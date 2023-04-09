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Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

83' Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали

82' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ремко Балк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Твенте

76' Стейн Сем пробил со штрафного прямо в стенку

75' Рефери не любит споров - именно за это Ремко Балк сейчас получил желтую

73' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

72' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Матиас Кьело

68' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ван Волфсвинкель Рикки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Безумный фол. Ван Волфсвинкель Рикки грубо играет против соперника. Пострадал Ремко Балк

64' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фор Наварон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Оооо... вот это был удар! Стейн Сем должен был забить с этой позиции.

61' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ремко Балк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тол Марко нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

56' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Фор Наварон . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

55' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хорошую попытку сделал Бренет Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хорошую попытку сделал Робертс Улдрикис . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ремко Балк наказан за толчок Плегесуэло Хулио

52' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Твенте

48' Фор Наварон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Брей Майкл уходит с поля и его заменяет Ремко Балк