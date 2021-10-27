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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
2:3
Итог доп. времени

Стадион:
Санкт-Паули
0'
45' Желтая карточка
Киере Даниэль-Кофи
45' Желтая карточка
Херрманн Лука
61' Желтая карточка
Мершель Хайнц
0:1
63' Гол
Пакарада Леарт
1:1
66' Гол
Дафернер Кристоф
1:2
72' Гол
Диттген Макс
2:2
74' Гол в свои ворота
Цирайс Филипп
82' Желтая карточка
Цандер Лука-Милан
2:3
101' Гол
Бухтманн Кристофер
102' Желтая карточка
Акото Михаэль
105' Желтая карточка
Джигала Адам
112' Желтая карточка
Сео Джон-Мин
117' Желтая карточка
Бухтманн Кристофер
117' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
120'
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
3
Акото
Михаэль
23
Аидонис
Антонис
15
Лёв
Крис
19
Херрманн
Лука
28
Вилль
Пауль
17
Шретер
Моррис
8
Мершель
Хайнц
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Зом
Паскаль
1
Смарш
Деннис
19
Цандер
Лука-Милан
18
Медич
Яков
4
Цирайс
Филипп
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
14
Аремю
Афииз
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
11
Диттген
Макс
Динамо Дрезден
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-3-1-2

Ход матча

45'
 
Киере Даниэль-Кофи
45'
Херрманн Лука
 
46'
 
Бенателли Рико
Аремю Афииз
61'
Мершель Хайнц
 
62'
Каде Юлиус
Херрманн Лука
 
62'
Дафернер Кристоф
Зом Паскаль
 
62'
Сео Джон-Мин
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
63'
0:1
Пакарада Леарт
(Киере Даниэль-Кофи)
66'
Дафернер Кристоф
(Лёв Крис)
1:1
67'
 
Бухтманн Кристофер
Киере Даниэль-Кофи
72'
1:2
Диттген Макс
(Пакарада Леарт)
74'
Цирайс Филипп
2:2
77'
Золльбауэр Михаэль
Беккер Робин
 
82'
 
Цандер Лука-Милан
84'
 
Джигала Адам
Цандер Лука-Милан
96'
 
Аменийдо Этьенн
Диттген Макс
101'
2:3
Бухтманн Кристофер
(Бургшталлер Гвидо)
102'
Акото Михаэль
 
105'
 
Джигала Адам
109'
Диавуси Агиеманг
Акото Михаэль
 
112'
Сео Джон-Мин
 
114'
 
Лоуренс Джеймс
Хартель Марсель
117'
 
Бухтманн Кристофер
117'
Дафернер Кристоф
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 16
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

Динамо Дрезден
Санкт-Паули

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
3:3
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:3
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Книппинг Тим 1 0.5
Дафернер Кристоф 1 0.5
Каде Юлиус 1 0.5
Лёв Крис 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 1
Пакарада Леарт 1 0.5
Бухтманн Кристофер 1 0.5
Диттген Макс 1 0.5
Медич Яков 1 0.5
Киере Даниэль-Кофи 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мершель Хайнц 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Акото Михаэль 1 0
Херрманн Лука 1 0
Сео Джон-Мин 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бухтманн Кристофер 1 0
Джигала Адам 1 0
Цандер Лука-Милан 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0
Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0 Динамо Дрезден - Галлешер 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0
Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Херрманн Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Киере Даниэль-Кофи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rudolf Harbig Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Дрезден 2:3 Санкт-Паули онлайн




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