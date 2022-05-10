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  3. Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы

Стадион:
Генк
3:2
Конец матча
Шарлеруа
0'
0:1
34' Гол
Илаймахаритра Марко
38' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
1:1
55' Гол
Онуачу Пол
2:1
59' Гол в свои ворота
Нкуба Кен
3:1
65' Гол
Куэста Карлос
3:2
72' Гол
Хейманс Дан
90'+4
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
4
Мохаммед
Азиз
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
28
Пейнтсил
Джозеф
16
Коффи
Херве
5
Бессиль
Лоик
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
7
Мбенза
Исаак
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
28
Нкуба
Кен
44
Мориока
Риота
70
Anass
Zaroury
9
Байо
Вакун
Генк
4-3-3
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Шарлеруа

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

42 матча

47.6%
16.7%
35.7%
20 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
45.2%
26.2%
12 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
18 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ТМК
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ТМС
0:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
3:1
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ЛП
1:1
К
1:3
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
5:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
PU
3:0
PU
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2
Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0
Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0 Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Илаймахаритра Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Илаймахаритра Марко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Генк 3:2 Шарлеруа онлайн

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