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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
2:0
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
9' Желтая карточка
Куэста Карлос
19' Желтая карточка
Ашимеру Маджид
1:0
36' Гол
Ашимеру Маджид
38' Желтая карточка
Онуачу Пол
39' Желтая карточка
Версхарен Яри
2:0
41' Гол
Версхарен Яри
44' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
75' Желтая карточка
Куаме Кристиан
84' Красная карточка
Артеага Херардо
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
10
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
26
Вандервоордт
Маартен
5
Артеага
Херардо
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
23
Муньос
Даниэль
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
Андерлехт
4-4-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Генк

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

48 матчей

52.1%
14.6%
33.3%
25 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
14 побед 26 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
22.9%
27.1%
24 победы 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:1
К
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
5:2
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
С
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 12 0.43
Рафаэлов Лиор 10 (2) 0.36
Раман Бенито 8 (1) 0.29
Версхарен Яри 6 0.21
Куаме Кристиан 6 0.21
Гомес Серхио 5 (3) 0.18
Амузу Френсис 4 0.14
Ашимеру Маджид 3 0.11
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 15 (4) 0.54
Бонгонда Тео 9 (1) 0.32
Ито Дзюнъя 5 0.18
Грошовски Патрик 5 0.18
Торстведт Кристиан 4 0.14
Угбо Ике 3 0.11
Хейнен Бриан 3 0.11
Муньос Даниэль 2 0.07
Ойен Люка 2 0.07
Садик Муджаид 2 0.07
Пейнтсил Джозеф 1 0.04
Лукуми Джон 1 0.04
Немет Ондраш 1 0.04
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 6 1
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Ашимеру Маджид 3 1
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Куаме Кристиан 2 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Версхарен Яри 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Артеага Херардо 3 1
Грошовски Патрик 3 0
Ито Дзюнъя 3 0
Онуачу Пол 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Лукуми Джон 3 0
Бонгонда Тео 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Мохаммед Азиз 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
22
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
7%
5
23%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
4
13%
4
18%
46-60
7
23%
2
9%
61-75
8
27%
7
32%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
31
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
11%
2
6%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
7
23%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
7
25%
4
13%
61-75
5
18%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
5
36%
7
39%
76-90

Забито

58
53
25 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
5
9%
7
13%
1-15
9
16%
4
8%
16-30
11
19%
10
19%
31-45
6
10%
10
19%
46-60
14
24%
6
11%
61-75
13
22%
16
30%
76-90

Пропущено

34
42
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
8
24%
2
5%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
4
12%
11
26%
31-45
4
12%
5
12%
46-60
5
15%
4
10%
61-75
10
29%
29%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 28 20 3 5 64 - 22 63
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 28 14 9 5 60 - 32 51
5. Мехелен 27 14 3 10 48 - 46 45
6. Шарлеруа 28 12 7 9 42 - 38 43
7. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
11. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
12. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
13. Остенде 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 28 7 6 15 33 - 49 27
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 27 4 4 19 27 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
6. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
7. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Остенде 14 5 1 8 16 - 32 16
14. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
12. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
14. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
Где смотреть матч Андерлехт 2:0 Генк онлайн


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