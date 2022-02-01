Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Молинью
История личных встреч
Вулверхэмптон
Арсенал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.19
|Хи-Чан Хван
|4
|0.19
|Моутинью Жоау
|2
|0.1
|Невеш Рубен
|2
|0.1
|Коди Конор
|2
|0.1
|Саисс Ромен
|2
|0.1
|Траоре Адама
|1
|0.05
|Килман Макс
|1
|0.05
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|8
|0.38
|Сака Букайо
|6
|0.29
|Эдегор Мартин
|4
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.19
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.19
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.1
|Тирни Киран
|1
|0.05
|Парти Томас
|1
|0.05
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|7
|0
|Хименес Рауль
|5
|1
|Саисс Ромен
|3
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|4
|1
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Парти Томас
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
3
20%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
3
38%
4
24%
76-90
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
6
60%
2
11%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
5
56%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
18
33
6 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
1
6%
5
15%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
7
39%
5
15%
76-90
Пропущено
17
25
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
6
35%
5
20%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Арсенал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 30
|38
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|41 - 31
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|26 - 24
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|23 - 40
|15
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|21 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал
Исход игры
Вулверхэмптон
8.5% (5)
Ничья
30.5% (18)
Арсенал
61% (36)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (32)
Меньше
43.86% (25)
Обе команды забьют
Да
80.7% (46)
Нет
19.3% (11)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
37.3% (22)
1:1 Ничья
23.7% (14)
0:1 Арсенал
11.9% (7)
2:2 Ничья
5.1% (3)
2:1 Вулверхэмптон
5.1% (3)
0:2 Арсенал
3.4% (2)
2:3 Арсенал
3.4% (2)
1:3 Арсенал
3.4% (2)
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