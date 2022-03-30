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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Арсенал
Прогнозы 54
Кристал Пэлас 1.9% (1)
X 13% (7)
Арсенал 85.2% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Арсенал
4.25
3.54
2.06
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кристал Пэлас
Арсенал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 9 (3) 0.31
Галлахер Конор 8 0.28
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.21
Бентеке Кристиан 4 0.14
Шлупп Джеффри 3 0.1
Матета Жан-Филипп 3 0.1
Олисе Майкл 2 0.07
Гехи Марк 2 0.07
Айю Джордан 1 0.03
Томкинс Джеймс 1 0.03
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 9 0.32
Смит-Роу Эмил 9 0.32
Эдегор Мартин 5 0.18
Мартинелли Габриэл 5 0.18
Ляказетт Александр 4 (2) 0.14
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.14
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Парти Томас 2 0.07
Тирни Киран 1 0.04
Пепе Николя 1 0.04
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 8 0
Уорд Джоэл 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Хьюз Уилл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Куйяте Шейку 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 6 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 5 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Сака Букайо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
20
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
3
13%
4
20%
1-15
0
0%
7
35%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
8
35%
3
15%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
6
38%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
3
17%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
3
17%
6
26%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
4
22%
4
17%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
5
25%
5
38%
76-90

Забито

41
43
15 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 20
9 Не забивали 7
6
15%
7
16%
1-15
1
2%
11
26%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
6
15%
8
19%
46-60
8
20%
4
9%
61-75
12
29%
29%
7
16%
76-90

Пропущено

36
32
21 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
4
11%
5
16%
1-15
6
17%
1
3%
16-30
11
31%
4
13%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
9
25%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
6. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
7. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Лестер Заявка 27 10 6 11 42 - 46 36
11. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 30 8 6 16 33 - 47 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Кристал Пэлас 1.9% (1)
    X 13% (7)
    Арсенал 85.2% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Арсенал
    4.25
    3.54
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    1.9% (1)
    Ничья
    13% (7)
    Арсенал
    85.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (38)
    Нет
    29.63% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    50% (27)
    0:1 Арсенал
    14.8% (8)
    0:2 Арсенал
    11.1% (6)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    1:3 Арсенал
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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    Кристал Пэлас
    Арсенал

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