Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
История личных встреч
Кристал Пэлас
Арсенал
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|9 (3)
|0.31
|Галлахер Конор
|8
|0.28
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.21
|Бентеке Кристиан
|4
|0.14
|Шлупп Джеффри
|3
|0.1
|Матета Жан-Филипп
|3
|0.1
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Гехи Марк
|2
|0.07
|Айю Джордан
|1
|0.03
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|9
|0.32
|Смит-Роу Эмил
|9
|0.32
|Эдегор Мартин
|5
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.18
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.14
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.11
|Парти Томас
|2
|0.07
|Тирни Киран
|1
|0.04
|Пепе Николя
|1
|0.04
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Нкетиа Эдди
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|8
|0
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|6
|1
|Габриэль дос Сантос
|5
|1
|Парти Томас
|5
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Сака Букайо
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
20
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
3
13%
4
20%
1-15
0
0%
7
35%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
8
35%
3
15%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
6
38%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
3
17%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
3
17%
6
26%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
4
22%
4
17%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
5
25%
5
38%
76-90
Забито
41
43
15 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 20
9 Не забивали 7
6
15%
7
16%
1-15
1
2%
11
26%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
6
15%
8
19%
46-60
8
20%
4
9%
61-75
12
29%
29%
7
16%
76-90
Пропущено
36
32
21 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
4
11%
5
16%
1-15
6
17%
1
3%
16-30
11
31%
4
13%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
4
11%
6
19%
61-75
9
25%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1
Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|31 - 26
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|41 - 40
|36
|10.
|Лестер
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|42 - 46
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|33 - 47
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 67
|29
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 15
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 28
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал
Исход игры
Кристал Пэлас
1.9% (1)
Ничья
13% (7)
Арсенал
85.2% (46)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
70.37% (38)
Нет
29.63% (16)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
50% (27)
0:1 Арсенал
14.8% (8)
0:2 Арсенал
11.1% (6)
1:1 Ничья
9.3% (5)
1:3 Арсенал
5.6% (3)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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