Стадион: АФАС.
Позже
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|0.53
|Де Вит Дани
|7 (2)
|0.41
|Рейндерс Тиджани
|4
|0.24
|Лахдо Майкель
|3
|0.18
|Керкез Милош
|2
|0.12
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.12
|Эвьен Хэкон
|2
|0.12
|Одгор Йенс
|2
|0.12
|Сугавара Юкинари
|1
|0.06
|Бёкема Сэм
|1
|0.06
|Де Вит Меес
|1
|0.06
|Бараси Юсуф
|1
|0.06
|Де Йонг Федде
|1
|0.06
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.06
|Класи Йорди
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|7
|0.54
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.38
|Скамакка Джанлука
|5
|0.38
|Бенрахма Саид
|3 (1)
|0.23
|Форнальс Пабло
|2
|0.15
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.15
|Соучек Томаш
|1
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.08
|Райс Деклан
|1
|0.08
|Дивин Мубама
|1
|0.08
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.08
|Ингс Дэнни
|1
|0.08
|Доусон Крэйг
|1
|0.08
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|4
|0
|Бёкема Сэм
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Райан Мэттью
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Огбонна Анджело
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Дивин Мубама
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
|Скарлз Оливер
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
0
1
АЗ Алкмаар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
11
19
АЗ Алкмаар
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Вест Хэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
25
12
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
4
16%
1
8%
1-15
5
20%
2
17%
16-30
4
16%
5
42%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
8
32%
1
8%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
6
50%
6
32%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
37
31
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
6
19%
16-30
7
19%
6
19%
31-45
3
8%
5
16%
46-60
9
24%
8
26%
61-75
9
24%
4
13%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0
АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Вест Хэм
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
43
35
25
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
42
18
33
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
103
512
76
413
211
116
116
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Фиорентина
|Кабрал Артур
|8
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Базель
|Бургер Ваутер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар - Вест Хэм
Исход игры
АЗ Алкмаар
40.7% (22)
Ничья
38.9% (21)
Вест Хэм
20.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
86.54% (45)
Нет
13.46% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (19)
2:1 АЗ Алкмаар
24.1% (13)
1:2 Вест Хэм
13% (7)
4:1 АЗ Алкмаар
3.7% (2)
0:1 Вест Хэм
3.7% (2)
2:0 АЗ Алкмаар
3.7% (2)
1:0 АЗ Алкмаар
3.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!