Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
9' Желтая карточкаКуэста Карлос
19' Желтая карточкаАшимеру Маджид
1:0
36' ГолАшимеру Маджид
38' Желтая карточкаОнуачу Пол
39' Желтая карточкаВерсхарен Яри
2:0
41' ГолВерсхарен Яри
44' Желтая карточкаМурильо Микаэль
75' Желтая карточкаКуаме Кристиан
84' Красная карточкаАртеага Херардо
Ход матча
19'
36'
1:0
38'
39'
41'
2:0
44'
75'
84'
56
Zeno
Debast
17
Гомес
Серхио
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Андерлехт
Генк
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
48 матчей
52.1%
14.6%
33.3%
25 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
14 побед 26 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
22.9%
27.1%
24 победы 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|12
|0.43
|Рафаэлов Лиор
|10 (2)
|0.36
|Раман Бенито
|8 (1)
|0.29
|Версхарен Яри
|6
|0.21
|Куаме Кристиан
|6
|0.21
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.18
|Амузу Френсис
|4
|0.14
|Ашимеру Маджид
|3
|0.11
|Мурильо Микаэль
|1
|0.04
|Телин Исаак
|1
|0.04
|Худт Уэсли
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|15 (4)
|0.54
|Бонгонда Тео
|9 (1)
|0.32
|Ито Дзюнъя
|5
|0.18
|Грошовски Патрик
|5
|0.18
|Торстведт Кристиан
|4
|0.14
|Угбо Ике
|3
|0.11
|Хейнен Бриан
|3
|0.11
|Муньос Даниэль
|2
|0.07
|Ойен Люка
|2
|0.07
|Садик Муджаид
|2
|0.07
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.04
|Лукуми Джон
|1
|0.04
|Немет Ондраш
|1
|0.04
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|6
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Худт Уэсли
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Ашимеру Маджид
|3
|1
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Куаме Кристиан
|2
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Магальян Лисандро
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Артеага Херардо
|3
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Ито Дзюнъя
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
22
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
7%
5
23%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
4
13%
4
18%
46-60
7
23%
2
9%
61-75
8
27%
7
32%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90
Забито
28
31
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
11%
2
6%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
7
23%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
7
25%
4
13%
61-75
5
18%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
5
36%
7
39%
76-90
Забито
58
53
25 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
5
9%
7
13%
1-15
9
16%
4
8%
16-30
11
19%
10
19%
31-45
6
10%
10
19%
46-60
14
24%
6
11%
61-75
13
22%
16
30%
76-90
Пропущено
34
42
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
8
24%
2
5%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
4
12%
11
26%
31-45
4
12%
5
12%
46-60
5
15%
4
10%
61-75
10
29%
29%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|28
|20
|3
|5
|64 - 22
|63
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|28
|14
|9
|5
|60 - 32
|51
|5.
|Мехелен
|27
|14
|3
|10
|48 - 46
|45
|6.
|Шарлеруа
|28
|12
|7
|9
|42 - 38
|43
|7.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|11.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|12.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|28
|7
|6
|15
|33 - 49
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|6.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|7.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|14.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|12.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|14.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3