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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
2:2
Конец матча

Стадион:
Шарлеруа
0'
1:0
5' Гол
Хайреманс Джеффри
2:0
13' Гол
Кейперс Уго
41' Желтая карточка
Vinicius de Souza Costa
2:1
50' Гол
Андреу Стелиос
57' Желтая карточка
Зоргане Адем
59' Желтая карточка
Андреу Стелиос
2:2
73' Пенальти
Байо Вакун
73' Желтая карточка
Схоофс Роб
85' Желтая карточка
Мориока Риота
90' Желтая карточка
Jackson Tchatchoua
90'+7
1
Куке
Гетан
2
Iebe
Swers
3
Бейкер
Лукас
34
Ван
Дронгелен
Рик
23
Пейре
Тибо
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
25
Озорнвафор
Валентин
3
Кнежевич
Стефан
38
Jackson
Tchatchoua
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
12
Кайембе
Йорис
18
Хейманс
Дан
9
Байо
Вакун
8
Голизадех
Али
Мехелен
4-2-3-1
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Мехелен
Шарлеруа

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

28 матчей

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
0:2
ТМК
0:2
ПДА
0:1
ПДА
3:3
ТМС
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ТМК
0:3
ЛП
4:0
ЛП
2:3
ЛП
3:2
ЛП
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 15 0.5
Кейперс Уго 12 0.4
Мрабти Керим 10 (2) 0.33
Дрёйф Ферди 3 0.1
Схоофс Роб 2 0.07
Хайреманс Джеффри 2 0.07
Уолш Сэнди 2 0.07
Швед Марьян 2 0.07
Vinicius de Souza Costa 2 0.07
Кайя Онур 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Бейкер Лукас 0 0
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.42
Голизадех Али 6 0.19
Мориока Риота 4 0.13
Anass Zaroury 4 0.13
Байо Вакун 3 (1) 0.1
Зоргане Адем 2 0.06
Ван Клеемпут Жюль 2 0.06
Бессиль Лоик 2 0.06
Кайембе Йорис 1 0.03
Илаймахаритра Марко 1 0.03
Кнежевич Стефан 1 0.03
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Хейманс Дан 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 9 1
Схоофс Роб 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Ванлерберге Йорди 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Гуэ Самюэль 3 0
Пейре Тибо 1 1
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 0
Голизадех Али 6 1
Jackson Tchatchoua 7 0
Мориока Риота 4 0
Кайембе Йорис 4 0
Кнежевич Стефан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Ван Клеемпут Жюль 2 0
Зоргане Адем 2 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Байо Вакун 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
30
19 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
15 Не забивали 17
9
26%
9
30%
1-15
3
9%
6
20%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
6
18%
6
20%
46-60
7
21%
2
7%
61-75
2
6%
4
13%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
8
35%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
2
12%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
10
59%
76-90

Пропущено

29
15
7 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
2
7%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
10%
3
20%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
11
38%
4
27%
76-90

Забито

54
47
31 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
10
19%
9
19%
1-15
9
17%
8
17%
16-30
12
22%
4
9%
31-45
9
17%
10
21%
46-60
8
15%
2
4%
61-75
6
11%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

50
38
16 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
4
8%
4
11%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
7
14%
11
29%
31-45
12
24%
5
13%
46-60
7
14%
6
16%
61-75
15
30%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1
Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4
Шарлеруа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1
Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 30 15 10 5 63 - 32 55
5. Гент 30 15 7 8 46 - 28 52
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 0:0 31 11 8 12 45 - 38 41
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. Кортрейк 0:0 31 9 11 11 39 - 39 38
12. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Зульте-Варегем 1:0 31 8 8 15 40 - 63 32
15. Остенде 30 9 5 16 28 - 55 32
16. Эйпен 0:1 31 8 7 16 36 - 51 31
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
2. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
3. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
4. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
5. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
6. Андерлехт 15 8 5 2 35 - 18 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Серкль Брюгге 0:0 16 5 4 7 19 - 18 19
11. Кортрейк 0:0 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 1:0 16 5 4 7 21 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 0:1 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 0:0 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Кортрейк 0:0 16 4 7 5 18 - 19 19
10. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 0:1 16 4 4 8 19 - 25 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 1:0 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Vinicius de Souza Costa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хайреманс Джеффри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мехелен 2:2 Шарлеруа онлайн

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