Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Динамо Дрезден
0:1
Конец матча
Стадион: Rudolf Harbig Stadion Зрители: 16000
Нюрнберг
14' Желтая карточкаГайс Йоханнес
0:1
21' ГолКраусс Том
45' Желтая карточкаХосинер Филипп
49' Желтая карточкаБеккер Робин
62' Желтая карточкаШиндлер Кристофер
67' Желтая карточкаШлаймер Лукас
80' Желтая карточкаСёренсен Асгер
16
Беккер
Робин
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
Ход матча
14'
21'
0:1
45'
49'
67'
80'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
История личных встреч
Динамо Дрезден
Нюрнберг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|5
|0.5
|Мершель Хайнц
|2
|0.2
|Шретер Моррис
|1
|0.1
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.1
|Книппинг Тим
|1
|0.1
|Май Себастиан
|1
|0.1
|Лёв Крис
|1
|0.1
|Каде Юлиус
|1
|0.1
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темпельман Лино
|3
|0.3
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.2
|Шуранов Эрик
|2
|0.2
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.1
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.1
|Доведан Никола
|1
|0.1
|Шаффлер Мануэль
|1
|0.1
|Краусс Том
|1
|0.1
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штарк Янник
|3
|0
|Беккер Робин
|1
|1
|Каде Юлиус
|1
|1
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Лёв Крис
|2
|0
|Акото Михаэль
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Диавуси Агиеманг
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Аидонис Антонис
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|2
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Темпельман Лино
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
6
50%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
5
42%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0 Динамо Дрезден - Галлешер 0:3 Унтерахинг - Динамо Дрезден 2:0 Динамо Дрезден - Ганза 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0
Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Вюрцбург Кикерс - Нюрнберг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|12 - 7
|18
|5.
|Падерборн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|24 - 13
|16
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Гамбург
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 24
|5
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|7
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|4.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1