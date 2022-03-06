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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11503
Стандард
0'
26' Желтая карточка
Кайембе Йорис
30' Желтая карточка
Бокади Мервей
50' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
86' Желтая карточка
Раскин Николас
86' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
90'+5
1
Камара
Бингуру
4
Ван
Клеемпут
Жюль
25
Озорнвафор
Валентин
3
Кнежевич
Стефан
38
Jackson
Tchatchoua
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
12
Кайембе
Йорис
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
8
Голизадех
Али
30
Хенкинет
Лоран
5
Сиссако
Мусса
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
2
Девале
Жиль
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
14
Нкунку
Нильс
24
Кафаро
Матьё
23
Тапсоба
Абдул
7
Драгус
Денис
Шарлеруа
3-4-1-2
Стандард
3-4-1-2

История личных встреч

Шарлеруа
Стандард

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

36 матчей

27.8%
22.2%
50%
10 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.4%
41.7%
38.9%
7 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
0:3
ТМК
0:2
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ТМС
0:4
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ЛП
1:3
ТМК
0:3
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ЛП
2:3
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
2:6
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
PU
1:0
PU
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.43
Голизадех Али 6 0.2
Мориока Риота 4 0.13
Anass Zaroury 4 0.13
Зоргане Адем 2 0.07
Ван Клеемпут Жюль 2 0.07
Байо Вакун 2 0.07
Бессиль Лоик 2 0.07
Кайембе Йорис 1 0.03
Илаймахаритра Марко 1 0.03
Кнежевич Стефан 1 0.03
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Хейманс Дан 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 6 0.2
Клаусс Жоао 2 (1) 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Амалла Селим 2 (1) 0.07
Кафаро Матьё 2 0.07
Тапсоба Абдул 2 0.07
Лайфис Константинос 2 0.07
Эмон Рено 2 0.07
Мулека Джексон 2 0.07
Раскин Николас 1 0.03
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.03
Фаи Коллинс 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Бастьен Самюэль 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.03
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 0
Голизадех Али 6 1
Jackson Tchatchoua 6 0
Кайембе Йорис 4 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Ван Клеемпут Жюль 2 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Байо Вакун 1 0
Зоргане Адем 1 0
Martin Wasinski 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раскин Николас 9 0
Дюссенн Ноэ 7 1
Сиссако Мусса 5 1
Амалла Селим 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Доннум Арон 5 0
Сике Уго 5 0
Нкунку Нильс 5 0
Павлович Дамьян 3 1
Эмон Рено 4 0
Бастьен Самюэль 4 0
Бокади Мервей 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Тапсоба Абдул 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Драгус Денис 2 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Бодар Арно 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
0
0%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
10
59%
7
41%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
27%
1
5%
76-90

Забито

28
13
18 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
9
32%
1
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
4
31%
31-45
5
18%
4
31%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
4
14%
3
23%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
8
38%
5
22%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
4
19%
6
26%
76-90

Забито

45
30
21 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
9
20%
2
7%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
4
9%
6
20%
31-45
9
20%
8
27%
46-60
1
2%
3
10%
61-75
14
31%
10
33%
76-90

Пропущено

36
44
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 24
2
6%
6
14%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
11
31%
10
23%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
8
22%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Стандард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 30 21 4 5 67 - 24 67
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 30 15 10 5 63 - 32 55
5. Гент 29 14 7 8 44 - 27 49
6. Мехелен 29 14 5 10 51 - 49 47
7. Шарлеруа 30 13 8 9 45 - 40 47
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 30 11 7 12 45 - 38 40
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
12. Кортрейк 30 9 10 11 39 - 39 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Остенде 30 9 5 16 28 - 55 32
15. Зульте-Варегем 29 7 8 14 38 - 61 29
16. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
3. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Андерлехт 15 8 5 2 35 - 18 29
6. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
7. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
11. Серкль Брюгге 15 5 3 7 19 - 18 18
12. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
13. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
14. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
18. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 15 12 2 1 41 - 11 38
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Бокади Мервей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Кайембе Йорис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шарлеруа 0:0 Стандард онлайн

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