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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7866
Зульте-Варегем
0'
1:0
3' Гол
Байо Вакун
2:0
16' Гол
Байо Вакун
3:0
28' Гол в свои ворота
Сек Ибраима
78' Желтая карточка
Говеа Омар
79' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
90'+1
16
Коффи
Херве
5
Бессиль
Лоик
25
Озорнвафор
Валентин
3
Кнежевич
Стефан
28
Нкуба
Кен
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
12
Кайембе
Йорис
44
Мориока
Риота
9
Байо
Вакун
18
Хейманс
Дан
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
24
Плетинкс
Эвауд
76
Дерейк
Тимоти
57
Wout
De
Buyser
19
Кутеса
Дерек
21
Сек
Ибраима
16
Сиссако
Абдулайе
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
9
Воссен
Йелле
Шарлеруа
3-4-1-2
Зульте-Варегем
4-4-2

История личных встреч

Шарлеруа
Зульте-Варегем

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

38 матчей

50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.4%
28.9%
23.7%
18 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:2
ТМК
0:2
ТМК
3:2
ПДА
1:1
К
1:0
ПДА
0:2
ТМС
0:4
ТМК
1:2
ПДА
4:0
К
2:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
0:4
ПДА
3:2
ЛППОЧГ
2:2
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ТМК
0:3
ЛП
2:3
ЛП
3:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:2
КБ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:1
КБ
2:2
ЛЖ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.38
Байо Вакун 7 (1) 0.21
Голизадех Али 6 0.18
Anass Zaroury 5 0.15
Мориока Риота 4 0.12
Зоргане Адем 2 0.06
Кайембе Йорис 2 0.06
Хейманс Дан 2 0.06
Ван Клеемпут Жюль 2 0.06
Бессиль Лоик 2 0.06
Илаймахаритра Марко 1 0.03
Кнежевич Стефан 1 0.03
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 17 (3) 0.5
Гано Зиньо 13 (1) 0.38
Жан-Люк Домпе 3 0.09
Кутеса Дерек 3 0.09
Сиссако Абдулайе 2 0.06
Dion De Neve 2 0.06
Сиранни Алессандро 1 0.03
Плетинкс Эвауд 1 0.03
Де Бок Лоренс 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Боссут Сэмми 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 7 1
Илаймахаритра Марко 8 0
Jackson Tchatchoua 7 0
Мориока Риота 4 0
Кнежевич Стефан 4 0
Кайембе Йорис 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Ван Клеемпут Жюль 2 0
Байо Вакун 2 0
Зоргане Адем 2 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Martin Wasinski 2 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 6 1
Бойя Франк 6 1
Хамфриз Кэмерон 5 1
Де Бок Лоренс 6 0
Юбер Давид 5 0
Думбия Идрисса 5 0
Воссен Йелле 3 1
Дерейк Тимоти 4 0
Сиранни Алессандро 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Сек Ибраима 3 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Коолс Дион 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Говеа Омар 1 0
Сормо Бент 1 0
Dion De Neve 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
10
42%
6
27%
76-90

Пропущено

16
34
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
2
13%
8
24%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
2
13%
5
15%
46-60
2
13%
7
21%
61-75
4
25%
6
18%
76-90

Забито

30
23
18 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
9
30%
3
13%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
6
20%
3
13%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
4
13%
8
35%
76-90

Пропущено

27
32
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
7%
1
3%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
8
30%
30%
5
16%
31-45
3
11%
8
25%
46-60
5
19%
8
25%
61-75
6
22%
5
16%
76-90

Забито

54
45
27 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
12
22%
5
11%
1-15
9
17%
5
11%
16-30
6
11%
8
18%
31-45
11
20%
5
11%
46-60
2
4%
8
18%
61-75
14
26%
14
31%
76-90

Пропущено

43
66
21 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 39
12 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 27
4
9%
9
14%
1-15
6
14%
8
12%
16-30
11
26%
10
15%
31-45
5
12%
13
20%
46-60
7
16%
15
23%
61-75
10
23%
11
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Хейст 1:0 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дессель 0:0
Дендер - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Шарлеруа - Тинен 1:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 33 23 5 5 75 - 27 74
2. Брюгге 34 21 9 4 72 - 37 72
3. Андерлехт 34 18 10 6 72 - 36 64
4. Антверпен 34 19 6 9 55 - 38 63
5. Гент 34 18 8 8 56 - 30 62
6. Шарлеруа 34 15 9 10 55 - 46 54
7. Мехелен 33 15 7 11 57 - 56 52
8. Генк 34 15 6 13 66 - 47 51
9. Сент-Трейден 34 15 6 13 42 - 40 51
10. Серкль Брюгге 34 12 9 13 50 - 46 45
11. АХ Лёвен 33 9 11 13 42 - 58 38
12. Кортрейк 34 9 10 15 43 - 48 37
13. Остенде 34 10 7 17 34 - 61 37
14. Стандард 34 9 9 16 32 - 51 36
15. Зульте-Варегем 34 8 8 18 42 - 69 32
16. Эйпен 34 8 8 18 37 - 61 32
17. Серен Юнайтед 34 8 4 22 30 - 70 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 17 11 3 3 37 - 16 36
2. Брюгге 17 10 6 1 36 - 16 36
3. Андерлехт 17 10 5 2 41 - 19 35
4. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
5. Генк 17 10 3 4 39 - 18 33
6. Антверпен 17 9 4 4 30 - 19 31
7. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
8. Шарлеруа 17 7 5 5 24 - 16 26
9. Сент-Трейден 17 7 3 7 26 - 23 24
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
11. Серкль Брюгге 17 6 4 7 23 - 20 22
12. Кортрейк 17 5 4 8 23 - 24 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 17 5 3 9 16 - 32 18
16. Эйпен 17 4 4 9 18 - 29 16
17. Стандард 17 3 5 9 15 - 26 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 14 2 1 48 - 13 44
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Андерлехт 17 8 5 4 31 - 17 29
5. Шарлеруа 17 8 4 5 31 - 30 28
6. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
7. Гент 17 7 5 5 19 - 14 26
8. Серкль Брюгге 17 6 5 6 27 - 26 23
9. Стандард 17 6 4 7 17 - 25 22
10. Остенде 17 5 4 8 15 - 24 19
11. Генк 17 5 3 9 27 - 29 18
12. Мехелен 16 5 3 8 21 - 32 18
13. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
14. Эйпен 17 4 4 9 19 - 32 16
15. АХ Лёвен 17 3 7 7 22 - 33 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 19 - 37 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Сек Ибраима уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Байо Вакун бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Байо Вакун бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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