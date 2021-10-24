  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Визела
0:0
Перерыв

Стадион:
Бенфика
0'
41' Желтая карточка
Мендес Алексис
44' Желтая карточка
Аидара Мохамед
87
Шарлес
Силва
14
Igor
Juliao
25
Аидара
Мохамед
4
Фернандеш
Иванилду
24
Нейва
Кристиан
17
Пауло
Маркос
II
6
Клаудемир
де
Соуза
19
Мендес
Алексис
20
Гарсия
Самуэль
79
Nuno
Moreira
95
Шеттине
Гильерме
99
Влаходимос
Одиссей
4
Лукас
VI
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
17
Гонсалвеш
Диогу
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
15
Яремчук
Роман
9
Нуньес
Дарвин
Визела
4-2-3-1
Бенфика
3-4-3

История личных встреч

Визела
Бенфика

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:2
КЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шеттине Гильерме 2 0.22
Пауло Маркос II 2 (1) 0.22
Фемения Кико 1 0.11
Кассиано Диас 1 0.11
Куао Коффи 1 0.11
Гарсия Самуэль 0 0
Нейва Кристиан 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.44
Нуньес Дарвин 4 0.44
Силва Рафа 2 0.22
Лукас VI 2 0.22
Вальдшмидт Лука 2 0.22
Гримальдо Алехандро 1 0.11
Вайгль Юлиан 1 0.11
Мариу Жоау 1 0.11
Жилберто Жуниор 1 0.11
Пиньо Родриго 1 0.11
Пицци Луиш 0 0
Вертонген Ян 0 0
Отаменди Николас 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Гонсалвеш Диогу 0 0
Эвертон Соарес 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 5 0
Пауло Маркос II 4 0
Гарсия Самуэль 4 0
Нейва Кристиан 3 0
Вилсон Бруно 3 0
Гуззу Рафаэл 2 0
Шеттине Гильерме 2 0
Аидара Мохамед 1 0
Гонсалвеш Иво 1 0
Шарлес Силва 1 0
Фернандеш Иванилду 1 0
Мендес Алексис 1 0
Tomas Silva 1 0
Nuno Moreira 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 2 0
Гонсалвеш Диогу 0 1
Адель Таарабт 1 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Пицци Луиш 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Яремчук Роман 1 0
Лукас VI 1 0
Эвертон Соарес 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
5
26%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
5
26%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Пропущено

13
5
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
6
46%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1
Жил Висенте - Визела 2:2 Визела - Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Визела - Тондела 2:1 Спортинг Л - Визела 3:0 Эштрела - Визела 2:1 Визела - Маритиму 0:1 Визела - Эшторил 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Визела - Жил Висенте 2:3 Визела - Вилафранкенше 5:2 Пенафьел - Визела 1:2 Кова-Пьедаде - Визела 1:1 Визела - Фейренсе 1:1 Варзим - Визела 0:3 Визела - Бенфика-2 1:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0
Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1 Бенфика - Лилль 1:0 Бенфика - Альмерия 2:1 Бенфика - Каса Пиа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 9 7 2 0 21 - 6 23
2. Спортинг Л 9 7 2 0 14 - 4 23
3. Бенфика 0:0 9 7 1 1 19 - 5 22
4. Эшторил 8 4 3 1 12 - 7 15
5. Портимоненсе 8 4 2 2 8 - 4 14
6. Брага 8 3 4 1 12 - 8 13
7. Витория Гимарайнш 9 3 4 2 11 - 8 13
8. Боавишта 8 2 4 2 11 - 11 10
9. Пасуш де Феррейра 9 2 4 3 8 - 11 10
10. Визела 0:0 9 1 6 2 7 - 13 9
11. Жил Висенте 8 2 3 3 10 - 10 9
12. Тондела 9 3 0 6 13 - 17 9
13. Маритиму 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Морейренсе 9 1 4 4 10 - 17 7
15. Арока 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Фамаликан 9 1 3 5 10 - 14 6
17. Санта-Клара 9 1 3 5 6 - 18 6
18. Белененсеш 8 0 4 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Порту 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Бенфика 0:0 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Боавишта 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 7 - 5 7
6. Визела 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
7. Тондела 5 2 0 3 8 - 10 6
8. Пасуш де Феррейра 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Брага 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Эшторил 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Санта-Клара 5 1 2 2 4 - 10 5
12. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
14. Портимоненсе 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Арока 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Порту 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Эшторил 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Портимоненсе 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Спортинг Л 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Брага 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Жил Висенте 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Пасуш де Феррейра 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Фамаликан 5 1 1 3 7 - 9 4
11. Маритиму 5 1 1 3 4 - 6 4
12. Тондела 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Морейренсе 5 0 3 2 3 - 9 3
14. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Боавишта 4 0 2 2 4 - 9 2
16. Визела 0:0 4 0 2 2 2 - 9 2
17. Арока 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мохамед Айдара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Мендес Алексис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 139
Визела 0% (0)
X 1.4% (2)
Бенфика 98.6% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Бенфика
8.70
5.54
1.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Визела 0:0 Бенфика онлайн


Прогнозы на матч Визела 0:0 Бенфика

Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Бенфика
98.6% (137)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
36.23% (50)
Нет
63.77% (88)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
46.8% (65)
1:2 Бенфика
19.4% (27)
1:3 Бенфика
13.7% (19)
0:3 Бенфика
8.6% (12)
0:1 Бенфика
7.9% (11)
1:4 Бенфика
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 