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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион: Зрители: 5851
Старт
5:1
Конец матча
Согндаль
0'
1:0
4' Гол
Тённесен Кристоффер
24' Желтая карточка
Йоунссон Йоунатан
2:0
36' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
45' Желтая карточка
Нчамаа Базилио
3:0
48' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
64' Желтая карточка
Фаллениус Оскар
3:1
68' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
69' Желтая карточка
Шульц Эрик
72' Желтая карточка
Тённесен Кристоффер
4:1
74' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
5:1
87' Гол
Нчамаа Базилио
90' Желтая карточка
Jesper Gregersen
90'+4
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
22
Тённесен
Кристоффер
21
Шеквист
Сандер
Хансен
11
Шульц
Эрик
7
Дервискадич
Эмир
30
Нчамаа
Базилио
10
Alagie
Sanyang
9
Браут-Брюнес
Джонатан
16
Фаллениус
Оскар
1
Фей
Рензе
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
11
Ховен
Андреас
17
Mathias
Blaarud
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
19
Матисен
Ульрик
7
Йоунссон
Йоунатан
18
Kristoffer
Hoven
27
Sondre
Oerjasaeter
Старт
3-4-3
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Старт
Согндаль

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
3:2
Т
2:1
ТМС
2:1
Т
2:0
Т
1:1
ТМС
2:1
Т
2:0
Т
1:1
ТМС
1:1
А
1:1
А
0:3

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1
Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2
Согндаль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0
Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0
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