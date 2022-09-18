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Румыния: Суперлига

Тур: 11. Стадион:
Университатя
1:0
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
10' Желтая карточка
Симон Габриэл
38' Желтая карточка
Кипчу Александру
45' Желтая карточка
Шамед Нассер
55' Желтая карточка
Эли Лопес
1:0
63' Гол
Фюлёп Лоран
76' Желтая карточка
Ахматов Расамбек
90' Желтая карточка
Andrei Gorcea
90'+4
33
Andrei
Gorcea
27
Кипчу
Александру
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
20
Пурече
Флориан
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
10
Хайта
Флориан
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
80
Думитрашку
Денис
66
Ахматов
Расамбек
5
Воробьев
Модест
77
Шербан
Андрей
17
Шамед
Нассер
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
Университатя
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Университатя
Киндия Тырговиште

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛI
3:1
ЛI
2:1
Л2С2
2:1
Л2С2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 3 0.27
Филип Иоан 1 0.09
Эли Лопес 1 0.09
Фюлёп Лоран 1 0.09
Пирес Ромарио 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 2 0.2
Попадюк Дору 2 0.2
Шербан Андрей 1 0.1
Михаю Андреас 1 0.1
Daniel Celea 1 0.1
Атанасе Космин 1 0.1
Купер Годберг 1 0.1
Негуц Кристиан 0 0
Воробьев Модест 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Пирес Ромарио 4 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Эли Лопес 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Denis Ispas 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Илие Флорин 0 1
Филип Иоан 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Симон Габриэл 1 0
Хоршия Овидиу 1 0
Хайта Флориан 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 3 0
Ахматов Расамбек 3 0
Негуц Кристиан 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Воробьев Модест 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Шамед Нассер 1 0
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
4
33%
4
21%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0
Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 20 8 5 7 22 - 22 29
2. Рапид Бухарест 11 8 0 3 12 - 6 24
3. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
4. Германнштадт 10 6 4 0 15 - 7 22
5. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
6. Сепси 11 4 4 3 18 - 8 16
7. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
8. УТА Арад 11 4 3 4 11 - 13 15
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 10 3 3 4 9 - 16 12
11. Волунтари 11 3 3 5 8 - 11 12
12. Университатя 11 2 4 5 7 - 11 10
13. ФКСБ 1:1 9 1 6 2 11 - 14 9
14. Миовени 11 1 3 7 6 - 16 6
15. Киндия Тырговиште 10 0 3 7 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 11 7 2 2 15 - 11 23
2. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
3. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
6. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
11. ФКСБ 1:1 5 1 4 0 8 - 7 7
12. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Миовени 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
3. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Университатя Крайова 1:1 10 2 3 5 8 - 13 9
6. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 5 1 1 3 4 - 9 4
11. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Миовени 6 1 1 4 4 - 10 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. ФКСБ 1:1 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Сепси Рондон Марио 7
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
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