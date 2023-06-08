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  4. Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Спарта Роттердам
1:1
Второй тайм: 90+'
Твенте
0'
25' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
27' Желтая карточка
Бренет Джошуа
31' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
1:0
47' Пенальти
Ван Крой Вито
53' Желтая карточка
Садилек Михал
1:1
90' Гол
Зерруки Рамиз

Ход матча

25'
 
Плегесуэло Хулио
27'
 
Бренет Джошуа
31'
Эрдхёйзен Майк
 
47'
Ван Крой Вито
1:0
53'
 
Садилек Михал
63'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Манфред Угалде
63'
 
Стейн Сем
Влап Михел
69'
Де Гузман Джонатан
Намли Юнес
 
78'
 
Сампстед Альфонс
Бренет Джошуа
85'
Абелс Дирк
Ван Крой Вито
 
90'
Оассар Адиль
Саито Коки
 
90'
1:1
Зерруки Рамиз
(Садилек Михал)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 194 Количество передач 262
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 118
Спарта Роттердам 15.3% (18)
X 19.5% (23)
Твенте 65.3% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Твенте
4.43
4.40
8.00
Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Мейерс
Арон
8
Намли
Юнес
10
Версейрен
Арно
6
Китолано
Джошуа
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
23
Садилек
Михал
8
Зерруки
Рамиз
7
Черны
Вацлав
18
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
27
Манфред
Угалде
Спарта Роттердам
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Твенте

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:3
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.64
1.18

Среднее время на гол

141
76

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.27
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.45
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
70

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 2 (2) 0.67
Леуритсен Тобиас 1 0.33
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 1 0.33
Манфред Угалде 1 0.33
Проппер Робин 1 0.33
Бренет Джошуа 1 0.33
Мисиджан Вирджил 1 0.33
Влап Михел 1 0.33
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Манфред Угалде 1 0
Зерруки Рамиз 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1
Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5
Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Твенте

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1/2 финала
6 Утрехт
7 Спарта Роттердам
1 Херенвен
6 Твенте
Финал
Спарта Роттердам
Твенте

Топ бомбардиров
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 (1)
Твенте Черны Вацлав 1 (2)
Твенте Манфред Угалде 1 (1)
Утрехт Виргевер Ник 1
Твенте Проппер Робин 1
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 2
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1
Утрехт Ван дер Марел Марк 1
Херенвен Хайе Том 1
Твенте Бренет Джошуа 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! РАМИЗ ЗЕРРУКИ!
  • Замена
    90'
    Наверно, лучший игрок матча Коке Саито покидает поле, вместо него в игре Адиль Оассар.
  • Угловой
    90'
    Снова угловой в исполнении "Твенте" не приводит к острому моменту, в этот раз мяч перелетает через голову Проппера на дальней штанге.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавляет главный арбитр встречи к основному времени матча.
  • 89'
    Да, сидит "Твенте" буквально на воротах "Спарты", однако найти путь за линию гостям до сих пор не удается.
  • Угловой
    88'
    С углового последовала подача на дальнюю штангу, Плегесуэло тянулся к верховому мячу, однако добраться до него и исполнить скидку не сумел.
  • 87'
    "Твенте" добирается до штрафной площади соперника, там следует сразу несколько ударов, которые оказываются заблокированы.
  • Угловой
    86'
    Угловой на правом фланге гости разыграли, доставив мяч в центральную зону, а Садилек метров с 27 пальнул над перекладиной.
  • Замена
    85'
    Дирк Абелс появляется на поле вместо Вито Ван Кроя.
  • 84'
    Помощь врачей требуется Ван Крою, по итогам одного из единоборств автор забитого мяча остался лежать на газоне.
  • 82'
    Уже 14 ударов в этой встрече нанесли гости, у хозяев 9 попыток, а вот по попаданиям в створ равенство - 2:2. По владению серьезное преимущество "Твенте".
  • 80'
    Де Гузман напряг Садилека перед штрафной гостей, затем получил передачу от Саито и пробил с 16 метров, однако в створ не попал.
  • 79'
    Штрафной на левом фланге вдалеке от ворот заработали хозяева, однако подача получилась не слишком расчётливой, мяч приходит в руки Упперсталлу.
  • Замена
    78'
    У гостей вместо Джошуа Бренета на поле появляется Альфонс Сампстед.
  • Угловой
    76'
    Вриндс после навеса углового головой направлял мяч с ближней штанги в дальний угол, но немного не попал в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 75'
      Леуритсен после навеса партнера с правого фланга пытается пробить головой в падении, однако мяч проходит мимо цели. Правда, не без касания защитника.
    • Фол, нарушение
      74'
      Активный Саито затерзал на фланге Бренета, в итоге у лицевой линии защитник всё-таки сфолил против японца.
    • 73'
      Штрафной с правого фланга исполняют хозяева поля, на дальней штанге Эрдхёйзен пытался успеть к мячу, но в итоге в поле его не оставил.
    • Офсайд
      71'
      Редкая позиционная атака "Спарты" завершается попаданием Леуритсена в офсайд, по-прежнему форвард хозяев на голодном пайке.
    • Замена
      69'
      Джонатан Де Гузман появляется на поле вместо Юнеса Намли.
    • 68'
      Сохраняется у нас ощутимое преимущество "Твенте" во второй половине встречи, которое пока на исходе матча никак не сказывается.
    • 66'
      Черны приближается к штрафной соперника, перекладывает мяч под левую и пробивает метров с 20 - снаряд проходит немного левее створа.
    • 65'
      Следующую атаку "Твенте" очень дальним ударом завершает Мисиджан - мяч пролетает выше перекладины.
    • 64'
      Позиционная атака "Твенте" завершается неплохой попыткой Садилека из-за пределов штрафной - Олай намертво ловит мяч.
    • Замена
      63'
      Вместо Манфреда Угалде и Михела Влапа на поле появляются Рикки Ван Вольфсвинкель и Сем Стейн.
    • 60'
      Играть сегодня остается около получаса, интересно, что начало ответного матча назначено на 15:30 воскресенья, то есть на восставновление у команд будет сильно меньше 72 часов.
    • 58'
      Под 80 процентов игрового времени во втором тайме с мячом гости, слишком глубоко садится "Спарта" без шансов на контратаки.
    • 57'
      Вот еще одна попытка в исполнении Зерруки получилась куда более опасной, из пределов штрафной хавбек "Твенте" направляет мяч чуть выше створа.
    • 55'
      Ощутимое территориальное преимущество "Твенте" после пропущенного гола, посмотрим, приведет ли оно к результату в ближайшее время.
    • Желтая карточка
      53'
      Садилек в центре поля втыкается в ногу сопернику и получает желтую карточку.
    • 52'
      Еще одна позиционная атака "Твенте" получается не самой затяжной, Зерруки решился на удар более чем с 30 метров и в ворота не попал.
    • 50'
      Манфред после прострела с правого фланга цепляется за мяч в штрафной, однако удар форварда "Твенте" зажевал один из защитников "Спарты".
    • 49'
      Должна у нас немного раскрыться игра, пусть впереди у команд еще ответная игра, но и сегодня можно в идеале многое решить.
    • Пенальти
      47'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВИТО ВАН КРОЙ!
      Ван Крой спокойно пробивает с "точки" по центру, в то время как Уннерсталл падает в правый от себя угол!
    • Пенальти!
      46'
      Сразу же "Спарта" получает право на пенальти! Саито врывается в штрафную, на замахе обыгрывает Черны, затем еще раз прокидывает мяч мимо соперника и попадает под подножку!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Ероен Маншот к основному времени первого тайма.
    • 43'
      Манфред после проникающего паса из глубины поля оказался в штрафной соперника, однако не смог в борьбе с несколькими защитниками протолкнуть мяч в створ.
    • 40'
      Китолано отбирает мяч на чужой половине поля и на левом краю штрафной находит Саито, удар которого с разворота получается неточным.
    • 39'
      Проход Смала левым флангом завершается передачей в чужую штрафную, однако на нее никто откликнуться не успел.
    • 37'
      Совсем ничего примечательного на поле в эти минуты не происходит, в ожидании опасных моментов мы находимся уже довольно давно.
    • 35'
      10 минут остается до перерыва сегодня, пока сложно кому-то сегодня отдать предпочтение, думается, всё будет решаться в ответной встрече, которая пройдет на поле "Твенте" в воскресенье.
    • 33'
      Мисиджан с левого фланга исполняет подачу к линии вратарской, Олай неожиданно роняет мяч перед собой, но сам же успевает его накрыть.
    • Желтая карточка
      31'
      Эрдхёйзен получает предупреждение за срыв перспективной атаки "Спарты".
    • 30'
      Пока по итогам получаса игры у нас полное равенство по ударам - по 4 всего, по разу в створ. По владению небольшой перевес "Спарты" - 53 на 47.
    • 28'
      Штрафной с левого фланга результата не приносит хозяевам никаких дивидендов, легко гости мяч выбивают.
    • Желтая карточка
      27'
      Еще одна желтая карточка гостям - Бренет на фланге не успел на Саито и толкнул того в спину.
    • Желтая карточка
      26'
      Еще одна атака хозяев приводит к первому предупреждению - Плегесуэло был неправ в центральной зоне.
    • 24'
      Леуритсен вынуждает Смала сфолить на фланге, после розыгрыша штрафного Намли пробивает с дальней дистанции, а Уннерсталл после рикошета ловит мяч под перекладиной.
    • 23'
      Позиционно довольно долго атакуют игроки "Твенте", однако попытку дальнего угла хозяева поля успешно зажевали.
    • 21'
      Еще одно падение игрока "Спарты" в чужой штрафной площади не приводит к свистку арбитра, хотя показалось, что Бренет зацепил Саито по ноге.
    • 19'
      Леуритсен заваливается на газон на линии штрафной в борьбе с соперником, однако рефери назначает свободный удар в пользу "Твенте", а мяч залетает в ворота Уннерсталла уже после свистка.
    • 18'
      Пока у нас не самый событийный первый тайм, но "Твенте" как будто выглядит чуть более цельно.
    • Травма, повреждение
      17'
      Садилек неудачно приземлился на запястье в предыдущем моменте, требуется помощь врачей полузащитнику "Твенте".
    • 16'
      Черны с правого фланга исполняет подачу в штрафную, набегающий Садилек пробивает в падении по отскочившему от газона мячу, но в ворота не попадает.
    • 15'
      Отметим, что в этом сезоне команды встречались дважды и выявить победителя не смогли - в Роттердаме незадолго до ЧМ-2022 сыграли 1:1, а в Энсхеде и вовсе отгрузили друг другу по 3 гола.
    • Фол, нарушение
      13'
      Версейрен в прессинге откровенно толкает в спину Плегесуэло, требует защитник гостей карточки для нарушителя, но не сейчас, считает арбитр.
    • 11'
      Проход Бренета в подкате останавливают хозяева, мяч остается у гостей, Черны входит в штрафную и с острого угла пробивает, однако Олай спасает свои ворота.
    • 10'
      У "Спарты" с "Утрехтом" всё складывалось тяжелее - гостевая победа 2:1, домашнее поражение 0:1 и проход по итогам серии пенальти.
    • 9'
      Саито после скидки партнера легко обыгрывает соперника на смене движения и наносит удар с 22 метров - мяч пролетает над перекладиной.
    • 8'
      Напомним, что "Твенте" в играх с "Херенвеном" не испытал никаких проблем - в гостях команда Рона Янса победила 2:1, а дома разгромила соперника 4:0. Причем все 6 голов "Твенте" забили разные игроки.
    • 7'
      Штрафной на правом фланге атаки разыгрывают хозяева, после чего следует подача, закрученная к воротам, однако кому-то из игроков "Спарты" не удается изменить траекторию полёта мяча.
    • 5'
      Еще раз гости добираются до чужой штрафной площади, но защитники "Спарты" отрабатывают в этом моменте внимательно.
    • 4'
      Хорошую атаку проводят гости, Смал после передачи Мисиджана пробивает низом с радиуса штрафной, однако Олай уверенно мяч накрывает.
    • 3'
      Первые минуты у нас проходят в атаках "Спарты", которую поддерживают окрашенные в красно-белые цвета трибуны.
    • 2'
      Напомним, что команды в регулярном сезоне Эредивизие заняли шестое и пятые места, после чего преодолели сопротивление "Утрехта" и "Херенвена" соответственно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в первом финальном матче плей-офф за выход в Лигу конференций в Эредивизие роттердамская "Спарта" принимает "Твенте". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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      • Прогнозы 118
      Спарта Роттердам 15.3% (18)
      X 19.5% (23)
      Твенте 65.3% (77)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Спарта Роттердам
      Ничья
      Твенте
      4.43
      4.40
      8.00
      Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Спарта Роттердам.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Роттердам 1:1 Твенте

    Исход игры
    Спарта Роттердам
    15.3% (18)
    Ничья
    19.5% (23)
    Твенте
    65.3% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (78)
    Меньше
    27.78% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (93)
    Нет
    13.89% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Твенте
    42.4% (50)
    1:1 Ничья
    12.7% (15)
    2:1 Спарта Роттердам
    11.9% (14)
    0:1 Твенте
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    1:3 Твенте
    4.2% (5)
    0:2 Твенте
    3.4% (4)
    1:0 Спарта Роттердам
    1.7% (2)
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