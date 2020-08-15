Из центра поля последовал заброс на ход Панюкову, форвард "Урала" оказался в офсайде.

Йевтич выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бакаев обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

Араторе с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Дюпин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади, Меркулов в борьбе с Егорычевым выбил мяч на угловой.

Араторе с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Рубина" очень уверенно перехватили мяч, но провести контратаку казанский клуб не смог.

26' Игнатьев получил мяч в штрафной площади "Урала", а затем Иван сразу же пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников гостей.

25' Араторе в центре поля нарушил правила против Коновалова. Игроки "Рубина" достаточно быстро разыграли стандарт.

24' Бакаев попытался в касание сбросить мяч в штрафную площадь "Урала" на Игнатьева, но Ивана опекал Герасимов, который не дал ему зацепиться за мяч.

23' Аугустыняк пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел неплохо, но точно по центру, Дюпин справился с ним в два приёма.

22' Фланговый защитник "Рубина" Михаил Меркулов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Егорычева.

21' Йевтич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' Меркулов с линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, случился небольшой рикошет от Рыкова, но Годзюр в прыжке смог перевести мяч на угловой.

19' Чуть ранее в штрафной площади "Урала" возник ещё один момент, Бакаев с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Калинин удачно сыграл в подкате и не дал Игнатьеву пробить по воротам.

18' Кварацхелия на левом фланге обыграл нескольких соперников, а затем Хвича выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Игнатьев не смог обыграть Рыкова.

17' Коновалов из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Кварацхелии, Хвича не смог убежать от Кулакова и завершить момент ударом по воротам.

16' Вновь тяжёлое начало матча получается для "Рубина", но сегодня казанский клуб бодро действовал в атаке, а поэтому шансы у казанского клуба отыграться ещё безусловно будут.

15' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Бикфалви!!! Эрик Бикфалви с "точки" пробил точно в правый угол ворот, Дюпин гадал и прыгнул в левый угол.

14' Назначается пенальти в ворота "Рубина"! Карл Старфельт в борьбе за верховой мяч явно сыграл рукой и помешал Бикфалви, пенальти абсолютно справедлив.

13' Алексей Сухой после подсказок от судей из комнаты VAR отправился смотреть повтор момента, но это вполне может быть пенальти.

12' Араторе с левого фланга выполнил подачу к правому углу к правому углу вратарской, Бикфалви не смог пробить головой по воротам, Старфельт сыграл рукой, пока Алексей Сухой назначил угловой.

11' Калинин вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, но на этот раз в подкате удачно сыграл Самошников, который выбил мяч в аут.

10' Кулаков с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Бикфалви не смог головой пробить по воротам, а вот Панюков в касание всё же смог нанести удар, но мяч полетел слишком высоко.

9' Калинин прошёл вперёд по левому флангу, а затем Игорь выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч свалился с ноги у флангового защитника "Урала" и ушёл за лицевую линию поля.

8' Йевтич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Бикфалви головой выбил мяч за пределы штрафной площади, подбор был за игроками "Урала".

7' Бакаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кварацхелия в падении через себя пробил по воротам, мяч попал в Герасимова и ушёл на угловой.

6' Бикфалви в борьбе с Абильдгором оказался на газоне у штрафной площади "Рубина", Алексей Сухой сразу же показал, что нужно играть дальше.

5' Абильдгор пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Урала".

4' Бакаев сместился в центр с правого фланга, отыгрался с Игнатьевым и пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в Рыкова.

3' Калинин в центре поля нарушил правила против Бакаева. Игроки "Рубина" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Меркулов с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бакаев сместился к лицевой линии, а затем Солтмурад выполнил прострел в центр штрафной, Йевтич не смог пробить по воротам, а Самошников с правого угла штрафной не попал в левый угол ворот.