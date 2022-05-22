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  4. Сегунда 2021-2022

Испания: Сегунда

2021-2022

Стадион:
Леганес
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 44
Леганес 56.8% (25)
X 18.2% (8)
Альмерия 25% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Леганес
Ничья
Альмерия
5.20
3.70
3.82
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Леганес
Альмерия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаис Хосе 7 (1) 0.17
Ранджелович Лазар 5 0.12
Гарсес Борха 4 (1) 0.1
Гаку Сибасаки 3 0.07
Сиссе Сейдуба 3 0.07
Чичарито 3 0.07
Касми Ясин 3 0.07
Барсенас Эдгар 2 0.05
Вико Федерико 2 0.05
Муньос Хуан 2 (1) 0.05
Мерино Ссабин 2 0.05
Пардо Рубен 1 0.02
Ньом Аллан 1 0.02
Ибаньес Роберт 1 0.02
Кинтилья Хави 1 0.02
Гонсалес Серхио VI 1 0.02
Гарсия Наим 1 0.02
Ресио Хосе 1 0.02
Омеруо Кеннет 1 0.02
Баутиста Хон 1 0.02
Паленсия Серги 0 0
Хименес Даниэль II 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 17 0.41
Рамазани Ларжи 8 (3) 0.2
Пуигмаль Арнау 5 0.12
Соуза Диего II 5 (1) 0.12
Ласо Хосе 5 0.12
Робертоне Лукас 4 0.1
Портильо Франсиско 3 0.07
Посо Алехандро 3 0.07
Санчес Курро 2 0.05
Эли Родриго 2 0.05
Аппиа Арвин 1 0.02
Акиеме Серхио 1 0.02
Вильяр Хуан 1 0.02
Эгуарас Иниго 1 0.02
Бабич Срджян 1 0.02
Брандарис Хуан 1 0.02
Саму Гарсия 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чичарито 10 0
Паленсия Серги 10 0
Гонсалес Серхио VI 6 1
Омеруо Кеннет 6 0
Пардо Рубен 4 1
Ньом Аллан 5 0
Касми Ясин 5 0
Ресио Хосе 5 0
Гаку Сибасаки 5 0
Бруно Гонсалес 5 0
Сиссе Сейдуба 5 0
Бустинса Унаи 3 1
Баутиста Хон 4 0
Гарсес Борха 4 0
Арнаис Хосе 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Вико Федерико 2 0
Тарин Родриго 2 0
Жиродон Джимми 2 0
Мерино Ссабин 2 0
Переа Луис III 2 0
Риесго Асьер 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Ибаньес Роберт 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Муньос Хуан 1 0
Гарсия Наим 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Гарсия 12 0
Бабич Срджян 9 0
Робертоне Лукас 6 1
Де ла Ос Сесар 7 0
Рамазани Ларжи 7 0
Умар Садик 6 0
Акиеме Серхио 4 1
Мартос Иван 3 1
Эли Родриго 4 0
Санчес Курро 4 0
Портильо Франсиско 3 0
Соуза Диего II 3 0
Ласо Хосе 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Вильяр Хуан 1 1
Ньето Хуан 2 0
Посо Алехандро 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Буньюэль Айтор 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Аппиа Арвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
26
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 25
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
8
31%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
9
36%
5
19%
46-60
3
12%
6
23%
61-75
3
12%
2
8%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
13%
4
20%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
6
26%
3
15%
76-90

Забито

23
36
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 15
29 Не забивали 24
4
17%
5
14%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
3
13%
3
8%
31-45
1
4%
6
17%
46-60
4
17%
9
25%
61-75
7
30%
11
31%
76-90

Пропущено

26
17
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
12%
3
18%
1-15
6
23%
1
6%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
5
19%
7
41%
76-90

Забито

48
62
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 27
13 Не забивали 8
5
10%
8
13%
1-15
8
17%
10
16%
16-30
8
17%
5
8%
31-45
10
21%
11
18%
46-60
7
15%
15
24%
61-75
10
21%
13
21%
76-90

Пропущено

49
37
26 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 27
6
12%
7
19%
1-15
10
20%
4
11%
16-30
10
20%
7
19%
31-45
7
14%
4
11%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
11
22%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Понферрадина - Леганес 0:3 Леганес - Эйбар 2:3 Картахена - Леганес 0:0 Леганес - Уэска 2:1
Луго - Леганес 0:0 Леганес - Малага 0:3 Реал Овьедо - Леганес 1:0 Леганес - Фуэнлабрада 3:2 Лас-Пальмас - Леганес 4:2 Леганес - Спортинг Хихон 1:1 УД Ибица - Леганес 1:1 Леганес - Мирандес 2:0 Леганес - Жирона 1:1 Аморебьета - Леганес 1:3 Леганес - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:0 Бургос - Леганес 4:0 Леганес - Реал Сосьедад-2 1:1 Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Альмерия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2
Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3 Сарагоса - Альмерия 2:0 Альмерия - Фуэнлабрада 3:1 Альмерия - Мирандес 2:1 Малага - Альмерия 0:1 Альмерия - УД Ибица 2:0 Реал Овьедо - Альмерия 2:0 Альмерия - Эйбар 0:2 Луго - Альмерия 2:1 Лас-Пальмас - Альмерия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйбар Заявка 41 23 11 7 61 - 44 80
2. Альмерия Заявка 41 24 8 9 66 - 33 80
3. Вальядолид Заявка 41 23 9 9 68 - 43 78
4. Тенерифе Заявка 41 20 9 12 52 - 35 69
5. Жирона Заявка 41 20 7 14 57 - 42 67
6. Лас-Пальмас Заявка 41 18 13 10 56 - 47 67
7. Реал Овьедо Заявка 41 16 17 8 54 - 39 65
8. Понферрадина Заявка 41 17 12 12 57 - 54 63
9. Картахена Заявка 41 17 6 18 61 - 56 57
10. Бургос Заявка 41 15 9 17 41 - 41 54
11. Уэска Заявка 41 13 15 13 49 - 41 54
12. Леганес Заявка 41 13 14 14 48 - 49 53
13. Сарагоса Заявка 41 11 20 10 37 - 45 53
14. УД Ибица Заявка 41 12 16 13 51 - 56 52
15. Мирандес Заявка 41 14 7 20 53 - 61 49
16. Луго Заявка 41 9 20 12 45 - 52 47
17. Спортинг Хихон Заявка 41 11 13 17 43 - 47 46
18. Малага Заявка 41 11 12 18 36 - 56 45
19. Реал Сосьедад-2 Заявка 41 10 10 21 42 - 59 40
20. Аморебьета Заявка 41 8 16 17 43 - 63 40
21. Фуэнлабрада Заявка 41 6 15 20 38 - 60 33
22. Алькоркон Заявка 41 5 11 25 36 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйбар Заявка 21 14 5 2 35 - 19 47
2. Альмерия Заявка 21 14 4 3 38 - 15 46
3. Вальядолид Заявка 20 13 4 3 37 - 15 43
4. Жирона Заявка 21 13 3 5 36 - 16 42
5. Лас-Пальмас Заявка 21 12 5 4 34 - 23 41
6. Картахена Заявка 21 13 2 6 42 - 20 41
7. Реал Овьедо Заявка 20 10 8 2 35 - 17 38
8. Понферрадина Заявка 21 10 7 4 37 - 25 37
9. Бургос Заявка 20 10 6 4 27 - 12 36
10. Мирандес Заявка 20 11 2 7 38 - 28 35
11. Тенерифе Заявка 20 9 5 6 26 - 16 32
12. Луго Заявка 20 8 8 4 21 - 19 32
13. Сарагоса Заявка 21 7 10 4 16 - 15 31
14. Уэска Заявка 21 7 9 5 23 - 17 30
15. Леганес Заявка 20 7 8 5 25 - 23 29
16. Аморебьета Заявка 20 7 8 5 28 - 25 29
17. УД Ибица Заявка 21 6 10 5 30 - 25 28
18. Малага Заявка 21 7 7 7 18 - 24 28
19. Спортинг Хихон Заявка 20 8 3 9 24 - 23 27
20. Фуэнлабрада Заявка 21 4 10 7 23 - 26 22
21. Реал Сосьедад-2 Заявка 20 4 4 12 18 - 30 16
22. Алькоркон Заявка 20 2 7 11 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тенерифе Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
2. Вальядолид Заявка 21 10 5 6 31 - 28 35
3. Альмерия Заявка 20 10 4 6 28 - 18 34
4. Эйбар Заявка 20 9 6 5 26 - 25 33
5. Реал Овьедо Заявка 21 6 9 6 19 - 22 27
6. Лас-Пальмас Заявка 20 6 8 6 22 - 24 26
7. Понферрадина Заявка 20 7 5 8 20 - 29 26
8. Жирона Заявка 20 7 4 9 21 - 26 25
9. УД Ибица Заявка 20 6 6 8 21 - 31 24
10. Реал Сосьедад-2 Заявка 21 6 6 9 24 - 29 24
11. Леганес Заявка 21 6 6 9 23 - 26 24
12. Уэска Заявка 20 6 6 8 26 - 24 24
13. Сарагоса Заявка 20 4 10 6 21 - 30 22
14. Спортинг Хихон Заявка 21 3 10 8 19 - 24 19
15. Бургос Заявка 21 5 3 13 14 - 29 18
16. Малага Заявка 20 4 5 11 18 - 32 17
17. Картахена Заявка 20 4 4 12 19 - 36 16
18. Луго Заявка 21 1 12 8 24 - 33 15
19. Мирандес Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
20. Алькоркон Заявка 21 3 4 14 20 - 37 13
21. Аморебьета Заявка 21 1 8 12 15 - 38 11
22. Фуэнлабрада Заявка 20 2 5 13 15 - 34 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Леганес 56.8% (25)
    X 18.2% (8)
    Альмерия 25% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леганес
    Ничья
    Альмерия
    5.20
    3.70
    3.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Леганес - Альмерия онлайн

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    Прогнозы на матч Леганес - Альмерия

    Исход игры
    Леганес
    56.8% (25)
    Ничья
    18.2% (8)
    Альмерия
    25% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Леганес
    29.5% (13)
    1:0 Леганес
    20.5% (9)
    1:2 Альмерия
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    2:0 Леганес
    6.8% (3)
    0:1 Альмерия
    4.5% (2)
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