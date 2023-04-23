  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 29500 Главный судья: Йоей Кой
Твенте
3:3
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
22' Гол
Бренет Джошуа
25' Желтая карточка
Самбо Шуранди
1:1
32' Гол
Леуритсен Тобиас
1:2
42' Гол
Леуритсен Тобиас
52' Желтая карточка
Jeremy van Mullem
2:2
66' Гол в свои ворота
Абелс Дирк
3:2
67' Гол
Черны Вацлав
72' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
90' Желтая карточка
Проппер Робин
3:3
90' Гол
Самбо Шуранди
90' Вторая желтая карточка
Самбо Шуранди
90'+11

Ход матча

22'
Бренет Джошуа
(Черны Вацлав)
1:0
25'
 
Самбо Шуранди
32'
1:1
Леуритсен Тобиас
(Версейрен Арно)
42'
1:2
Леуритсен Тобиас
51'
 
Jeremy van Mullem
Намли Юнес
52'
 
Jeremy van Mullem
63'
Манфред Угалде
Ван Волфсвинкель Рикки
 
63'
Стейн Сем
Садилек Михал
 
66'
Абелс Дирк
2:2
67'
Черны Вацлав
(Смал Гийс)
3:2
72'
 
Леуритсен Тобиас
87'
Брама Вут
Зерруки Рамиз
 
88'
Даан Ротс
Черны Вацлав
 
88'
 
Mohammed Tahiri
Саито Коки
90'
Проппер Робин
 
90'
3:3
Самбо Шуранди
90'
 
Самбо Шуранди
90'
 
Оассар Адиль
Mohammed Tahiri

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 7
  • 17 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 423 Количество передач 295
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Абелс
Дирк
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
6
Китолано
Джошуа
8
Намли
Юнес
7
Ван
Крой
Вито
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
Твенте
4-3-3
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Спарта Роттердам

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

141
90

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 10 0.33
Ван Волфсвинкель Рикки 8 (3) 0.27
Бренет Джошуа 7 0.23
Мисиджан Вирджил 6 0.2
Стейн Сем 6 0.2
Манфред Угалде 6 0.2
Смал Гийс 1 0.03
Проппер Робин 1 0.03
Влап Михел 1 0.03
Садилек Михал 1 0.03
Цолис Христос 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Меес Хилгерс 1 0.03
Зерруки Рамиз 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 11 0.37
Ван Крой Вито 10 (3) 0.33
Версейрен Арно 8 0.27
Саито Коки 4 0.13
Мейнанс Свен 3 0.1
Китолано Джошуа 3 0.1
Пинту Мика 2 0.07
Самбо Шуранди 2 0.07
Вриндс Барт 2 0.07
Намли Юнес 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Энгельс Марио 1 0.03
Абелс Дирк 1 0.03
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 8 0
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Мисиджан Вирджил 4 0
Зерруки Рамиз 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Влап Михел 3 0
Черны Вацлав 1 1
Бренет Джошуа 2 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 6 0
Самбо Шуранди 2 2
Ван Крой Вито 4 0
Леуритсен Тобиас 4 0
Эрдхёйзен Майк 4 0
Де Гузман Джонатан 3 0
Jeremy van Mullem 3 0
Вриндс Барт 2 0
Абелс Дирк 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Rayvien Rosario 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Спарта Роттердам
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
8
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

10
25
Твенте
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (15)
40% (12)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Спарта Роттердам
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

18
33

Голы по времени матча

Забито

39
22
23 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
6
15%
1
5%
1-15
9
23%
2
9%
16-30
8
21%
5
23%
31-45
5
13%
5
23%
46-60
6
15%
4
18%
61-75
5
13%
5
23%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Забито

12
28
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
2
17%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
4
14%
46-60
3
25%
5
18%
61-75
4
33%
8
29%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
5
31%
5
31%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Забито

51
50
26 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
8
16%
7
14%
1-15
9
18%
4
8%
16-30
9
18%
8
16%
31-45
7
14%
9
18%
46-60
9
18%
9
18%
61-75
9
18%
13
26%
76-90

Пропущено

26
33
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
2
8%
6
18%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
5
19%
4
12%
31-45
5
19%
5
15%
46-60
7
27%
8
24%
61-75
4
15%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1
ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0

Результаты матчей

Твенте
Спарта Роттердам

Точный счет

3:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
3
8 раз 27%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Твенте
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
9
6
9
6
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
22
8
15
15
1.5
15
15
10
20
2.5
9
21
2
28
3.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 1:0 30 20 5 5 79 - 35 65
3.
Аякс
 0:1 30 18 8 4 79 - 30 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 30 15 8 7 50 - 33 53
6.
Твенте
 30 14 10 6 51 - 26 52
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 29 10 8 11 46 - 49 38
9.
Херенвен
 30 10 8 12 36 - 45 38
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 30 9 9 12 41 - 50 36
11.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
12.
Фортуна Ситтард
 0:1 30 9 5 16 35 - 55 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 30 8 6 16 36 - 61 30
15.
Эммен
 30 6 10 14 29 - 51 28
16.
Эксельсиор
 30 8 4 18 27 - 66 28
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 30 4 4 22 21 - 60 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 15 13 1 1 47 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 0:1 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 15 6 5 4 23 - 22 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
13.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 0:1 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 0:1 15 9 4 2 35 - 17 31
4.
ПСВ
 1:0 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 0:1 15 5 2 8 17 - 28 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 14 2 5 7 16 - 29 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 15 (1)
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Валвейк Крамер Михил 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Твенте Проппер Робин 8
Весь список
  • Фол, нарушение
    100'
    Судья сигнализирует, что Мохаммед Тахири из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
  • 99'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 99'
    Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 98'
    Абелс Дирк из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Мохаммед Тахири из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Эрдхёйзен Майк из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    98'
    Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Абелс Дирк ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Твенте 3:3 Спарта Роттердам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     