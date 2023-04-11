Стадион: Городской стадион Познань.
Позже
История личных встреч
Лех
Фиорентина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.5
|Скораш Михал
|7
|0.44
|Вельде Кристоффер
|5
|0.31
|Мархвиньски Филип
|3
|0.19
|Амарал Жоау
|2
|0.13
|Перейра Жоэл III
|1
|0.06
|Шимчак Филип
|1
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.06
|Соуза Афонсу
|1
|0.06
|Червински Алан
|1
|0.06
|Милич Антонио
|1
|0.06
|Ребошу Педру
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йович Лука
|6
|0.5
|Кабрал Артур
|6
|0.5
|Барак Антонин
|4
|0.33
|Гонсалес Николас
|3 (1)
|0.25
|Сапонара Риккардо
|2
|0.17
|Мандрагора Роландо
|2
|0.17
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|Куаме Кристиан
|1
|0.08
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.08
|Миленкович Никола
|1
|0.08
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|0
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Ребошу Педру
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Милич Антонио
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|3
|1
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|1
|1
|Додо Домилсон
|2
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Лех
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Фиорентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
7
14
Лех
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
10%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
5
38%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
2
10%
0
0%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
56%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
31
27
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
10%
4
15%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
5
16%
9
33%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
9
29%
29%
6
22%
76-90
2
6%
0
0%
91-120
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3
Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0
Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1
Результаты матчей
Лех
Фиорентина
Точный счет
2:0
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лех
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
42
44
24
35
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
26
42
26
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
102
88
84
610
66
313
39
115
111
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|7 (2)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|6
Прогнозы на матч Лех - Фиорентина
Исход игры
Лех
2% (1)
Ничья
16.3% (8)
Фиорентина
81.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (27)
Меньше
41.3% (19)
Обе команды забьют
Да
69.57% (32)
Нет
30.43% (14)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
49% (24)
0:1 Фиорентина
16.3% (8)
1:1 Ничья
10.2% (5)
0:2 Фиорентина
8.2% (4)
0:0 Ничья
4.1% (2)
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