Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла
Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 9 1 0 23 - 8 28
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
10. Вест Хэм Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
11. Тоттенхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
12. Бёрнли Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Вулверхэмптон Заявка 10 2 6 2 13 - 13 12
15. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
16. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Ньюкасл Заявка 10 2 3 5 6 - 15 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль
    Астон Вилла
    0% (0)
    Ничья
    2.1% (1)
    Ливерпуль
    97.9% (46)
    1:2 Ливерпуль
    38.3% (18)
    1:3 Ливерпуль
    21.3% (10)
    0:2 Ливерпуль
    12.8% (6)
    0:1 Ливерпуль
    12.8% (6)
    0:3 Ливерпуль
    6.4% (3)
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