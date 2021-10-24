Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela
41' Желтая карточкаМендес Алексис
44' Желтая карточкаАидара Мохамед
87
Шарлес
Силва
14
Igor
Juliao
79
Nuno
Moreira
4
Лукас
VI
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
- Основной состав
-
87 Шарлес СилваВратарь
-
14 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Nuno MoreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
-
13 Эврард ХагсПолузащитник
-
99 Канн ФрансисПолузащитник
-
82 Tomas Silva
-
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Ход матча
41'
44'
История личных встреч
Визела
Бенфика
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шеттине Гильерме
|2
|0.22
|Пауло Маркос II
|2 (1)
|0.22
|Фемения Кико
|1
|0.11
|Кассиано Диас
|1
|0.11
|Куао Коффи
|1
|0.11
|Гарсия Самуэль
|0
|0
|Нейва Кристиан
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|4
|0.44
|Нуньес Дарвин
|4
|0.44
|Силва Рафа
|2
|0.22
|Лукас VI
|2
|0.22
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.22
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.11
|Вайгль Юлиан
|1
|0.11
|Мариу Жоау
|1
|0.11
|Жилберто Жуниор
|1
|0.11
|Пиньо Родриго
|1
|0.11
|Пицци Луиш
|0
|0
|Вертонген Ян
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|5
|0
|Пауло Маркос II
|4
|0
|Гарсия Самуэль
|4
|0
|Нейва Кристиан
|3
|0
|Вилсон Бруно
|3
|0
|Гуззу Рафаэл
|2
|0
|Шеттине Гильерме
|2
|0
|Аидара Мохамед
|1
|0
|Гонсалвеш Иво
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Tomas Silva
|1
|0
|Nuno Moreira
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|1
|Адель Таарабт
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
3
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
5
26%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
5
26%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
Пропущено
13
5
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
6
46%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1
Жил Висенте - Визела 2:2 Визела - Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Визела - Тондела 2:1 Спортинг Л - Визела 3:0 Эштрела - Визела 2:1 Визела - Маритиму 0:1 Визела - Эшторил 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Визела - Жил Висенте 2:3 Визела - Вилафранкенше 5:2 Пенафьел - Визела 1:2 Кова-Пьедаде - Визела 1:1 Визела - Фейренсе 1:1 Варзим - Визела 0:3 Визела - Бенфика-2 1:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0
Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1 Бенфика - Лилль 1:0 Бенфика - Альмерия 2:1 Бенфика - Каса Пиа 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|2.
|Спортинг Л
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|3.
|Бенфика
|0:0
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|4.
|Эшторил
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|5.
|Портимоненсе
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|6.
|Брага
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|7.
|Витория Гимарайнш
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|8.
|Боавишта
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Пасуш де Феррейра
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|10.
|Визела
|0:0
|9
|1
|6
|2
|7 - 13
|9
|11.
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|12.
|Тондела
|9
|3
|0
|6
|13 - 17
|9
|13.
|Маритиму
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Морейренсе
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|15.
|Арока
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Фамаликан
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|17.
|Санта-Клара
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|18.
|Белененсеш
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Бенфика
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|Визела
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|7.
|Тондела
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Брага
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Порту
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Портимоненсе
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Фамаликан
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|Маритиму
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|12.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Морейренсе
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Боавишта
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Визела
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|17.
|Арока
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Визела 0:0 Бенфика
Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Бенфика
98.6% (137)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
36.23% (50)
Нет
63.77% (88)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
46.8% (65)
1:2 Бенфика
19.4% (27)
1:3 Бенфика
13.7% (19)
0:3 Бенфика
8.6% (12)
0:1 Бенфика
7.9% (11)
1:4 Бенфика
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!