Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
1:0
5' ГолХайреманс Джеффри
2:0
13' ГолКейперс Уго
41' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
2:1
50' ГолАндреу Стелиос
57' Желтая карточкаЗоргане Адем
59' Желтая карточкаАндреу Стелиос
2:2
73' ПенальтиБайо Вакун
73' Желтая карточкаСхоофс Роб
85' Желтая карточкаМориока Риота
90' Желтая карточкаJackson Tchatchoua
Ход матча
5'
13'
2:0
50'
2:1
57'
59'
73'
2:2
73'
85'
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
16
Коффи
Херве
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Мехелен
Шарлеруа
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
28 матчей
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.5
|Кейперс Уго
|12
|0.4
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.33
|Дрёйф Ферди
|3
|0.1
|Схоофс Роб
|2
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|2
|0.07
|Уолш Сэнди
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0.07
|Кайя Онур
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Бейкер Лукас
|0
|0
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.42
|Голизадех Али
|6
|0.19
|Мориока Риота
|4
|0.13
|Anass Zaroury
|4
|0.13
|Байо Вакун
|3 (1)
|0.1
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.06
|Бессиль Лоик
|2
|0.06
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.03
|Кнежевич Стефан
|1
|0.03
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Хейманс Дан
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|9
|1
|Схоофс Роб
|6
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Ванлерберге Йорди
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Гуэ Самюэль
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|0
|Голизадех Али
|6
|1
|Jackson Tchatchoua
|7
|0
|Мориока Риота
|4
|0
|Кайембе Йорис
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Байо Вакун
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
30
19 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
15 Не забивали 17
9
26%
9
30%
1-15
3
9%
6
20%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
6
18%
6
20%
46-60
7
21%
2
7%
61-75
2
6%
4
13%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
8
35%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Забито
20
17
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
2
12%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
10
59%
76-90
Пропущено
29
15
7 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
2
7%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
10%
3
20%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
11
38%
4
27%
76-90
Забито
54
47
31 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
10
19%
9
19%
1-15
9
17%
8
17%
16-30
12
22%
4
9%
31-45
9
17%
10
21%
46-60
8
15%
2
4%
61-75
6
11%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
50
38
16 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
4
8%
4
11%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
7
14%
11
29%
31-45
12
24%
5
13%
46-60
7
14%
6
16%
61-75
15
30%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1
Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4
Шарлеруа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Стандард 0:0 Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1
Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|31
|11
|8
|12
|45 - 38
|41
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|Кортрейк
|0:0
|31
|9
|11
|11
|39 - 39
|38
|12.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|1:0
|31
|8
|8
|15
|40 - 63
|32
|15.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|16.
|Эйпен
|0:1
|31
|8
|7
|16
|36 - 51
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|2.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|3.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|4.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|6.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Серкль Брюгге
|0:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Кортрейк
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|1:0
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|0:1
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|0:0
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|0:0
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|10.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|0:1
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|1:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3