Испания: Ла Лига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
0:1
12' ГолХуанми Мигель
18' Желтая карточкаХуанми Мигель
0:2
24' ПенальтиВиллиан Жозе
0:3
27' ГолФекир Набиль
53' Желтая карточкаБое Лукас
67' Красная карточкаБельерин Эктор
90' Желтая карточкаМорено Алекс
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
12
Лукас
Перес
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
18'
24'
0:2
27'
0:3
53'
67'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Эльче
Бетис
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|4
|0.29
|Бенедетто Дарио
|2
|0.14
|Лукас Перес
|2
|0.14
|Мохика Хоан
|1
|0.07
|Милья Пере
|1
|0.07
|Роко Энсо
|1
|0.07
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|6
|0.43
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.43
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.21
|Фекир Набиль
|2
|0.14
|Каналес Серхио
|1
|0.07
|Родри Родриго
|1
|0.07
|Морено Алекс
|1
|0.07
|Песселья Херман
|1
|0.07
|Эрмосо Кике
|1
|0.07
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Гидо Родригес
|3
|1
|Фекир Набиль
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
60%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
7
29%
29%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
3
27%
4
17%
61-75
2
18%
5
21%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
3
15%
4
27%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 0:3 Бетис
Исход игры
Эльче
14% (19)
Ничья
31.6% (43)
Бетис
54.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
40% (54)
Меньше
60% (81)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
1:2 Бетис
33.1% (45)
1:1 Ничья
26.5% (36)
0:1 Бетис
18.4% (25)
1:0 Эльче
8.8% (12)
2:1 Эльче
4.4% (6)
0:2 Бетис
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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