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Тур: 1. Стадион: .
Южная Корея
FIFA #23
 
Позже
Бахрейн
FIFA #86
Прогнозы 45
Южная Корея 97.8% (44)
X 2.2% (1)
Бахрейн 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Южная Корея
Ничья
Бахрейн
1.20
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6.90
16.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Южная Корея
Бахрейн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

КА
2:1
АЧК
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Результаты последних матчей

Южная Корея
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0
Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Южная Корея - Перу 0:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 Бразилия - Южная Корея 4:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Южная Корея - Камерун 1:0 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Япония - Южная Корея 3:0 Южная Корея - Гонконг 3:0
Бахрейн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2
Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1 Бахрейн - Кувейт 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Бахрейн - ОАЭ 2:1 Бахрейн - Сербия 1:5 Бахрейн - Канада 2:2 Бахрейн - Панама 0:2 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Малайзия - Бахрейн 1:2 Бахрейн - Бангладеш 2:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бахрейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бахрейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Южная Корея
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бахрейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Южная Корея
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Катар Ваад Мохаммед 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 1
Ливан Сроур Хасан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Бахрейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 45
    Южная Корея 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Бахрейн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея
    Ничья
    Бахрейн
    1.20
    Реклама, fon.bet
    6.90
    16.50
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    Прогнозы на матч Южная Корея - Бахрейн

    Исход игры
    Южная Корея
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Бахрейн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Южная Корея
    44.4% (20)
    2:1 Южная Корея
    24.4% (11)
    3:1 Южная Корея
    11.1% (5)
    1:0 Южная Корея
    6.7% (3)
    3:0 Южная Корея
    4.4% (2)
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    Южная Корея
    Бахрейн
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