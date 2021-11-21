Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Бетис , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Каналес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Силва Руи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Отличный пас сделал Лукас Перес из команды Эльче . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

45' Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Виллиан Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

43' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Каналес Серхио из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Бетис выполняет удар от ворот.

38' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

37' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Руй Силва отбил мяч на угловой после удара Фернандес Хосан из штрафной площади.

35' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Гонсалес Роберто из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

29' Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом

28' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Фекир Набиль забивает ударом с левой ноги!

26' Удар от ворот произведет Эльче

25' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О О Л - Виллиан Жозе из команды Бетис забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Эдгар Бадия прыгнул не в ту сторону.

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эльче выполняет удар от ворот.

20' Хуанми Мигель не смог попасть в створ ударом издали

20' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Хуанми Мигель получил желтую карточку от судьи

18' Бое Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Должен был быть гол! Фекир Набиль имел отличный шанс, но Эдгар Бадия не дал голу состоятся!

17' Бельерин Эктор разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Команда Бетис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Хуанми Мигель забивает с левой ноги!

12' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Эльче выполняет удар от ворот.

11' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Каналес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Барраган Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Эльче выполняет удар от ворот.

2' Морено Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бетис начинает с центра поля