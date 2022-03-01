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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Уотфорд
Арсенал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
К
1:2
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.35
Кинг Джошуа 5 (1) 0.19
Сарр Исмаила 5 0.19
Педро Жоао 2 0.08
Эрнандес Хуан 2 0.08
Сиссоко Мусса 1 0.04
Куцка Юрай 1 0.04
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 9 0.38
Сака Букайо 7 0.29
Эдегор Мартин 4 0.17
Мартинелли Габриэл 4 0.17
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.17
Ляказетт Александр 3 (1) 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.13
Тирни Киран 1 0.04
Парти Томас 1 0.04
Пепе Николя 1 0.04
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 3 0
Самир Каэтано 2 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 5 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Сака Букайо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

29
17
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
3
10%
2
12%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
8
28%
4
24%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 13
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
7
54%
4
19%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Забито

27
37
11 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
3
11%
5
14%
1-15
5
19%
9
24%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
10
37%
7
19%
76-90

Пропущено

45
28
21 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 13
5
11%
4
14%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
7
16%
5
18%
46-60
7
16%
5
18%
61-75
10
22%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 26 12 4 10 24 - 21 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Лестер Заявка 24 8 6 10 39 - 43 30
13. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 25 3 12 10 22 - 32 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 12 2 6 4 10 - 12 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
13. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
14. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
15. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
16. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
17. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 57 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 26
    Уотфорд 3.8% (1)
    X 3.8% (1)
    Арсенал 92.3% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Арсенал
    6.20
    4.20
    1.65
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Уотфорд - Арсенал

    Исход игры
    Уотфорд
    3.8% (1)
    Ничья
    3.8% (1)
    Арсенал
    92.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (20)
    Меньше
    20% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (19)
    Нет
    24% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    61.5% (16)
    0:2 Арсенал
    11.5% (3)
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    Уотфорд
    Арсенал

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