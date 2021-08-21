Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганза
1:3
Конец матча
Стадион: Ostseestadion
Динамо Дрезден
0:1
1' ГолHeinz Moerschel
7' Желтая карточкаHeinz Moerschel
21' Желтая карточкаBENTLEY BAHN
1:1
43' ГолМамба Стрели
50' Желтая карточкаMichael Akoto
62' Желтая карточкаШтарк Янник
1:2
63' ГолВлачодимос Панайотис
1:3
70' ГолКаде Юлиус
88' Желтая карточкаЛёв Крис
90' Желтая карточкаМунси Ридж
17
Беренс
Ханно
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Ryan Malone
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
1'
0:1
21'
43'
1:1
50'
62'
63'
70'
1:3
72'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхук Йон
|2
|0.5
|2.
|Беренс Ханно
|1
|0.25
|3.
|Омладич Ник
|1
|0.25
|4.
|Мунси Ридж
|1
|0.25
|5.
|Мамба Стрели
|1
|0.25
|6.
|Россбах Дамиан
|0
|0
|7.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дафернер Кристоф
|3
|0.75
|2.
|Heinz Moerschel
|2
|0.5
|3.
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.25
|4.
|Книппинг Тим
|1
|0.25
|5.
|Sebastian Mai
|1
|0.25
|6.
|Каде Юлиус
|1
|0.25
|7.
|Morris Schroeter
|0
|0
|8.
|Michael Akoto
|0
|0
|9.
|Luca Herrmann
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майсснер Томас
|2
|0
|2.
|Риццуто Калоджеро
|2
|0
|3.
|Мунси Ридж
|1
|0
|4.
|Россбах Дамиан
|1
|0
|5.
|BENTLEY BAHN
|1
|0
|6.
|Мамба Стрели
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Michael Akoto
|2
|0
|2.
|Штарк Янник
|1
|0
|3.
|Лёв Крис
|1
|0
|4.
|Heinz Moerschel
|1
|0
|5.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|6.
|Luca Herrmann
|1
|0
|7.
|Аидонис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганза
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Динамо Дрезден
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Ганза Последние 20 матчей: +11 =6 -3Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ
Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза Виктория Кёльн 1:2 Ганза
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +11 =5 -4Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт
Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен Меппен 0:4 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Ингольштадт Динамо Дрезден 1:1 Бавария-2
Последние игры между собой
Ганза: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Дрезден: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Карлсруэ
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Хайденхайм
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|Дармштадт
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|3.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|4.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1
|3.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|5.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0