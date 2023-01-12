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Италия: Кубок
2022-2023

Фиорентина
1:0
Конец матча
Сампдория
0'
24' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
1:0
25' Гол
Барак Антонин
32' Желтая карточка
Амрабат Софьян
54' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
88' Желтая карточка
Ринкон Томас
90' Вторая желтая карточка
Мурильо Джейсон
90' Желтая карточка
Контини Никита
90'+7

Ход матча

24'
 
Сабири Абдельхамид
25'
Барак Антонин
(Раньери Лука)
1:0
32'
Амрабат Софьян
 
46'
 
Ауджелло Томмазо
Верре Валерио
46'
 
Ламмерс Сэм
Монтеваго Даниэле
54'
 
Мурильо Джейсон
64'
 
Йепес Жерар
Flavio Paoletti
64'
 
Лерис Мехди
Дзаноли Алессандро
71'
Миленкович Никола
Мартинес Лукас
 
71'
Гонсалес Николас
Йович Лука
 
77'
Бонавентура Джакомо
Амрабат Софьян
 
77'
 
Малагрида Лоренцо
Сабири Абдельхамид
83'
Кастровилли Гаэтано
Барак Антонин
 
83'
Бираги Кристиано
Терзич Алекса
 
88'
 
Ринкон Томас
90'
 
Мурильо Джейсон
90'
 
Контини Никита

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 483 Количество передач 361
  • 57 Владение мячом, % 43
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Фиорентина 93.4% (113)
X 5% (6)
Сампдория 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
15
Терзич
Алекса
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
99
Куаме
Кристиан
7
Йович
Лука
22
Контини
Никита
59
Дзаноли
Алессандро
21
Мурильо
Джейсон
15
Колли
Омар
2
Амионе
Бруно
36
Flavio
Paoletti
8
Ринкон
Томас
7
Джуричич
Филип
5
Верре
Валерио
11
Сабири
Абдельхамид
34
Монтеваго
Даниэле
Фиорентина
4-2-3-1
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Сампдория

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:2
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:1
К
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.53

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

48
41

Голов в среднем за матч

1.6
1.37

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

56
65

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барак Антонин 1 1
Раньери Лука 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабири Абдельхамид 1 (1) 0.33
Капуто Франческо 1 0.33
Верре Валерио 1 0.33
Ауджелло Томмазо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Джейсон 1 1
Ринкон Томас 2 0
Конти Андреа 1 0
Контини Никита 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Йепес Жерар 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1
Бастия - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0
Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1

Результаты матчей

Фиорентина
Сампдория

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
1 Фиорентина
0 Сампдория
0 Рома
0 Дженоа
0 Наполи
0 Кремонезе
0 Аталанта
0 Специя
0 Лацио
0 Болонья
0 Ювентус
0 Монца
0 Милан
1 Торино
2 Интер Милан
1 Парма
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Мурильо Джейсон 1 1
Торино Джиджи Коффи 1 1
Модена Маньино Лука 1 1
Сампдория Ринкон Томас 2
Верона Фараони Марко 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 121
    Фиорентина 93.4% (113)
    X 5% (6)
    Сампдория 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Сампдория

    Исход игры
    Фиорентина
    93.4% (113)
    Ничья
    5% (6)
    Сампдория
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    52.1% (63)
    1:0 Фиорентина
    16.5% (20)
    2:0 Фиорентина
    16.5% (20)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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