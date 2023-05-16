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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: .
АЗ Алкмаар
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 55
АЗ Алкмаар 40% (22)
X 38.2% (21)
Вест Хэм 21.8% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Вест Хэм
3.40
3.50
2.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 9 (1) 0.53
Де Вит Дани 7 (2) 0.41
Рейндерс Тиджани 4 0.24
Лахдо Майкель 3 0.18
Керкез Милош 2 0.12
Карлссон Йеспер III 2 0.12
Эвьен Хэкон 2 0.12
Одгор Йенс 2 0.12
Сугавара Юкинари 1 0.06
Бёкема Сэм 1 0.06
Де Вит Меес 1 0.06
Бараси Юсуф 1 0.06
Де Йонг Федде 1 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.06
Класи Йорди 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 7 0.54
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.38
Скамакка Джанлука 5 0.38
Бенрахма Саид 3 (1) 0.23
Форнальс Пабло 2 0.15
Лансини Мануэль 2 (2) 0.15
Соучек Томаш 1 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.08
Райс Деклан 1 0.08
Дивин Мубама 1 0.08
Пакета Лукас 1 (1) 0.08
Ингс Дэнни 1 0.08
Доусон Крэйг 1 0.08
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Джонсон Бен 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 4 0
Бёкема Сэм 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 3 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Базур Рихедли 2 0
Де Вит Дани 2 0
Одгор Йенс 2 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Де Вит Меес 2 0
Райан Мэттью 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Огбонна Анджело 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Пакета Лукас 2 0
Дивин Мубама 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Керер Тило 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Скарлз Оливер 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

0
1
АЗ Алкмаар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Вест Хэм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

11
19
АЗ Алкмаар
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Вест Хэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
4
16%
1
8%
1-15
5
20%
2
17%
16-30
4
16%
5
42%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
8
32%
1
8%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
6
50%
6
32%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

37
31
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
6
19%
16-30
7
19%
6
19%
31-45
3
8%
5
16%
46-60
9
24%
8
26%
61-75
9
24%
4
13%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0
АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Вест Хэм

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
6
1
4
4
2.5
4
3
3
5
3.5
2
5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
4
2
1
8
2.5
3
3
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
1.5
10
3
5
12
2.5
7
6
4
13
3.5
2
11
1
16
4.5
1
16
5.5
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
1/4 финала
2 Гент
5 Вест Хэм
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
4 Лех
6 Фиорентина
4 Базель
3 Ницца
1/2 финала
2 Вест Хэм
1 АЗ Алкмаар
1 Фиорентина
2 Базель
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Фиорентина Кабрал Артур 8
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Базель Бургер Ваутер 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АЗ Алкмаар - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    АЗ Алкмаар 40% (22)
    X 38.2% (21)
    Вест Хэм 21.8% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Вест Хэм
    3.40
    3.50
    2.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АЗ Алкмаар - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар - Вест Хэм

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    40.7% (22)
    Ничья
    38.9% (21)
    Вест Хэм
    20.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (26)
    Меньше
    50% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    86.54% (45)
    Нет
    13.46% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (19)
    2:1 АЗ Алкмаар
    24.1% (13)
    1:2 Вест Хэм
    13% (7)
    4:1 АЗ Алкмаар
    3.7% (2)
    0:1 Вест Хэм
    3.7% (2)
    2:0 АЗ Алкмаар
    3.7% (2)
    1:0 АЗ Алкмаар
    3.7% (2)
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    АЗ Алкмаар
    Вест Хэм
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