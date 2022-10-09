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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 31.
Сан-Паулу
0:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
45' Желтая карточка
Leo XV
45' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
80' Желтая карточка
Куэста Виктор
81' Желтая карточка
Pablo Maia
84' Желтая карточка
Рафинья Марсио
87' Красная карточка
Leo XV
0:1
90' Пенальти
Соарес Франсиско
90'+9
1
Felipe
Alves
13
Рафинья
Марсио
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
7
Alisson
II
34
Welington
29
Pablo
Maia
25
Rodrigo
Nestor
88
Patrick
I
11
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
1
Фернандес
Роберто
III
7
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
29
Виктор
Жоао
II
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
18
Фернандес
Лукас
IV
9
Соарес
Франсиско
Сан-Паулу
3-4-1-2
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Ботафого Рибейрао

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

33 матча

51.5%
18.2%
30.3%
17 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
П
2:0
ПА
1:1
ПА
1:0
К
4:2
ПА
2:0
КБ
2:2
БСА
2:4
БСА
3:0
П
0:2
БСА
1:1
БСА
0:0
П
1:3
СA
4:0
СA
4:2
CP
4:0
СA
2:2
СA
0:2
CP
2:1
СA
2:0
СA
1:2
CP
5:0
СA
3:2
СA
3:1
CP
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 13 (1) 0.43
Лусиано Невес 8 (2) 0.27
Patrick I 5 0.17
Rodrigo Nestor 3 0.1
Nikao 3 0.1
Eder1 3 (1) 0.1
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.03
Igor Vinicius 1 0.03
Alisson II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Бустос Науэль 1 0.03
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.03
Welington 0 0
Igor Gomes 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Jonas Toro 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.23
Куэста Виктор 4 0.13
Соарес Франсиско 4 (1) 0.13
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Vinicius5 2 0.06
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.06
Жефферсон 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Daniel Borges 1 0.03
Угу Мигель 1 0.03
Сантос Жуниор 1 0.03
Виктор Жоао II 1 0.03
Габриэл III 1 0.03
Kayque 1 0.03
Каррейро Патрик 1 0.03
Romildo 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Mauro Joel Carli 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 8 0
Коста Диего 7 0
Рафинья Марсио 6 0
Leo XV 4 1
Igor Gomes 4 1
Alisson II 5 0
Rodrigo Nestor 5 0
Pablo Maia 5 0
Миранда Жоао 4 0
Кальери Хонатан 4 0
Patrick I 4 0
Невес Габриэль 4 0
Welington 2 1
Рейналдо Мануэл 3 0
Eder1 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Nikao 2 0
Igor Vinicius 2 0
Андерсон Андре 2 0
Таллиш Энрике 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Marcos Guilherme 1 0
Felipe Alves 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Thiago Xavier3 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 10 0
Куэста Виктор 8 0
Сампайо Филипе 3 2
Кану Рубенилсон 5 0
Угу Мигель 3 1
Марсал Фернандо 4 0
Пиазон Лукас 2 1
Daniel Borges 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Romildo 3 0
Жефферсон 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Че Че 2 0
Erison 2 0
Рафаэль да Сильва 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
18
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
8
32%
1
6%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
3
12%
5
28%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
19%
5
25%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
5
31%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Забито

41
31
24 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
4
10%
1
3%
1-15
7
17%
5
16%
16-30
13
32%
3
10%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
6
15%
6
19%
61-75
6
15%
10
32%
76-90

Пропущено

33
35
18 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
7
21%
6
17%
1-15
4
12%
7
20%
16-30
7
21%
7
20%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
8
24%
4
11%
61-75
6
18%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Америка Минейро - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 0:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Сеара - Сан-Паулу 0:2
Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аваи - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0
Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 30 19 9 2 52 - 20 66
2. Интернасьонал Порту Алегре 31 15 12 4 48 - 28 57
3. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
4. Фламенго 31 15 7 9 50 - 29 52
5. Флуминенсе 0:2 31 15 6 10 48 - 38 51
6. Атлетико Паранаэнсе 31 13 9 9 37 - 36 48
7. Атлетико Минейро 0:0 31 12 11 8 38 - 32 47
8. Америка Минейро 2:0 31 13 6 12 29 - 30 45
9. Ботафого Рибейрао 31 12 7 12 32 - 34 43
10. Форталеза 31 11 8 12 32 - 32 41
11. Сан-Паулу 30 9 13 8 41 - 33 40
12. Ред Булл Брагантино 1:1 31 9 12 10 41 - 40 39
13. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
14. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
15. Сеара 0:0 31 6 15 10 28 - 32 33
16. Коритиба Парана 1:1 30 9 5 16 30 - 48 32
17. Куяба 31 7 9 15 23 - 34 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 31 7 7 17 28 - 49 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
4. Флуминенсе 0:2 16 10 2 4 31 - 17 32
5. Фламенго 15 9 3 3 31 - 9 30
6. Коритиба Парана 1:1 16 9 3 4 20 - 13 30
7. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
8. Америка Минейро 2:0 15 8 3 4 18 - 13 27
9. Ред Булл Брагантино 1:1 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 15 6 5 4 25 - 16 23
12. Атлетико Минейро 0:0 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Аваи 16 6 4 6 21 - 21 22
14. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
15. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
16. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 0:0 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 16 8 3 5 19 - 19 27
3. Атлетико Минейро 0:0 15 6 6 3 17 - 16 24
4. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
6. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
7. Флуминенсе 0:2 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Америка Минейро 2:0 16 5 3 8 11 - 17 18
9. Атлетико Паранаэнсе 16 5 3 8 14 - 24 18
10. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
11. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
12. Сеара 0:0 15 3 8 4 13 - 13 17
13. Сан-Паулу 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Ред Булл Брагантино 1:1 16 2 7 7 17 - 26 13
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 15 1 3 11 7 - 28 6
20. Коритиба Парана 1:1 14 0 2 12 10 - 35 2
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Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
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      48'
      Кану Рубенилсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Лео получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Рафаэл да Силва уходит с поля. Кану Рубенилсон выходит вместо него
    • Первый тайм начался
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