Словакия: Суперлига 2021-2022
0:1
11' ГолЛачны Милош
25' Желтая карточкаTakuto Oshima
0:2
36' ГолБадоло Седрик
65' Желтая карточкаBrian Pena
38
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
13
Wisdom
Kanu
29
Труса
Матей
10
Жофчак
Игор
52
Adam
Pajer
19
Ladji
Malle
77
Мазань
Петер
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
13 Wisdom KanuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Труса МатейНападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Brian Pena
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ladji MalleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мазань ПетерНападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Mor Nguer
-
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
11'
0:1
25'
36'
0:2
65'
История личных встреч
Земплин
Погронье
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жофчак Игор
|3
|0.23
|Труса Матей
|2
|0.15
|Wisdom Kanu
|2
|0.15
|Takuto Oshima
|2
|0.15
|Попович Димитриос
|1
|0.08
|Alfonso Artabe
|1
|0.08
|Бегала Матуш
|1
|0.08
|Matus Marcin
|1
|0.08
|Вашко Филип
|1
|0.08
|Котула Юрай
|0
|0
|Магда Даниэль
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|5
|0.38
|Ladji Malle
|2
|0.15
|Бадоло Седрик
|2
|0.15
|Загуменски Тимотей
|1
|0.08
|Мазань Петер
|1 (1)
|0.08
|Благут Патрик
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alfonso Artabe
|5
|0
|Бегала Матуш
|5
|0
|Takuto Oshima
|3
|1
|Вашко Филип
|4
|0
|Michael Ranko
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Неофитидис Георгиос
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Квоцера Милан
|1
|0
|Wisdom Kanu
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Мазань Петер
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
16
27
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
25%
3
11%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
3
19%
6
22%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
19%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1
Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2 Земплин - Сеница 1:0
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2
Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|12
|9
|2
|1
|22 - 5
|29
|2.
|Слован Братислава
|11
|8
|2
|1
|29 - 8
|26
|3.
|Ружомберок
|13
|6
|6
|1
|21 - 11
|24
|4.
|ДАК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|5.
|Жилина
|13
|5
|3
|5
|20 - 16
|18
|6.
|Тренчин
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Земплин
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|8.
|Сеница
|13
|3
|5
|5
|13 - 20
|14
|9.
|Середь
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|13
|4
|1
|8
|17 - 30
|13
|11.
|Погронье
|13
|2
|3
|8
|12 - 27
|9
|12.
|Злате Моравце
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|4.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|6.
|Жилина
|7
|4
|0
|3
|14 - 9
|12
|7.
|ДАК
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Сеница
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Сеница
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|8.
|Земплин
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|9.
|Середь
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|10.
|Погронье
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|12.
|Злате Моравце
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0