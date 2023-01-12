1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
1:0
25' ГолБарак Антонин
32' Желтая карточкаАмрабат Софьян
54' Желтая карточкаМурильо Джейсон
88' Желтая карточкаРинкон Томас
90' Вторая желтая карточкаМурильо Джейсон
90' Желтая карточкаКонтини Никита
90'+7
Ход матча
25'
1:0
32'
54'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
483 Количество передач 361
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
16
Раньери
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Кайоде Майкл
-
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
37 Лерис МехдиЗащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
История личных встреч
Фиорентина
Сампдория
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.53
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Среднее время на гол
61
75
Всего голов
48
41
Голов в среднем за матч
1.6
1.37
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
56
65
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барак Антонин
|1
|1
|Раньери Лука
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабири Абдельхамид
|1 (1)
|0.33
|Капуто Франческо
|1
|0.33
|Верре Валерио
|1
|0.33
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Джейсон
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Контини Никита
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1
Бастия - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0
Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1
Результаты матчей
Фиорентина
Сампдория
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бари
|Хеддира Валид
|5
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|3
|Сампдория
|Мурильо Джейсон
|1 1
|Торино
|Джиджи Коффи
|1 1
|Модена
|Маньино Лука
|1 1
|Сампдория
|Ринкон Томас
|2
|Верона
|Фараони Марко
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Сампдория
Исход игры
Фиорентина
93.4% (113)
Ничья
5% (6)
Сампдория
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
52.1% (63)
1:0 Фиорентина
16.5% (20)
2:0 Фиорентина
16.5% (20)
1:1 Ничья
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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