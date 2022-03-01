Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Викарадж Роад
История личных встреч
Уотфорд
Арсенал
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|9
|0.35
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.19
|Сарр Исмаила
|5
|0.19
|Педро Жоао
|2
|0.08
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|Сиссоко Мусса
|1
|0.04
|Куцка Юрай
|1
|0.04
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|9
|0.38
|Сака Букайо
|7
|0.29
|Эдегор Мартин
|4
|0.17
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.17
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.17
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.13
|Тирни Киран
|1
|0.04
|Парти Томас
|1
|0.04
|Пепе Николя
|1
|0.04
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Нкетиа Эдди
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Луза Имран
|3
|0
|Самир Каэтано
|2
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|5
|1
|Габриэль дос Сантос
|5
|1
|Парти Томас
|4
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Сака Букайо
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Пропущено
29
17
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
3
10%
2
12%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
8
28%
4
24%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 13
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
7
54%
4
19%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Забито
27
37
11 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
3
11%
5
14%
1-15
5
19%
9
24%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
10
37%
7
19%
76-90
Пропущено
45
28
21 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 13
5
11%
4
14%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
7
16%
5
18%
46-60
7
16%
5
18%
61-75
10
22%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|24 - 21
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 30
|33
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|33 - 37
|30
|12.
|Лестер
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 43
|30
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|22 - 32
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
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Прогнозы на матч Уотфорд - Арсенал
Исход игры
Уотфорд
3.8% (1)
Ничья
3.8% (1)
Арсенал
92.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
80% (20)
Меньше
20% (5)
Обе команды забьют
Да
76% (19)
Нет
24% (6)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
61.5% (16)
0:2 Арсенал
11.5% (3)
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