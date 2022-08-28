Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
2:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолПопадюк Дору
53' Желтая карточкаНжик Тони
1:1
58' ГолГарита Пол
68' Желтая карточкаМихаю Андреас
2:1
76' ГолAlexandru Isfan
81' Желтая карточкаСербан Ионут
90'+5
Ход матча
30'
0:1
53'
58'
1:1
68'
76'
81'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
21
Альсё
Бриан
14
Гарита
Пол
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
78 Costel Avram
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арджеш
Киндия Тырговиште
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Isfan
|3
|0.6
|Гарита Пол
|3
|0.6
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|2
|0.5
|Попа Даньел
|1
|0.25
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нжик Тони
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Меца Давид
|1
|0
|Гарита Пол
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Сербан Ионут II
|1
|0
|Альсё Бриан
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|1
|1
|Воробьев Модест
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1
Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|5
|4
|0
|1
|6 - 3
|12
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Университатя Крайова
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|4.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|ЧФР Клуж
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Вииторул Констанца
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|7.
|УТА Арад
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|9.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|4.
|Арджеш
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|Петролул Плоешти
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|ЧФР Клуж
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Сепси
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|ЧФР Клуж
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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