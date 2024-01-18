Тур: 2. Стадион: Аль-Тумама Стадиум.
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История личных встреч
Иордания
Южная Корея
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
Иордания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Марди Махмуд
|2
|2
|Аль-Тамари Мусса
|2 (1)
|2
|Альнаимат Язан
|0
|0
|Хамад Анас
|0
|0
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан-Ин Ли
|2
|2
|Ин-Бом Хван
|1
|1
|Мин-Чжэ Ким
|0
|0
Карточки
Иордания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашдан Низар
|1
|0
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Ли Ки Че
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
Результаты матчей
Иордания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Иордания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иордания
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1
Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1
Южная Корея
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Южная Корея - Бахрейн 3:1 Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0
Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Южная Корея - Перу 0:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 Бразилия - Южная Корея 4:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Южная Корея - Камерун 1:0 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Япония - Южная Корея 3:0
Результаты матчей
Иордания
Южная Корея
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Иордания
Южная Корея
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Таиланд
|Джайдед Супачай
|2
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|Таджикистан
|Камолов Амадони
|1
|Катар
|Фати Ахмед
|1
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
Прогнозы на матч Иордания - Южная Корея
Исход игры
Иордания
2.1% (1)
Ничья
2.1% (1)
Южная Корея
95.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
53.19% (25)
Нет
46.81% (22)
Популярный счёт
1:2 Южная Корея
39.6% (19)
0:2 Южная Корея
29.2% (14)
1:3 Южная Корея
10.4% (5)
0:3 Южная Корея
6.3% (3)
0:1 Южная Корея
6.3% (3)
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