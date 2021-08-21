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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
1:3
Конец матча

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
0:1
1' Гол
Heinz Moerschel
7' Желтая карточка
Heinz Moerschel
21' Желтая карточка
BENTLEY BAHN
1:1
43' Гол
Мамба Стрели
50' Желтая карточка
Michael Akoto
62' Желтая карточка
Штарк Янник
1:2
63' Гол
Влачодимос Панайотис
1:3
70' Гол
Каде Юлиус
88' Желтая карточка
Лёв Крис
90' Желтая карточка
Мунси Ридж
90'+4
1
Markus
Kolke
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
20
Lucas
Scherff
17
Беренс
Ханно
8
BENTLEY
BAHN
27
Риццуто
Калоджеро
14
Ингельссон
Сванте
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
1
Бролль
Кевин
3
Michael
Akoto
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
15
Лёв
Крис
17
Morris
Schroeter
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
8
Heinz
Moerschel
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
Ганза
4-2-3-1
Динамо Дрезден
4-3-1-2

Ход матча

1'
0:1
Heinz Moerschel
7'
 
Heinz Moerschel
12'
Kevin Schumacher
Риццуто Калоджеро
 
17'
 
Sebastian Mai
Книппинг Тим
21'
BENTLEY BAHN
 
43'
Мамба Стрели
1:1
46'
 
Влачодимос Панайотис
Heinz Moerschel
50'
 
Michael Akoto
58'
 
Хосинер Филипп
Кёнигсдёрффер Рансфорд
62'
 
Штарк Янник
63'
1:2
Влачодимос Панайотис
(Дафернер Кристоф)
70'
1:3
Каде Юлиус
72'
Мунси Ридж
Ферхук Йон
 
72'
Омладич Ник
Ингельссон Сванте
 
72'
Майер Жонатан
Lucas Scherff
 
78'
 
Вилль Пауль
Morris Schroeter
79'
Рейн Симон
Беренс Ханно
 
88'
 
Лёв Крис
90'
Мунси Ридж
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхук Йон 2 0.5
2. Беренс Ханно 1 0.25
3. Омладич Ник 1 0.25
4. Мунси Ридж 1 0.25
5. Мамба Стрели 1 0.25
6. Россбах Дамиан 0 0
7. Риццуто Калоджеро 0 0
Динамо Дрезден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дафернер Кристоф 3 0.75
2. Heinz Moerschel 2 0.5
3. Влачодимос Панайотис 1 0.25
4. Книппинг Тим 1 0.25
5. Sebastian Mai 1 0.25
6. Каде Юлиус 1 0.25
7. Morris Schroeter 0 0
8. Michael Akoto 0 0
9. Luca Herrmann 0 0

Карточки

Ганза
# Игрок      
1. Майсснер Томас 2 0
2. Риццуто Калоджеро 2 0
3. Мунси Ридж 1 0
4. Россбах Дамиан 1 0
5. BENTLEY BAHN 1 0
6. Мамба Стрели 1 0
Динамо Дрезден
# Игрок      
1. Michael Akoto 2 0
2. Штарк Янник 1 0
3. Лёв Крис 1 0
4. Heinz Moerschel 1 0
5. Дафернер Кристоф 1 0
6. Luca Herrmann 1 0
7. Аидонис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганза 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Динамо Дрезден 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Ганза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ
Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза Виктория Кёльн 1:2 Ганза
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт
Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен Меппен 0:4 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Ингольштадт Динамо Дрезден 1:1 Бавария-2

Последние игры между собой

Ганза: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Дрезден: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Динамо Дрезден 0:0 Ганза Бундеслига 3 Ганза 1:3 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 2:2 Ганза Бундеслига 3 Ганза 1:3 Динамо Дрезден Бундеслига 3
Динамо Дрезден 2:1 Ганза Бундеслига 3 Ганза 1:3 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Ганза 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Ганза Бундеслига 2 Ганза 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 2:2 Ганза Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Карлсруэ 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
9. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
14. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
17. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
2. Падерборн Михель Свен 3 0 2
3. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
4. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
5. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
3. Фортуна Приб Эдгар 2 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
5. Ганза Майсснер Томас 2 0
Весь список
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