Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

94' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Г О О О О Л - Шуранди Самбо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

90' Проппер Робин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Мохаммед Тахири из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Тактическая замена. Саито Коки уходит с поля и его заменяет Мохаммед Тахири

86' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Манфред Угалде не смог попасть в створ ударом издали

82' Удар от ворот произведет Твенте

81' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

80' Манфред Угалде из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Твенте

77' Проппер Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Манфред Угалде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Мисиджан Вирджил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Проппер Робин нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

75' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Удар от ворот произведет Твенте

69' Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Г О О О О Л - Черны Вацлав из команды Твенте правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

66' Г О О О О Л - Абелс Дирк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

65' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошую попытку сделал Мисиджан Вирджил . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Глупую желтую получил Йереми ван Муллем за то, что отбил ногой мяч после свистка

52' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

49' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Проппер Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Матч возобновлен

47' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.