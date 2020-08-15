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Рубин
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Урал
0'
0:1
12' Пенальти
Бикфалви Эрик
21' Желтая карточка
Меркулов Михаил
29'
Рубин - Урал. 0:1. Эрик Бикфалви...
22
Дюпин
Юрий
77
Самошников
Илья
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
3
Меркулов
Михаил
87
Бакаев
Солтмурад
28
Абильдгор
Оливер
10
Коновалов
Игорь
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
8
Йевтич
Дарко
31
Годзюр
Ярослав
15
Кулаков
Денис
93
Герасимов
Алексей
44
Рыков
Владимир
13
Калинин
Игорь
6
Аугустыняк
Рафал
8
Емельянов
Роман
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
9
Араторе
Марко
20
Панюков
Андрей
Рубин
4-4-2
Урал
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Бикфалви Эрик
21'
Меркулов Михаил
 

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 1 (1) 0.5

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Бегич Сильвие 0 1
2. Меркулов Михаил 1 0
3. Игнатьев Иван 1 0
4. Уремович Филип 1 0
5. Макаров Денис 1 0
Урал
# Игрок      
1. Араторе Марко 1 0
2. Ароян Вараздат 1 0
3. Егорычев Андрей 1 0

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула
Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал

Последние игры между собой

Рубин: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Урал 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Рубин Премьер-лига Урал 0:0 Рубин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Урал 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Сочи Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Арсенал Тула Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Ротор 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Ахмат Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Химки Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Тамбов Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Рубин 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    31'
    Араторе с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Рубина" очень уверенно перехватили мяч, но провести контратаку казанский клуб не смог. 
  • 30'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади, Меркулов в борьбе с Егорычевым выбил мяч на угловой. 
  • 29'
    Араторе с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Дюпин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    28'
    Йевтич выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бакаев обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • Офсайд
    27'
    Из центра поля последовал заброс на ход Панюкову, форвард "Урала" оказался в офсайде. 
  • 26'
    Игнатьев получил мяч в штрафной площади "Урала", а затем Иван сразу же пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников гостей. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Араторе в центре поля нарушил правила против Коновалова. Игроки "Рубина" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 24'
    Бакаев попытался в касание сбросить мяч в штрафную площадь "Урала" на Игнатьева, но Ивана опекал Герасимов, который не дал ему зацепиться за мяч. 
  • 23'
    Аугустыняк пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел неплохо, но точно по центру, Дюпин справился с ним в два приёма. 
  • Желтая карточка
    22'
    Фланговый защитник "Рубина" Михаил Меркулов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Егорычева. 
  • Угловой
    21'
    Йевтич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    20'
    Меркулов с линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, случился небольшой рикошет от Рыкова, но Годзюр в прыжке смог перевести мяч на угловой. 
  • 19'
    Чуть ранее в штрафной площади "Урала" возник ещё один момент, Бакаев с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Калинин удачно сыграл в подкате и не дал Игнатьеву пробить по воротам. 
  • 18'
    Кварацхелия на левом фланге обыграл нескольких соперников, а затем Хвича выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Игнатьев не смог обыграть Рыкова. 
  • 17'
    Коновалов из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Кварацхелии, Хвича не смог убежать от Кулакова и завершить момент ударом по воротам. 
  • 16'
    Вновь тяжёлое начало матча получается для "Рубина", но сегодня казанский клуб бодро действовал в атаке, а поэтому шансы у казанского клуба отыграться ещё безусловно будут. 
  • Пенальти
    15'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Бикфалви!!! Эрик Бикфалви с "точки" пробил точно в правый угол ворот, Дюпин гадал и прыгнул в левый угол. 
  • Пенальти!
    14'
    Назначается пенальти в ворота "Рубина"! Карл Старфельт в борьбе за верховой мяч явно сыграл рукой и помешал Бикфалви, пенальти абсолютно справедлив. 
  • Видеоповтор
    13'
    Алексей Сухой после подсказок от судей из комнаты VAR отправился смотреть повтор момента, но это вполне может быть пенальти. 
  • Судья
    12'
    Араторе с левого фланга выполнил подачу к правому углу к правому углу вратарской, Бикфалви не смог пробить головой по воротам, Старфельт сыграл рукой, пока Алексей Сухой назначил угловой. 
  • 11'
    Калинин вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, но на этот раз в подкате удачно сыграл Самошников, который выбил мяч в аут. 
  • 10'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Бикфалви не смог головой пробить по воротам, а вот Панюков в касание всё же смог нанести удар, но мяч полетел слишком высоко. 
  • 9'
    Калинин прошёл вперёд по левому флангу, а затем Игорь выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч свалился с ноги у флангового защитника "Урала" и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    8'
    Йевтич с углового выполнил подачу к линии вратарской, Бикфалви головой выбил мяч за пределы штрафной площади, подбор был за игроками "Урала". 
  • 7'
    Бакаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кварацхелия в падении через себя пробил по воротам, мяч попал в Герасимова и ушёл на угловой. 
  • Судья
    6'
    Бикфалви в борьбе с Абильдгором оказался на газоне у штрафной площади "Рубина", Алексей Сухой сразу же показал, что нужно играть дальше. 
  • 5'
    Абильдгор пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Урала". 
  • 4'
    Бакаев сместился в центр с правого фланга, отыгрался с Игнатьевым и пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в Рыкова. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Калинин в центре поля нарушил правила против Бакаева. Игроки "Рубина" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    Меркулов с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бакаев сместился к лицевой линии, а затем Солтмурад выполнил прострел в центр штрафной, Йевтич не смог пробить по воротам, а Самошников с правого угла штрафной не попал в левый угол ворот. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как "Рубин" сыграет сегодня без Леонида Слуцкого, который отбывает дисквалификацию. Букмекеры считают казанский клуб в этой встрече фаворитом, но всё же недооценивать "Урал" нельзя. Перед началом матча полузащитник Хвича Кварацхелия получил награду лучшему молодому игроку сезона 2019/20. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рубин 0:1 Урал

Исход игры
Рубин
78.2% (129)
Ничья
17% (28)
Урал
4.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.13% (45)
Меньше
71.88% (115)
Обе команды забьют
Да
41.25% (66)
Нет
58.75% (94)
Популярный счёт
1:0 Рубин
44.8% (74)
2:1 Рубин
23.6% (39)
1:1 Ничья
12.7% (21)
2:0 Рубин
7.3% (12)
0:0 Ничья
3.6% (6)
1:2 Урал
3% (5)
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3.30 3.50 2.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.60
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
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