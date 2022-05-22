Стадион: Бутарке
История личных встреч
Леганес
Альмерия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаис Хосе
|7 (1)
|0.17
|Ранджелович Лазар
|5
|0.12
|Гарсес Борха
|4 (1)
|0.1
|Гаку Сибасаки
|3
|0.07
|Сиссе Сейдуба
|3
|0.07
|Чичарито
|3
|0.07
|Касми Ясин
|3
|0.07
|Барсенас Эдгар
|2
|0.05
|Вико Федерико
|2
|0.05
|Муньос Хуан
|2 (1)
|0.05
|Мерино Ссабин
|2
|0.05
|Пардо Рубен
|1
|0.02
|Ньом Аллан
|1
|0.02
|Ибаньес Роберт
|1
|0.02
|Кинтилья Хави
|1
|0.02
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0.02
|Гарсия Наим
|1
|0.02
|Ресио Хосе
|1
|0.02
|Омеруо Кеннет
|1
|0.02
|Баутиста Хон
|1
|0.02
|Паленсия Серги
|0
|0
|Хименес Даниэль II
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|17
|0.41
|Рамазани Ларжи
|8 (3)
|0.2
|Пуигмаль Арнау
|5
|0.12
|Соуза Диего II
|5 (1)
|0.12
|Ласо Хосе
|5
|0.12
|Робертоне Лукас
|4
|0.1
|Портильо Франсиско
|3
|0.07
|Посо Алехандро
|3
|0.07
|Санчес Курро
|2
|0.05
|Эли Родриго
|2
|0.05
|Аппиа Арвин
|1
|0.02
|Акиеме Серхио
|1
|0.02
|Вильяр Хуан
|1
|0.02
|Эгуарас Иниго
|1
|0.02
|Бабич Срджян
|1
|0.02
|Брандарис Хуан
|1
|0.02
|Саму Гарсия
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Карточки
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чичарито
|10
|0
|Паленсия Серги
|10
|0
|Гонсалес Серхио VI
|6
|1
|Омеруо Кеннет
|6
|0
|Пардо Рубен
|4
|1
|Ньом Аллан
|5
|0
|Касми Ясин
|5
|0
|Ресио Хосе
|5
|0
|Гаку Сибасаки
|5
|0
|Бруно Гонсалес
|5
|0
|Сиссе Сейдуба
|5
|0
|Бустинса Унаи
|3
|1
|Баутиста Хон
|4
|0
|Гарсес Борха
|4
|0
|Арнаис Хосе
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Вико Федерико
|2
|0
|Тарин Родриго
|2
|0
|Жиродон Джимми
|2
|0
|Мерино Ссабин
|2
|0
|Переа Луис III
|2
|0
|Риесго Асьер
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Ибаньес Роберт
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Муньос Хуан
|1
|0
|Гарсия Наим
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саму Гарсия
|12
|0
|Бабич Срджян
|9
|0
|Робертоне Лукас
|6
|1
|Де ла Ос Сесар
|7
|0
|Рамазани Ларжи
|7
|0
|Умар Садик
|6
|0
|Акиеме Серхио
|4
|1
|Мартос Иван
|3
|1
|Эли Родриго
|4
|0
|Санчес Курро
|4
|0
|Портильо Франсиско
|3
|0
|Соуза Диего II
|3
|0
|Ласо Хосе
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Вильяр Хуан
|1
|1
|Ньето Хуан
|2
|0
|Посо Алехандро
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Буньюэль Айтор
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Аппиа Арвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
26
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 25
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
8
31%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
9
36%
5
19%
46-60
3
12%
6
23%
61-75
3
12%
2
8%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
13%
4
20%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
6
26%
3
15%
76-90
Забито
23
36
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 15
29 Не забивали 24
4
17%
5
14%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
3
13%
3
8%
31-45
1
4%
6
17%
46-60
4
17%
9
25%
61-75
7
30%
11
31%
76-90
Пропущено
26
17
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
12%
3
18%
1-15
6
23%
1
6%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
5
19%
7
41%
76-90
Забито
48
62
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 27
13 Не забивали 8
5
10%
8
13%
1-15
8
17%
10
16%
16-30
8
17%
5
8%
31-45
10
21%
11
18%
46-60
7
15%
15
24%
61-75
10
21%
13
21%
76-90
Пропущено
49
37
26 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 27
6
12%
7
19%
1-15
10
20%
4
11%
16-30
10
20%
7
19%
31-45
7
14%
4
11%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
11
22%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Леганес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Понферрадина - Леганес 0:3 Леганес - Эйбар 2:3 Картахена - Леганес 0:0 Леганес - Уэска 2:1
Луго - Леганес 0:0 Леганес - Малага 0:3 Реал Овьедо - Леганес 1:0 Леганес - Фуэнлабрада 3:2 Лас-Пальмас - Леганес 4:2 Леганес - Спортинг Хихон 1:1 УД Ибица - Леганес 1:1 Леганес - Мирандес 2:0 Леганес - Жирона 1:1 Аморебьета - Леганес 1:3 Леганес - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:0 Бургос - Леганес 4:0 Леганес - Реал Сосьедад-2 1:1 Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Альмерия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2
Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3 Сарагоса - Альмерия 2:0 Альмерия - Фуэнлабрада 3:1 Альмерия - Мирандес 2:1 Малага - Альмерия 0:1 Альмерия - УД Ибица 2:0 Реал Овьедо - Альмерия 2:0 Альмерия - Эйбар 0:2 Луго - Альмерия 2:1 Лас-Пальмас - Альмерия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйбар
|Заявка
|41
|23
|11
|7
|61 - 44
|80
|2.
|Альмерия
|Заявка
|41
|24
|8
|9
|66 - 33
|80
|3.
|Вальядолид
|Заявка
|41
|23
|9
|9
|68 - 43
|78
|4.
|Тенерифе
|Заявка
|41
|20
|9
|12
|52 - 35
|69
|5.
|Жирона
|Заявка
|41
|20
|7
|14
|57 - 42
|67
|6.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|41
|18
|13
|10
|56 - 47
|67
|7.
|Реал Овьедо
|Заявка
|41
|16
|17
|8
|54 - 39
|65
|8.
|Понферрадина
|Заявка
|41
|17
|12
|12
|57 - 54
|63
|9.
|Картахена
|Заявка
|41
|17
|6
|18
|61 - 56
|57
|10.
|Бургос
|Заявка
|41
|15
|9
|17
|41 - 41
|54
|11.
|Уэска
|Заявка
|41
|13
|15
|13
|49 - 41
|54
|12.
|Леганес
|Заявка
|41
|13
|14
|14
|48 - 49
|53
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|41
|11
|20
|10
|37 - 45
|53
|14.
|УД Ибица
|Заявка
|41
|12
|16
|13
|51 - 56
|52
|15.
|Мирандес
|Заявка
|41
|14
|7
|20
|53 - 61
|49
|16.
|Луго
|Заявка
|41
|9
|20
|12
|45 - 52
|47
|17.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|41
|11
|13
|17
|43 - 47
|46
|18.
|Малага
|Заявка
|41
|11
|12
|18
|36 - 56
|45
|19.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|41
|10
|10
|21
|42 - 59
|40
|20.
|Аморебьета
|Заявка
|41
|8
|16
|17
|43 - 63
|40
|21.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|41
|6
|15
|20
|38 - 60
|33
|22.
|Алькоркон
|Заявка
|41
|5
|11
|25
|36 - 71
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйбар
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|35 - 19
|47
|2.
|Альмерия
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|38 - 15
|46
|3.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|37 - 15
|43
|4.
|Жирона
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|36 - 16
|42
|5.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|34 - 23
|41
|6.
|Картахена
|Заявка
|21
|13
|2
|6
|42 - 20
|41
|7.
|Реал Овьедо
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 17
|38
|8.
|Понферрадина
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|37 - 25
|37
|9.
|Бургос
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 12
|36
|10.
|Мирандес
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|38 - 28
|35
|11.
|Тенерифе
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|26 - 16
|32
|12.
|Луго
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|21 - 19
|32
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|16 - 15
|31
|14.
|Уэска
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|23 - 17
|30
|15.
|Леганес
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 23
|29
|16.
|Аморебьета
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 25
|29
|17.
|УД Ибица
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|30 - 25
|28
|18.
|Малага
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|18 - 24
|28
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 23
|27
|20.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 26
|22
|21.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 30
|16
|22.
|Алькоркон
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тенерифе
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|2.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 28
|35
|3.
|Альмерия
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 18
|34
|4.
|Эйбар
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|26 - 25
|33
|5.
|Реал Овьедо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|19 - 22
|27
|6.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 24
|26
|7.
|Понферрадина
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|20 - 29
|26
|8.
|Жирона
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 26
|25
|9.
|УД Ибица
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 31
|24
|10.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 29
|24
|11.
|Леганес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 26
|24
|12.
|Уэска
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 24
|24
|13.
|Сарагоса
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|21 - 30
|22
|14.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Бургос
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|14 - 29
|18
|16.
|Малага
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 32
|17
|17.
|Картахена
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|19 - 36
|16
|18.
|Луго
|Заявка
|21
|1
|12
|8
|24 - 33
|15
|19.
|Мирандес
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|20.
|Алькоркон
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 37
|13
|21.
|Аморебьета
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|15 - 38
|11
|22.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 34
|11
Прогнозы на матч Леганес - Альмерия
Исход игры
Леганес
56.8% (25)
Ничья
18.2% (8)
Альмерия
25% (11)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
63.64% (28)
Нет
36.36% (16)
Популярный счёт
2:1 Леганес
29.5% (13)
1:0 Леганес
20.5% (9)
1:2 Альмерия
18.2% (8)
1:1 Ничья
15.9% (7)
2:0 Леганес
6.8% (3)
0:1 Альмерия
4.5% (2)
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