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Орландо Сити
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 33
Орландо Сити 3% (1)
X 3% (1)
Арсенал 93.9% (31)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4
Арсенал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1
Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Орландо Сити - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2022, осталось 2 дня 18 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 33
    Орландо Сити 3% (1)
    X 3% (1)
    Арсенал 93.9% (31)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Орландо Сити - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Орландо Сити - Арсенал

    Исход игры
    Орландо Сити
    3% (1)
    Ничья
    3% (1)
    Арсенал
    93.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (21)
    Нет
    36.36% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    33.3% (11)
    0:2 Арсенал
    24.2% (8)
    1:3 Арсенал
    21.2% (7)
    0:3 Арсенал
    9.1% (3)
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    Орландо Сити
    Арсенал
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