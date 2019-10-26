Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Ливерпуль
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла
Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =2 -3Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|32 - 9
|22
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 25
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Астон Вилла
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Ливерпуль
97.9% (46)
1:2 Ливерпуль
38.3% (18)
1:3 Ливерпуль
21.3% (10)
0:2 Ливерпуль
12.8% (6)
0:1 Ливерпуль
12.8% (6)
0:3 Ливерпуль
6.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...