Рубин
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Казань Арена
Урал
0:1
12' ПенальтиБикфалви Эрик
21' Желтая карточкаМеркулов Михаил
22
Дюпин
Юрий
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Ход матча
12'
0:1
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бегич Сильвие
|0
|1
|2.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|3.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|4.
|Уремович Филип
|1
|0
|5.
|Макаров Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Араторе Марко
|1
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|3.
|Егорычев Андрей
|1
|0
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КамАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Рубин: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Рубин Премьер-лига Урал 0:0 Рубин Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Урал
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Сочи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Ротор
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Ахмат
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Тамбов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Рубин
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Рубин 0:1 Урал
Исход игры
Рубин
78.2% (129)
Ничья
17% (28)
Урал
4.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.13% (45)
Меньше
71.88% (115)
Обе команды забьют
Да
41.25% (66)
Нет
58.75% (94)
Популярный счёт
1:0 Рубин
44.8% (74)
2:1 Рубин
23.6% (39)
1:1 Ничья
12.7% (21)
2:0 Рубин
7.3% (12)
0:0 Ничья
3.6% (6)
1:2 Урал
3% (5)
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