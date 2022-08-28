Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Андрей Шербан нанес удар, но тот был заблокирован.

Tony Njike - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Хорошую попытку сделал Denis Dumitrascu. Удар в створ, но вратарь начеку

Denis Dumitrascu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

48' Команда Киндия Тырговиште имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Хорошую попытку сделал Попадюк Дору . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

46' Alexandru Isfan выиграл воздушное противоборство у Adrian Ionita.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Бертран Дориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Бертран Дориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Пассалья Хуан Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бертран Дориан нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

43' Alexandru Isfan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

39' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

36' Adrian Ionita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Андрей Шербан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Арджеш

33' Вианна Фабио наказан за толчок Андрей Шербан

33' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Команда Киндия Тырговиште забила мяч, хотя лучше играли соперники

30' Г О О О О Л - Попадюк Дору забивает ударом с правой ноги!

30' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Оооо... вот это был удар! Гарита Пол должен был забить с этой позиции.

30' Alexandru Isfan из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Арджеш

25' Альсё Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

25' Гарита Пол выиграл воздушное противоборство у Daniel Celea.

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

22' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Гарита Пол наказан за толчок Catalin Cabuz

21' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

21' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Воробьев Модест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Арджеш

15' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

12' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Меца Давид из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Альсё Бриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Daniel Celea успешно блокирует удар.

10' Вианна Фабио из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Alexandru Isfan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

8' Оооо... вот это был удар! Бертран Дориан должен был забить с этой позиции.

8' Хорошую попытку сделал Бертран Дориан . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Adrian Ionita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Alexandru Isfan пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

6' Daniel Celea выиграл воздушное противоборство у Гарита Пол

5' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Арджеш

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола