Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа Зрители: 11503
26' Желтая карточкаКайембе Йорис
30' Желтая карточкаБокади Мервей
50' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
86' Желтая карточкаРаскин Николас
86' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
Ход матча
26'
30'
50'
86'
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
14
Нкунку
Нильс
24
Кафаро
Матьё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкунку НильсПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бодар АрноВратарь
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Шарлеруа
Стандард
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
36 матчей
27.8%
22.2%
50%
10 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.4%
41.7%
38.9%
7 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.43
|Голизадех Али
|6
|0.2
|Мориока Риота
|4
|0.13
|Anass Zaroury
|4
|0.13
|Зоргане Адем
|2
|0.07
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.07
|Байо Вакун
|2
|0.07
|Бессиль Лоик
|2
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.03
|Кнежевич Стефан
|1
|0.03
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Хейманс Дан
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|6
|0.2
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.07
|Кафаро Матьё
|2
|0.07
|Тапсоба Абдул
|2
|0.07
|Лайфис Константинос
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.03
|Фаи Коллинс
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Бастьен Самюэль
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.03
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|0
|Голизадех Али
|6
|1
|Jackson Tchatchoua
|6
|0
|Кайембе Йорис
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Байо Вакун
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|9
|0
|Дюссенн Ноэ
|7
|1
|Сиссако Мусса
|5
|1
|Амалла Селим
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Бокади Мервей
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
0
0%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
10
59%
7
41%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
27%
1
5%
76-90
Забито
28
13
18 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
9
32%
1
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
4
31%
31-45
5
18%
4
31%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
4
14%
3
23%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
8
38%
5
22%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Забито
45
30
21 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
9
20%
2
7%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
4
9%
6
20%
31-45
9
20%
8
27%
46-60
1
2%
3
10%
61-75
14
31%
10
33%
76-90
Пропущено
36
44
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 24
2
6%
6
14%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
11
31%
10
23%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
8
22%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Стандард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|30
|21
|4
|5
|67 - 24
|67
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|30
|13
|8
|9
|45 - 40
|47
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|7
|12
|45 - 38
|40
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|30
|9
|10
|11
|39 - 39
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|6.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|7.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|12.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|13.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|12
|2
|1
|41 - 11
|38
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3