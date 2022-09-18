Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

Оооо... вот это был удар! Cristian Negut должен был забить с этой позиции.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Daniel Celea выиграл воздушное противоборство у Хайта Флориан

45' Шамед Нассер получил желтую карточку от судьи

44' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Denis Ispas выиграл воздушное противоборство у Андрей Шербан.

41' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

38' Кипчу Александру получил желтую карточку от судьи

38' Безумный фол. Кипчу Александру грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Negut

37' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Пурече Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Пурече Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Бэлан Адриан наказан за толчок Esteban Orozco

35' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Университатя

33' Daniel Celea выиграл воздушное противоборство у Бэлан Адриан

33' Удар от ворот произведет Университатя

32' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Эли Лопес пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

30' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Университатя

24' Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

18' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хайта Флориан выиграл воздушное противоборство у Denis Dumitrascu.

17' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Пурече Флориан из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Илие Флорин нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

13' Симон Габриэл из команды Университатя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Denis Dumitrascu наказан за толчок Хайта Флориан

11' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Судья подбегает и показывает Симон Габриэл из команды Университатя отложенную желтую карточку за фол.

10' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Удар от ворот произведет Университатя

9' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

8' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

5' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

3' Удар от ворот произведет Университатя

3' Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали

3' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Университатя начинает с центра поля