мячу, однако добраться до него и исполнить скидку не сумел.

Да, сидит "Твенте" буквально на воротах "Спарты", однако найти путь за линию гостям до сих пор не удается.

Снова угловой в исполнении "Твенте" не приводит к острому моменту, в этот раз мяч перелетает через голову Проппера на дальней штанге.

Вриндс после навеса углового головой направлял мяч с ближней штанги в дальний угол, но немного не попал в цель!

Штрафной на левом фланге вдалеке от ворот заработали хозяева, однако подача получилась не слишком расчётливой, мяч приходит в руки Упперсталлу.

Де Гузман напряг Садилека перед штрафной гостей, затем получил передачу от Саито и пробил с 16 метров, однако в створ не попал.

Уже 14 ударов в этой встрече нанесли гости, у хозяев 9 попыток, а вот по попаданиям в створ равенство - 2:2. По владению серьезное преимущество "Твенте".

Помощь врачей требуется Ван Крою, по итогам одного из единоборств автор забитого мяча остался лежать на газоне.

Угловой на правом фланге гости разыграли, доставив мяч в центральную зону, а Садилек метров с 27 пальнул над перекладиной.

Вместо Манфреда Угалде и Михела Влапа на поле появляются Рикки Ван Вольфсвинкель и Сем Стейн.

Черны приближается к штрафной соперника, перекладывает мяч под левую и пробивает метров с 20 - снаряд проходит немного левее створа.

Сохраняется у нас ощутимое преимущество "Твенте" во второй половине встречи, которое пока на исходе матча никак не сказывается.

Штрафной с правого фланга исполняют хозяева поля, на дальней штанге Эрдхёйзен пытался успеть к мячу, но в итоге в поле его не оставил.

Активный Саито затерзал на фланге Бренета, в итоге у лицевой линии защитник всё-таки сфолил против японца.

Леуритсен после навеса партнера с правого фланга пытается пробить головой в падении, однако мяч проходит мимо цели. Правда, не без касания защитника.

Сразу же "Спарта" получает право на пенальти! Саито врывается в штрафную, на замахе обыгрывает Черны, затем еще раз прокидывает мяч мимо соперника и попадает под подножку!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВИТО ВАН КРОЙ! Ван Крой спокойно пробивает с "точки" по центру, в то время как Уннерсталл падает в правый от себя угол!

Должна у нас немного раскрыться игра, пусть впереди у команд еще ответная игра, но и сегодня можно в идеале многое решить.

Манфред после прострела с правого фланга цепляется за мяч в штрафной, однако удар форварда "Твенте" зажевал один из защитников "Спарты".

Еще одна позиционная атака "Твенте" получается не самой затяжной, Зерруки решился на удар более чем с 30 метров и в ворота не попал.

Садилек в центре поля втыкается в ногу сопернику и получает желтую карточку.

Ощутимое территориальное преимущество "Твенте" после пропущенного гола, посмотрим, приведет ли оно к результату в ближайшее время.

Вот еще одна попытка в исполнении Зерруки получилась куда более опасной, из пределов штрафной хавбек "Твенте" направляет мяч чуть выше створа.

Под 80 процентов игрового времени во втором тайме с мячом гости, слишком глубоко садится "Спарта" без шансов на контратаки.

Играть сегодня остается около получаса, интересно, что начало ответного матча назначено на 15:30 воскресенья, то есть на восставновление у команд будет сильно меньше 72 часов.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Одну минуту добавляет Ероен Маншот к основному времени первого тайма.

43' Манфред после проникающего паса из глубины поля оказался в штрафной соперника, однако не смог в борьбе с несколькими защитниками протолкнуть мяч в створ.

40' Китолано отбирает мяч на чужой половине поля и на левом краю штрафной находит Саито, удар которого с разворота получается неточным.

39' Проход Смала левым флангом завершается передачей в чужую штрафную, однако на нее никто откликнуться не успел.

37' Совсем ничего примечательного на поле в эти минуты не происходит, в ожидании опасных моментов мы находимся уже довольно давно.

35' 10 минут остается до перерыва сегодня, пока сложно кому-то сегодня отдать предпочтение, думается, всё будет решаться в ответной встрече, которая пройдет на поле "Твенте" в воскресенье.

33' Мисиджан с левого фланга исполняет подачу к линии вратарской, Олай неожиданно роняет мяч перед собой, но сам же успевает его накрыть.

31' Эрдхёйзен получает предупреждение за срыв перспективной атаки "Спарты".

30' Пока по итогам получаса игры у нас полное равенство по ударам - по 4 всего, по разу в створ. По владению небольшой перевес "Спарты" - 53 на 47.

28' Штрафной с левого фланга результата не приносит хозяевам никаких дивидендов, легко гости мяч выбивают.

27' Еще одна желтая карточка гостям - Бренет на фланге не успел на Саито и толкнул того в спину.

26' Еще одна атака хозяев приводит к первому предупреждению - Плегесуэло был неправ в центральной зоне.

24' Леуритсен вынуждает Смала сфолить на фланге, после розыгрыша штрафного Намли пробивает с дальней дистанции, а Уннерсталл после рикошета ловит мяч под перекладиной.

23' Позиционно довольно долго атакуют игроки "Твенте", однако попытку дальнего угла хозяева поля успешно зажевали.

21' Еще одно падение игрока "Спарты" в чужой штрафной площади не приводит к свистку арбитра, хотя показалось, что Бренет зацепил Саито по ноге.

19' Леуритсен заваливается на газон на линии штрафной в борьбе с соперником, однако рефери назначает свободный удар в пользу "Твенте", а мяч залетает в ворота Уннерсталла уже после свистка.

18' Пока у нас не самый событийный первый тайм, но "Твенте" как будто выглядит чуть более цельно.

17' Садилек неудачно приземлился на запястье в предыдущем моменте, требуется помощь врачей полузащитнику "Твенте".

16' Черны с правого фланга исполняет подачу в штрафную, набегающий Садилек пробивает в падении по отскочившему от газона мячу, но в ворота не попадает.

15' Отметим, что в этом сезоне команды встречались дважды и выявить победителя не смогли - в Роттердаме незадолго до ЧМ-2022 сыграли 1:1, а в Энсхеде и вовсе отгрузили друг другу по 3 гола.

13' Версейрен в прессинге откровенно толкает в спину Плегесуэло, требует защитник гостей карточки для нарушителя, но не сейчас, считает арбитр.

11' Проход Бренета в подкате останавливают хозяева, мяч остается у гостей, Черны входит в штрафную и с острого угла пробивает, однако Олай спасает свои ворота.

10' У "Спарты" с "Утрехтом" всё складывалось тяжелее - гостевая победа 2:1, домашнее поражение 0:1 и проход по итогам серии пенальти.

9' Саито после скидки партнера легко обыгрывает соперника на смене движения и наносит удар с 22 метров - мяч пролетает над перекладиной.

8' Напомним, что "Твенте" в играх с "Херенвеном" не испытал никаких проблем - в гостях команда Рона Янса победила 2:1, а дома разгромила соперника 4:0. Причем все 6 голов "Твенте" забили разные игроки.

7' Штрафной на правом фланге атаки разыгрывают хозяева, после чего следует подача, закрученная к воротам, однако кому-то из игроков "Спарты" не удается изменить траекторию полёта мяча.

5' Еще раз гости добираются до чужой штрафной площади, но защитники "Спарты" отрабатывают в этом моменте внимательно.

4' Хорошую атаку проводят гости, Смал после передачи Мисиджана пробивает низом с радиуса штрафной, однако Олай уверенно мяч накрывает.

3' Первые минуты у нас проходят в атаках "Спарты", которую поддерживают окрашенные в красно-белые цвета трибуны.

2' Напомним, что команды в регулярном сезоне Эредивизие заняли шестое и пятые места, после чего преодолели сопротивление "Утрехта" и "Херенвена" соответственно.